 Câți bani plătești ca să petreci Crăciunul în hotelurile vedetelor. Unde e cel mai ieftin: „Poți să vii și cu sarmalele!”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Câți bani plătești ca să petreci Crăciunul în hotelurile vedetelor. Unde e cel mai ieftin: „Poți să vii și cu sarmalele!”

#Exclusiv Click!
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mihai Trăistariu, Gică Hagi și Simona Halep, celebritățile care câștigă bani frumoși și din turism, au pregătit deja ofertele speciale pentru Crăciun 2026, în hotelurile și în apartamentele lor, din Mamaia Nord și din Brașov. Iată câți bani plătești, dar și de ce condiții beneficiezi, pentru cele câteva zile de relaxare. 

Simona Halep, Gică Hagi și Mihai Trăistariu își așteaptă turiștii în hotelurile și în apartamentele lor, de la malul mării și din Brașov
1/6
Simona Halep, Gică Hagi și Mihai Trăistariu își așteaptă turiștii în hotelurile și în apartamentele lor, de la malul mării și din Brașov Foto: foto: facebook

Mihai Trăistariu are cea mai ieftină ofertă: „Păstrez prețurile din vârful verii”

Mihai Trăistariu, solistul care câștigă mii de euro și din închirierea celor șase garsoniere și a apartamentului de lux, din Mamaia Nord, a decis ca, din acest an, să aștepte turiștii și de Crăciun și de Revelion:

„Am decis să țin aceste garsoniere deschise pe toată perioada anului, nu le mai închid iarna. De Crăciun și de Revelion păstrez prețurile din vârful verii, de 350 de lei pe noapte, iar apartamentul de lux costă 450 lei pe noapte.

La mine este și bucătărie, poți să vii și cu sarmalele de acasă, să le încălzești, sau chiar să gătești, avem și aragaz. Și acum am cazat câteva persoane, vine mereu câte cineva, și-a luat o doamnă o cameră pe o perioadă mai lungă. Alții vin să se cazeze pentru că au afaceri în zonă”, ne-a declarat el, exclusiv pentru Click!

Acces gratuit la Spa în hotelul din Brașov al Simonei Halep

Și fosta mare jucătoare de tenis Simona Halep se află în febra pregătirilor pentru Sărbătorile de Iarnă și la hotelul care îi poartă numele, situat în Brașov:

„La noi colindele vă adună lângă brad, vinul fiert încălzește mâinile, iar cei mici îl așteaptă pe Moș cu toată nerăbdarea copilăriei. Diminețile încep cu micul dejun și cu bucuria de a vă regăsi pe toți la aceeași masă.

Între momentele de răsfăț la SPA, aveți răgaz să vă ascultați până la capăt și să mai zăboviți în îmbrățișarea cuiva drag. Iar seara de Crăciun continuă cu o petrecere pregătită cu drag, cu muzică și plăcerea de a sărbători împreună”, este mesajul postat pe Facebook.

Cât te costă tot acest confort? 

În prețul de 395 de euro, pentru o persoană, beneficiați de: două nopți de cazare, camere premium, cu mic dejun și cină, seară de Ajun cu colindători, vin fiert și brad împodobit, întâlnire cu Moș Crăciun în seara de Ajun, o sticlă de vin Domeniile Halep, petrecere cu DJ în seara de Crăciun, atelier creativ pentru copii și adulți.

Mai sunt incluse în preț: acces gratuit la zona SPA & Sala de Fitness, parcarea gratuită și voucherele de reducere pentru terapiile de masaj, de 50 de minute.

În hotelul lui Gică Hagi faci poze cu Moș Crăciun

Iar în hotelul din Mamaia Nord al „Regelui fotbalului” Gică Hagi plătești de Crăciun suma de 638 de euro, în perioada 24-27 decembrie 2026, pentru doi adulți. Vă prezentăm și oferta: 3 nopți de cazare cu mic dejun și cină, întâlnire cu Moș Crăciun pe data de 24 decembrie, fotografie instant la vizita lui Moș Crăciun pentru copii, cină specială de Crăciun cu muzică LIVE în data de 25 decembrie, stație de ciocolată și ceaiuri aromate, cină cu DJ.

Acces IAKI Spa Heat Experience: piscină interioară, saune, jacuzzi, sală fitness, terapii Spa pentru femei masaj corporal de relaxare sau un ritual facial Christmas Express/sejur – 40 de minute, iar pentru bărbați un masaj scalp, spate și umeri/sejur – 30 de minute. 10% reducere pentru rezervările efectuate și plătite integral până la data de 30.11.2026.15% reducere pentru rezervări de grup (minim 4 camere/rezervare).

Mama regretatului Răzvan Ciobanu pregătește bunătăți în pensiunea familiei din Vâlcea. La ce preț e cazarea? 

Și în acest an, familia regretatului designer Răzvan Ciobanu își așteaptă cu nerăbdare turiștii, de Sărbătorile de Iarnă. Pensiunea „Ciobănelu”, din Ciungetu, județul Vâlcea, dispune de 23 de camere și de apartamente, dar și de un restaurant cu bucătarie tradițională. Vila a fost decorată de regretatul designer:

„Dormitoarele au fost decorate chiar de Răzvan, înainte ca primii turiști să se cazeze aici. Au rămas așa, și după ce el a părăsit această lume”, ne spunea Elena Ciobanu, mama lui, într-un interviu pentru Click!

