Cel mai mare brad natural de Crăciun din România a fost adus la Brașov

Nu au început încă Sărbătorile dar autoritățile din țară au dat startul pregătirilor pentru târgurile de Crăciun. Unele primării au furat startul și au început să aducă brazii care vor fi ornați în mijlocul localităților. Deocamdată, dintre toți pomii speciali de Crăciun anunțați prin țară, cel mai mare este bradul din Brașov. Pomul măsoară 26 de metri și cântărește opt tone și a fost adus cu un camion special în centrul orașului de la Poalele Tâmpei.

Bradul natural din Brașov are 26 de metri. Foto: brasov.net Foto: brasov.net

Unde a fost pus bradul gigant de Crăciun al Brașovului

„Simbolul Sărbătorilor de iarnă” cum este considerat bradul, a fost deja urcat pe soclul special din punctul 0 al Brașovului, Piața Sfatului, „inima orașului”. Conform adevărul.ro, astfel se marchează începutul pregătirilor pentru sezonul de iarnă iar în jurul pomului gigant va fi organizat „Târgul de Crăciun”.

Arborele a fost adus din zona Poienii Aviatorilor, un loc situat în Masivul Postăvarul, în zona Poiana Brașov-comuna Cristian. În următoarele zile organizatorii târgului vor trece la împodobirea bradului și a centrului Brașovului pentru sărbători.

Care sunt primele târguri de Crăciun din România

Primele localități unde se deschid târgurile de Crăciun sunt Craiova și Sibiu, pe 13 noiembrie. La Craiova târgul poate fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027. Ediția din acest an are tema „Tărâmul elfilor”, iar centrul orașului urmează să fie transformat într-un decor inspirat de universul poveștilor de Crăciun.

Tot pe 13 noiembrie 2026 este programată deschiderea Târgului de Crăciun din Sibiu, amenajat în Piața Mare, în centrul istoric al orașului, târgul va putea fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027.

Calendarul Târgurilor de Crăciun din România în 2026

-Sibiu: 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027

-Craiova: 14 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2026

-Cluj-Napoca: 21 noiembrie 2026 – 1 ianuarie 2027

-Brașov: 27 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027

-Oradea: 28 noiembrie – 26 decembrie 2026

-București: 29 noiembrie – 28 decembrie 2026

-Alba Iulia: 5 decembrie – 31 decembrie 2026

-Sighișoara: 14 decembrie 2026 – 3 ianuarie 2027