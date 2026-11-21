Târgurile de Crăciun deja au început să se deschidă de-a lungul Europei, dar prețurile din multe dintre acestea fac turiștii să ezite. O tânără care a vrut să servească un simplu hotdog la un astfel de târg a rămas uimită după ce a văzut prețul.

Tânăra a vizitat târgul din Budapesta Foto: Instagram

Târgul de Crăciun din Budapesta este unul dintre cele mai apreciate de pe continent, dar prețurile lasă turiștii fără cuvinte. Chiar și gustări banale precum un simplu hotdog se vând cu sume incredibile, iar de acest lucru s-a convins și Felisha Liu, o tânără care a vizitat târgul din capitala maghiară.

Atunci când a dorit să cumpere o gustare rapidă, tânăra a descoperit faptul că un singur hotdog costa nu mai puțin de 6500 de forinți (echivalentul a 93 de lei). În același timp, o porție de coaste de porc cu cartofi costă nu mai puțin de 25 de euro, potrivit informațiilor de la observatornews.ro.

Prețurile din târgurile de Crăciun uimesc turiștii

Tânăra turistă a povestit în mediul online faptul că, pentru aceeași sumă, putea merge la unul dintre restaurantele din apropiere și putea servi o cină completă pentru două persoane. Iar astfel de prețuri nu se găsesc numai în Budapesta.

Chiar și în țara noastră, la faimosul Târg de Crăciun din Craiova, prețurile cerute de comercianți au uimit vizitatorii. De exemplu, o porție de fasole cu afumătură, de 300 de grame, costă aproximativ 25 de lei. Iar patru mici vor costa la Craiova 32 de lei.

„Un pic cam mari pentru ce-ţi oferă. Un hotdog 65 de lei, e cam scump”, a spus un turist care a vizitat târgul de la Craiova.

Cât trebuie să plătească turiștii pentru o masă

În același timp, turiștii care ajung la Târgul de Crăciun din Craiova vor plăti 40 de lei pentru o porţie de pomana porcului, în timp ce porția de tocană de miel urcă până la 60 de lei. În ce privește băuturile, o sticlă de apă costă 10 lei, iar o bere ajunge până la 15 lei.

În ciuda experiențelor de vis oferite vizitatorilor, prețurile mari sunt o problemă pentru tot mai mulți dintre turiști.