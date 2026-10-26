 Târgurile de Crăciun din România în 2026: când se aprind luminile festive la București, Craiova și Sibiu. Calendarul complet al deschiderilor
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Târgurile de Crăciun din România în 2026: când se aprind luminile festive la București, Craiova și Sibiu. Calendarul complet al deschiderilor

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Sezonul sărbătorilor de iarnă se apropie, iar târgurile de Crăciun din România își pregătesc porțile pentru milioane de vizitatori atrași de decorațiunile spectaculoase, produsele tradiționale și atmosfera de poveste. Primele evenimente importante sunt programate să înceapă pe 13 noiembrie 2026, la Craiova și Sibiu, în timp ce Bucureștiul, Brașovul și Oradea vor intra în atmosfera festivă spre sfârșitul lunii. Cluj-Napoca și Timișoara se numără, de asemenea, printre destinațiile care pregătesc evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă.

Târgurile de Crăciun: când se aprind luminile festive la București, Craiova și Sibiu.
Târgurile de Crăciun: când se aprind luminile festive la București, Craiova și Sibiu. Foto: arhiva

Când se deschid târgurile de Crăciun din România în 2026

Luna noiembrie marchează începutul sezonului târgurilor de Crăciun, iar orașele din România pregătesc evenimente care îmbină tradițiile locale cu instalațiile luminoase, spectacolele și atracțiile pentru toate vârstele. Potrivit calendarului anunțat pentru edițiile din acest an, Craiova și Sibiu vor deschide sezonul pe 13 noiembrie, urmate de Cluj-Napoca, pe 20 noiembrie, și de alte orașe importante în ultima parte a lunii.

Pentru cei care vor să viziteze mai multe târguri în aceeași perioadă, datele de deschidere și de închidere sunt importante în planificarea unei excursii de weekend sau a unei vacanțe înainte de Crăciun. Unele evenimente vor continua până la sfârșitul lunii decembrie, în timp ce altele vor rămâne deschise și după Anul Nou.

Târgul de Crăciun din Craiova începe pe 13 noiembrie 2026

Craiova se numără printre primele destinații din România care dau startul sărbătorilor de iarnă, târgul fiind programat să se deschidă pe 13 noiembrie 2026 și să poată fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027. Ediția din acest an are tema „Tărâmul elfilor”, iar centrul orașului urmează să fie transformat într-un decor inspirat de universul poveștilor de Crăciun.

Evenimentul va cuprinde spații comerciale, zone de agrement și decorațiuni tematice, într-un concept menit să atragă atât familiile cu copii, cât și turiștii interesați de atmosfera sărbătorilor. Craiova și-a consolidat în ultimii ani reputația de destinație importantă pentru turismul de iarnă, iar perioada extinsă de desfășurare le oferă vizitatorilor posibilitatea de a include târgul în programul vacanței de Crăciun sau al celei de Anul Nou.

Sibiu deschide târgul de Crăciun tot pe 13 noiembrie

Tot pe 13 noiembrie 2026 este programată deschiderea Târgului de Crăciun din Sibiu, unul dintre evenimentele cunoscute ale sezonului festiv din România. Amenajat în Piața Mare, în centrul istoric al orașului, târgul va putea fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027.

Printre atracțiile anunțate pentru ediția din acest an se numără roata panoramică, patinoarul și atelierele dedicate copiilor, alături de căsuțele comercianților și de decorațiunile specifice sărbătorilor de iarnă. Amplasarea în centrul istoric oferă vizitatorilor posibilitatea de a combina plimbările printre standuri cu explorarea obiectivelor turistice din Sibiu.

Accesul la târg este gratuit, însă anumite activități și atracții pot avea tarife proprii, în funcție de organizare.

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca se deschide pe 20 noiembrie

Cluj-Napoca intră în sezonul evenimentelor de iarnă pe 20 noiembrie 2026, potrivit calendarului prezentat pentru această ediție. Târgul este așteptat să atragă atât localnici, cât și turiști din alte regiuni ale țării, datorită amplasării centrale și programului de activități dedicate sărbătorilor.

Vizitatorii vor putea descoperi atmosfera specifică perioadei de Crăciun, cu produse de sezon, decorațiuni și propuneri de cadouri, în timp ce programul complet al evenimentului și eventualele modificări ale calendarului trebuie urmărite în anunțurile organizatorilor.

