Cafeaua este, fără doar și poate, una dintre cele mai populare băuturi din întreaga lume. Milioane de oameni își încep ziua cu o cană de cafea, iar o întrebare comună este dacă această băutură ar trebui consumată înainte sau după micul dejun.

Mulți oameni beau cafea dimineața Foto: Arhivă

Milioane de oameni din întreaga lume își încep ziua cu o cană de cafea, iar un detaliu la care poate că mulți dintre noi ne-am gândit de-a lungul timpului este dacă această băutură trebuie consumată înainte sau după micul dejun. Iar răspunsul depinde de rutina noastră zilnică.

„Pentru un sportiv care se antrenează la prima oră a dimineții, aș putea recomanda cafeaua alături de o gustare înainte de antrenament, deoarece cofeina poate contribui la îmbunătățirea performanței fizice”, spune nutriționista Elizabeth Shaw, conform marthastewart.com.

Cafeaua este o băutură foarte populară

Răspunsul la această întrebare depinde și de starea noastră de sănătate. Cei care suferă de diabet, de exemplu, trebuie să aibă mult mai multă grijă la cafeaua pe care o consumă.

„Pentru persoanele cu diabet sau prediabet, recomand să înceapă ziua cu un mic dejun echilibrat, care să includă proteine și fibre, iar cafeaua să fie consumată spre finalul mesei”, mai spune Shaw.

Specialista avertizează că, în cazul unor persoane, cofeina poate crește nivelul zahărului din sânge, motiv pentru care este important să se acorde atenție reacțiilor individuale ale organismului.

Adulții sănătoși pot bea cafea înainte de masă

Cu toate acestea, adulții sănătoși care preferă să bea cafeaua înainte de masă trebuie să știe că acest lucru nu ar trebui să le afecteze sănătatea în niciun fel.

„Prioritatea rămâne să ne facem timp pentru un mic dejun echilibrat, care să ne ofere nutrienții necesari și să ne asigure un nivel constant de energie pe tot parcursul dimineții”, mai spune Shaw.

„Consumul de cafea pe stomacul gol nu va reprezenta o problemă pentru majoritatea oamenilor. Totuși, acesta stimulează și producția de acid gastric, așa că, dacă ai un stomac mai sensibil, este posibil să observi unele efecte neplăcute, precum greața sau indigestia”, explică și gastroenterologul Suriya Rao.