În acest mic colț de Rai vi s-a pregătit un pachet special, de Crăciun, pentru 3 nopți de cazare, demipensiune și masă festivă. Iată și cât costă:

„Te întâmpinăm cu tradiție, ospitalitate și cu bucuria sărbătorilor: masă festivă cu bucate tradiționale, vin fiert aburind, pomana porcului ca la mama acasă și petreceri cu muzică până dimineața”. Preț total: 1.200 de lei, pentru o persoană.

Ghid de cumpărături

image png
FotoBianca Drăgușanu, reacție surprinzătoare după ce a primit 1.100 de trandafiri în Dubai: „Nu mă impresionează” Vedete românești
Andreea Tonciu a avut o relaţie de mai mulţi ani cu Nicolae Mitea jpeg
Cu câți bani trăiește acum Nicolae Mitea, după ce a pierdut averea de 2 milioane de euro. „Sunt conştient că n-a fost bine” Vedete românești
image
Te abonezi ușor, dar ca să renunți începe calvarul. Practicile online care au atras atenția UE adevarul.ro
image
Petrecere cu alcool în timpul programului la Camera de Conturi Bihor. Auditorii au invocat o „pregătire profesională”, în timp ce jucau remi și cărți adevarul.ro

Parteneri

image
Caz ireal în România: tot staff-ul echipei a fost dat afară după ce a uitat să trimită un jucător în teren! FANATIK a aflat totul www.fanatik.ro
image
Filmul atacului cu maceta de la liceul din Pitești. Elevii ar fi avut un conflict mai vechi observatornews.ro
image
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire profesională” www.antena3.ro
image
Atac cu maceta într-un liceu din Pitești. Un elev de 15 ani și-a rănit un coleg și l-a agresat pe altul www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Marea sportivă a renunţat la averea de milioane de euro după ce l-a găsit pe Isus. „Dumnezeu mi-a cerut să demisionez” as.ro
image
Cât ar putea crește pensiile militare în 2027. Ministrul Muncii spune că indexarea poate fi mai mare decât la civili playtech.ro
image
Gigi Becali a făcut planul pentru titlu! „În iarnă se vor întâmpla nenorociri! Nu mai am încredere în nimeni” www.fanatik.ro
image
'PLEACĂ Marco'! Adevărul despre ELIMINAREA Prințului, după ce s-a anunțat că a fost dat afară www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Ce i-a spus Petre Roman fiicei sale, Oana Roman, în legătură cu silueta ei. Vedeta a fost uimită de cuvintele părintelui său. „Cum a intrat pe ușă mi-a spus...” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Drama Christinei Applegate! După cinci ani de suferință, medicii i-au spus că nu are boala care i-a distrus viața. De ce actrița a izbucnit în lacrimi okmagazine.ro
image
Mary a Danemarcei a făcut o obsesie pentru această culoare! Regina adoră nuanța care a înnebunit femeile regale okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Cum au ajuns vikingii în America, cu 500 de ani înainte de Cristofor Columb historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dispariția Zborului 19 în Triunghiul Bermudelor. O tragedie aviatică rămasă fără explicație historia.ro
dragos bucur jpg
Dragoș Bucur și-a făcut o adevărată gospodărie la țară. Câte animale are în curte: „Ne lipsesc multe” Vedete românești
image png
VideoAdina Buzatu dezvăluie masca naturală pe care o folosește de peste 30 de ani pentru un păr sănătos și strălucitor. Ingredientul secret care face diferența: „Ador rezultatul!” Vedete românești
Andreea Tonciu a avut o relaţie de mai mulţi ani cu Nicolae Mitea jpeg
Cu câți bani trăiește acum Nicolae Mitea, după ce a pierdut averea de 2 milioane de euro. „Sunt conştient că n-a fost bine” Vedete românești
Lisa Marie Presley, Michael Jackson Profimedia jpg
Lisa Marie Presley: „Michael Jackson a fost cel mai priceput iubit al meu!” Regele Pop era virgin când s-au întâlnit! Vedete internaționale
image png
FotoAdda, mesaj emoționant pentru fiul ei, de ziua lui. Alexandru a împlinit 10 ani: „Te iubesc de simt că mă sufoc” Vedete românești
Prințul Harry GettyImages 2296751775 jpg
De ce vrea Harry să îngroape securea războiului cu regele Charles și cu prințul William. „Este cel mai important lucru” Vedete internaționale
Smiley și Pavel Bartoș în Vacanță All Inclusive
#Exclusiv Click!
Smiley lansează azi „Melancolie”, piesa-comoară, parte din coloana sonoră a lungmetrajului „VacanțăAll Inclusive”! Când ajunge filmul în cinematografe? Vedete românești
image png
Faimoasa actriță britanică Dame Judi Dench, mărturisire dureroasă despre efectele pierderii vederii: „Nu mai pot juca într-un film. Nu mai pot citi” Vedete internaționale
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net