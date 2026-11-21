Bicarbonatul de sodiu este un produs folosit adesea pentru curățenie, iar gospodinele din întreaga lume îl folosesc în combinație cu diferite alte ingrediente. Iar bicarbonatul de sodiu amestecat cu zahăr are un rol surprinzător de util.

Bicarbonatul de sodiu este foarte util Foto: Arhivă

Spre deosebire de alte situații în care ni se sugerează să folosim bicarbonat de sodiu, amestecul dintre acesta și zahăr nu este un produs de curățare, nici un odorizant. Este o momeală pentru gândaci. Zahărul îi atrage pe gândaci, oferindu-le ceva ce vor să mănânce, iar bicarbonatul de sodiu este menit să îi omoare după ce îl înghit.

Ambele produse sunt ieftine, se găsesc ușor iar, potrivit The Coolist, amestecul poate fi foarte util atunci când nu vrem să apelăm la insecticidele chimice din comerț. Practic, în numai câteva minute, putem face un amestec care să ne scape de problema gândacilor.

Cum funcționează trucul

Zahărul este momeala care atrage gândacii și îi determină să se hrănească, astfel încât aceștia sunt mai predispuși să consume și bicarbonatul de sodiu amestecat în el. Odată înghițit, bicarbonatul de sodiu poate reacționa cu acidul și poate elibera dioxid de carbon.

Practic, gazul se acumulează și provoacă leziuni în interiorul corpului gândacului și la nivelul învelișului său exterior.

Cum se pregătește acest amestec

Pentru a pregăti acest amestec, trebuie să folosim cu o lingură de zahăr alb granulat și o lingură de bicarbonat de sodiu. Amestecul trebuie să rămână uscat și va trebui să sfărâmăm eventualele cocoloașe, astfel încât cele două pulberi să fie distribuite uniform.

Mai departe, vom turna amestecul pe fundul unui recipient din plastic, înalt și îngust. Apoi, aplicăm o peliculă subțire de vaselină pe peretele interior al recipientului. Un gândac care intră în căutarea zahărului va descoperi că suprafața este prea alunecoasă pentru a mai putea ieși. Exteriorul recipientului trebuie să rămână curat și uscat.

Recipientul se așează pe podea, într-un loc prin care am observat că trec gândacii. Sub chiuvetă, lângă plintă sau în apropierea spațiului din spatele electrocasnicelor calde din bucătărie sunt toate locuri potrivite.

După 48 de ore, trebuie să verificăm recipientul. Gândacii prinși trebuie aruncați într-un coș de gunoi bine închis și vom înlocui amestecul o dată la câteva zile sau mai devreme, dacă se umezește ori se murdărește.