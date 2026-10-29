Târguri de Crăciun 2026 în București: primul eveniment cu date oficiale confirmate se va deschide pe 27 noiembrie, în Piața Constituției. Târgul organizat de Primăria Capitalei va putea fi vizitat până pe 27 decembrie și va include căsuțe cu produse artizanale, preparate tradiționale, concerte, spectacole pentru copii și atracții pentru întreaga familie. Tot în seara de 27 noiembrie este programată aprinderea luminițelor de sărbători în Capitală. În ceea ce privește celelalte târguri bucureștene, datele și programele nu au fost încă confirmate de către organizatori.

Târguri de Crăciun 2026 în București. Unde vor fi amplasate și când se deschid Foto: arhiva

Câte târguri de Crăciun sunt în București anul acesta

Bucureștiul găzduiește, în mod obișnuit, mai multe târguri de Crăciun, organizate în piețe, parcuri și alte spații publice. Pentru ediția din 2026, însă, nu toate evenimentele au un calendar oficial publicat.

Până acum, târgul din Piața Constituției este cel pentru care au fost anunțate oficial perioada de desfășurare și locația. Potrivit organizatorilor, evenimentul va avea loc între 27 noiembrie și 27 decembrie.

În anii precedenți, printre locațiile care au găzduit târguri de Crăciun în București s-au numărat Piața Universității, esplanada Operei Naționale București și Parcul Drumul Taberei. Au existat, de asemenea, evenimente sezoniere în alte zone ale orașului.

Când se deschide târgul din Piața Constituției

Târgul de Crăciun București 2026 se deschide vineri, 27 noiembrie, în Piața Constituției, și se încheie duminică, 27 decembrie. Evenimentul, ajuns la cea de-a XIX-a ediție, este organizat de Primăria Municipiului București, prin structurile responsabile de evenimente culturale.

Intrarea va fi liberă, conform informațiilor publicate de ARCUB. Vizitatorii vor putea descoperi produse realizate de meșteri și creatori locali, decorațiuni de sezon și preparate specifice sărbătorilor de iarnă.

Amenajarea târgului va cuprinde 133 de căsuțe din lemn pentru comercianți, o zonă gastronomică, o căsuță de informare, Casa lui Moș Crăciun și două tuneluri luminoase. Vor fi instalate și un brad de Crăciun, ecrane LED și spații dedicate spectacolelor.

Programul anunțat include concerte, activități pentru copii și atracții precum roata panoramică și caruselul. Detaliile privind artiștii, orele spectacolelor și programul zilnic trebuie urmărite în comunicările organizatorilor.

Târgul din Piața Constituției rămâne, așadar, principalul reper confirmat pentru cei care vor să viziteze un târg de Crăciun în București la finalul lunii noiembrie.

Când se aprind luminițele în Capitală

Aprinderea iluminatului festiv din București este programată pentru seara de 27 noiembrie 2026, în aceeași zi cu deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției.

Pentru sezonul sărbătorilor de iarnă sunt pregătite aproximativ șase milioane de luminițe, care vor decora principalele artere și piețe ale orașului. Montarea instalațiilor a început deja, iar lucrările se desfășoară etapizat, inclusiv pe timpul nopții, pentru a limita impactul asupra traficului.

Printre zonele în care sunt instalate decorațiunile luminoase se numără Șoseaua Kiseleff, Șoseaua Aviatorilor, Calea Victoriei, bulevardele Regina Elisabeta, Magheru și I.C. Brătianu, precum și Piața Romană și Piața Constituției.

Iluminatul festiv este prevăzut să rămână aprins până în luna ianuarie, după sărbătoarea Sfântului Ioan. Data de 27 noiembrie marchează astfel începutul perioadei festive în centrul Capitalei, când vizitatorii vor putea combina plimbările printre decorațiuni cu o vizită la târg.

Ce program au anunțat celelalte târguri din București

Pentru celelalte târguri de Crăciun din București, calendarul ediției 2026 nu este încă finalizat.

Printre locațiile care merită urmărite în perioada următoare se numără: