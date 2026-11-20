După ce a petrecut două decenii lucrând în industria restaurantelor, un britanic în vârstă de 40 de ani a decis să facă o schimbare radicală în viața sa. Bărbatul a renunțat la locul de muncă bine plătit pentru a deveni electrician.

Britanicul nu regretă alegerea făcută Foto: captură YouTube

Veniturile lui Chris Peverell au scăzut cu peste 20.000 de lire sterline după ce a decis să renunțe la locul de muncă din industria restaurantelor. Cu toate acestea, britanicul în vârstă de 40 de ani spune că nu regretă deloc alegerea pe care a făcut-o.

La vârsta de numai 15 ani, Peverell s-a angajat la un pub din Pickering, din comitatul englez North Yorkshire. Potrivit Today, de-a lungul carierei sale, Peverell a lucrat alături de mai multe nume sonore din industrie, cum ar fi chef Tommy Banks, la restaurantul The Black Swan.

Petrecea zeci de ore la locul de muncă

Alături de soția sa, Sophie (38 de ani), Peverell are doi copii, un băiat de șapte ani și o fetiță de aproape șase ani. Însă, locul de muncă în industria restaurantelor era unul solicitant. El trebuia să petreacă chiar și 60–70 de ore pe săptămână la muncă. Uneori termina tura la ora 01:00, iar apoi trebuia să revină la serviciu la ora 06:30.

„Eu și soția mea am avut primul copil în 2019 și, în perioada aceea, aveam mult timp pe care îl puteam dedica familiei. I-am spus că, atunci când copiii vor merge la școală, nu vreau să pierd weekendurile și alte momente importante. Acesta a fost principalul motiv”, a spus britanicul, conform sursei citate.

Din acest motiv, în octombrie 2025, în timp ce lucra alături de Craig, un prieten electrician, Peverell a decis să se orienteze către această carieră.

Veniturile i-au scăzut semnificativ

Bărbatul a plătit 9.500 de lire sterline, adică undeva în jur de 11.000 de euro, pentru un curs de pregătire profesională în sistem mixt. În martie 2026, Peverell a început să lucreze ca electrician, iar veniturile sale s-au schimbat.

Înainte, el avea un salariu de 45.000 de lire sterline pe an, adică 53.880 de euro. Acum, bărbatul câștigă 27.000 de lire sterline, adică în jur de 32.330 de euro. Diferența este de aproximativ 21.550 de euro, dar britanicul nu regretă alegerea făcută.

„Este incredibil cât de diferită este viața acum. Nu am avut niciodată atât de mult timp împreună. Sincer, nu știu de ce am așteptat atât de mult să fac această schimbare”, a spus el.