Bucureștiul aprinde luminile de sărbători pe 27 noiembrie

Târgul de Crăciun București, organizat în Piața Constituției, este programat să își deschidă porțile pe 27 noiembrie 2026 și să rămână deschis până pe 27 decembrie. Evenimentul organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB, va aduce în centrul orașului decorațiuni festive, căsuțe cu produse artizanale, preparate tradiționale și activități dedicate copiilor.

Amplasarea în apropierea Palatului Parlamentului transformă târgul într-unul dintre punctele de atracție ale Capitalei în perioada sărbătorilor, fiind o opțiune pentru cei care vor să se bucure de atmosfera de Crăciun fără să părăsească Bucureștiul.

Intrarea este gratuită, iar programul spectacolelor și al activităților urmează să fie consultat în comunicările oficiale ale organizatorilor.

Tot în Capitală, West Side Christmas Market, organizat în Parcul Drumul Taberei, este programat să se desfășoare între 26 noiembrie și 27 decembrie 2026. Evenimentul va oferi o alternativă pentru locuitorii din vestul orașului și pentru cei care doresc să viziteze un târg într-un cadru diferit de cel din centrul Bucureștiului, accesul fiind anunțat ca gratuit.

Brașov și Oradea pregătesc târguri de Crăciun la sfârșitul lunii noiembrie

La Brașov, deschiderea târgului de Crăciun este programată pentru 27 noiembrie 2026, iar evenimentul ar urma să continue până pe 3 ianuarie 2027. Centrul orașului, cunoscut pentru arhitectura sa istorică și pentru atracțiile turistice din apropiere, reprezintă un cadru potrivit pentru plimbările de iarnă și pentru activitățile dedicate sărbătorilor.

În aceeași zi, pe 27 noiembrie, este programată și deschiderea Târgului de Crăciun din Oradea, care ar urma să rămână deschis până pe 26 decembrie 2026. Vizitatorii vor putea include evenimentul într-o excursie în oraș, alături de o plimbare prin centrul istoric și de explorarea clădirilor reprezentative pentru arhitectura locală.

Datele și programele complete ale celor două evenimente trebuie urmărite în anunțurile oficiale, în cazul unor eventuale actualizări.

Târgul de Crăciun din Timișoara, deschis până în ianuarie 2027

Timișoara este inclusă, la rândul său, în calendarul târgurilor de Crăciun din România pentru 2026, deschiderea fiind programată pentru 29 noiembrie. Potrivit datelor prezentate pentru această ediție, evenimentul ar urma să se încheie pe 7 ianuarie 2027, ceea ce le-ar permite vizitatorilor să se bucure de atmosfera festivă inclusiv după sărbătorile de la sfârșitul lunii decembrie.

Orașul din vestul țării oferă o alternativă pentru turiștii care vor să descopere târgurile de iarnă din mai multe regiuni ale României, iar amplasamentele centrale și evenimentele de sezon pot fi incluse într-un itinerar de weekend sau într-o vacanță de iarnă.

Calendarul târgurilor de Crăciun din România, în noiembrie și decembrie 2026

Sezonul târgurilor de Crăciun începe pe 13 noiembrie, la Craiova și Sibiu, iar în următoarele săptămâni se extinde treptat către celelalte mari orașe. Pentru vizitatorii care își planifică din timp călătoriile, cele mai importante repere sunt datele de deschidere și perioadele de funcționare anunțate pentru fiecare destinație.

La Craiova și Sibiu, târgurile sunt programate între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, în timp ce la Cluj-Napoca deschiderea este prevăzută pentru 20 noiembrie. În București, evenimentul din Piața Constituției va avea loc între 27 noiembrie și 27 decembrie, iar West Side Christmas Market este programat în perioada 26 noiembrie – 27 decembrie.

Brașovul și Oradea urmează să deschidă târgurile pe 27 noiembrie, cu închideri programate pentru 3 ianuarie 2027, respectiv 26 decembrie 2026. La Timișoara, calendarul indică intervalul 29 noiembrie 2026 – 7 ianuarie 2027.

Pentru că programele și datele pot suferi modificări, este recomandat ca vizitatorii să verifice informațiile publicate de organizatori înainte de a-și rezerva cazarea sau de a porni la drum, mai ales dacă intenționează să participe la concerte, spectacole ori activități cu program special.

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