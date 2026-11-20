Așteptat cu nerăbdare indiferent de vârstă, Târgul de Crăciun București și-a anunțat atracțiile. Deși mai este o săptămână până când în Piața Constituției amatorii de distracții vor putea simți magia sărbătorilor, Primăria Capitalei a dezvăluit câteva dintre surprizele pregătite. Târgul va fi deschis pe 27 noiembrie, la ora 17.00, când se vor aprinde luminițele pe marile bulevarde. Urmează o lună de surprize, atracții pentru toate vârstele și concerte live. În premieră vor fi seri rock, genul de muzică preferat al primarului Capitalei, Ciprian Ciucu.

În târg va fi amplasat un brad de 30 de metri, chiar în fața scenei. Foto: pmb.ro Foto: pmb.ro

Ce trebuie să știți despre Târgul de Crăciun București 2026

Este a 19-a ediție a Târgului de Crăciun București, care se va întinde pe o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați și aduce decoruri spectaculoase, concerte, produse tradiționale, preparate de sezon și numeroase atracții pentru copii și adulți. În Piața Constituției a început din această săptămână, montarea celor 133 de căsuțe, unde comercianții îi vor întâmpina pe vizitatori cu o ofertă variată de produse tradiționale, bunătăți și decorațiuni.

De vineri a început se construiește „Casa lui Moș Crăciun”, un spațiu de peste 100 mp, decorat și pictat manual, unde copiii vor putea participa la ateliere, vor întâlni spiriduși și personaje de poveste și vor putea lăsa scrisori pentru Moș Crăciun. Accesul este gratuit, iar cei care doresc să vorbească cu „moșul” îl vor putea găsi între 12 și 24 decembrie. Vizitatorii au la dispoziție o roată panoramică, deja montată, un carusel și un trenuleț, cu dimenisuni mai mari și vagoane mai spectaculoase ca niciodată.

În mijlocul târgului va trona un brad imens de Crăciun din materiale reciclabile, înalt de 30 de metri, împodobit cu o plasă luminoasă alcătuită din 171.000 de beculețe LED.

Programul concertelor din primele zile

În primul weekend prelungit, între 27 noiembrie și 1 decembrie, scena din Piața Constituției va găzdui concerte pop, rock și spectacole dedicate Zilei Naționale. Astfel:

-Vineri, 27 noiembrie, pe scena cea mare din târg vor susține concerte Fuego, Alina Sorescu & Picii lu' Soreasca și Corul de Copii Radio;

-Sâmbătă, 28 noiembrie, este prima seară rock, cu The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec și Bere Gratis, alături de invitatul special Gheorghe Zamfir;

-Duminică, 29 noiembrie, o altă seară rock cu Omul cu Șobolani, Alexandra Ungureanu Band și Vunk;

-Luni, 30 noiembrie, cântă live Loredana & Banda Agurida, precedată de Amalia Niță și Corul „Shining Stars” și Nadir.

Pe 1 decembrie, de Ziua Națională, urcă pe scenă Ioana-Maria, Doinița & Ionuț Dolănescu, alături de Orchestra „Rapsozii Moldovei” (dirijor: Vitalie Dorin) și invitați speciali, în spectacolul „Cu România în suflet”. Programul va fi completat de momentele artistice susținute de Florin Grigore și Star Music Band, Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”.

Programul artistic se desfășoară toată luna decembrie, în fiecare weekend, de vineri până duminică, cu noi concerte.

Târgul de Crăciun București va avea 133 de căsuțe și o roată panoramică. Foto: pmb.ro Foto: pmb.ro

Programul de vizitare al Târgului de Crăciun București 2026

Târgul de Crăciun București va fi deschis zilnic, între 27 noiembrie și 27 decembrie 2026, după următorul program:

-27 noiembrie (ziua deschiderii): 17:00–22:00

-Luni–vineri: 12:00–22:00

-Sâmbătă–duminică: 10:00–22:00

Roata panoramică, caruselul și trenulețul vor funcționa în același interval cu târgul. Casa lui Moș Crăciun va fi deschisă de luni până vineri, între 12:00–14:00 și 17:00–22:00, iar în weekend, între 10:00–13:00 și 17:00–22:00. Accesul la Târgul de Crăciun București este gratuit.