Câți bani plătești ca să petreci Crăciunul în hotelurile vedetelor. Unde e cel mai ieftin: „Poți să vii și cu sarmalele!”

Mihai Trăistariu, Gică Hagi și Simona Halep, celebritățile care câștigă bani frumoși și din turism, au pregătit deja ofertele speciale pentru Crăciun 2026, în hotelurile și în apartamentele lor, din Mamaia Nord și din Brașov. Iată câți bani plătești, dar și de ce condiții beneficiezi, pentru cele câteva zile de relaxare.

1/6 Simona Halep, Gică Hagi și Mihai Trăistariu își așteaptă turiștii în hotelurile și în apartamentele lor, de la malul mării și din Brașov Foto: foto: facebook

Mihai Trăistariu are cea mai ieftină ofertă: „Păstrez prețurile din vârful verii”

Mihai Trăistariu, solistul care câștigă mii de euro și din închirierea celor șase garsoniere și a apartamentului de lux, din Mamaia Nord, a decis ca, din acest an, să aștepte turiștii și de Crăciun și de Revelion:

„Am decis să țin aceste garsoniere deschise pe toată perioada anului, nu le mai închid iarna. De Crăciun și de Revelion păstrez prețurile din vârful verii, de 350 de lei pe noapte, iar apartamentul de lux costă 450 lei pe noapte.

La mine este și bucătărie, poți să vii și cu sarmalele de acasă, să le încălzești, sau chiar să gătești, avem și aragaz. Și acum am cazat câteva persoane, vine mereu câte cineva, și-a luat o doamnă o cameră pe o perioadă mai lungă. Alții vin să se cazeze pentru că au afaceri în zonă”, ne-a declarat el, exclusiv pentru Click!

Acces gratuit la Spa în hotelul din Brașov al Simonei Halep

Și fosta mare jucătoare de tenis Simona Halep se află în febra pregătirilor pentru Sărbătorile de Iarnă și la hotelul care îi poartă numele, situat în Brașov:

„La noi colindele vă adună lângă brad, vinul fiert încălzește mâinile, iar cei mici îl așteaptă pe Moș cu toată nerăbdarea copilăriei. Diminețile încep cu micul dejun și cu bucuria de a vă regăsi pe toți la aceeași masă.

Între momentele de răsfăț la SPA, aveți răgaz să vă ascultați până la capăt și să mai zăboviți în îmbrățișarea cuiva drag. Iar seara de Crăciun continuă cu o petrecere pregătită cu drag, cu muzică și plăcerea de a sărbători împreună”, este mesajul postat pe Facebook.

Cât te costă tot acest confort?

În prețul de 395 de euro, pentru o persoană, beneficiați de: două nopți de cazare, camere premium, cu mic dejun și cină, seară de Ajun cu colindători, vin fiert și brad împodobit, întâlnire cu Moș Crăciun în seara de Ajun, o sticlă de vin Domeniile Halep, petrecere cu DJ în seara de Crăciun, atelier creativ pentru copii și adulți.

Mai sunt incluse în preț: acces gratuit la zona SPA & Sala de Fitness, parcarea gratuită și voucherele de reducere pentru terapiile de masaj, de 50 de minute.

În hotelul lui Gică Hagi faci poze cu Moș Crăciun

Iar în hotelul din Mamaia Nord al „Regelui fotbalului” Gică Hagi plătești de Crăciun suma de 638 de euro, în perioada 24-27 decembrie 2026, pentru doi adulți. Vă prezentăm și oferta: 3 nopți de cazare cu mic dejun și cină, întâlnire cu Moș Crăciun pe data de 24 decembrie, fotografie instant la vizita lui Moș Crăciun pentru copii, cină specială de Crăciun cu muzică LIVE în data de 25 decembrie, stație de ciocolată și ceaiuri aromate, cină cu DJ.

Acces IAKI Spa Heat Experience: piscină interioară, saune, jacuzzi, sală fitness, terapii Spa pentru femei masaj corporal de relaxare sau un ritual facial Christmas Express/sejur – 40 de minute, iar pentru bărbați un masaj scalp, spate și umeri/sejur – 30 de minute. 10% reducere pentru rezervările efectuate și plătite integral până la data de 30.11.2026.15% reducere pentru rezervări de grup (minim 4 camere/rezervare).

Mama regretatului Răzvan Ciobanu pregătește bunătăți în pensiunea familiei din Vâlcea. La ce preț e cazarea?

Și în acest an, familia regretatului designer Răzvan Ciobanu își așteaptă cu nerăbdare turiștii, de Sărbătorile de Iarnă. Pensiunea „Ciobănelu”, din Ciungetu, județul Vâlcea, dispune de 23 de camere și de apartamente, dar și de un restaurant cu bucătarie tradițională. Vila a fost decorată de regretatul designer:

„Dormitoarele au fost decorate chiar de Răzvan, înainte ca primii turiști să se cazeze aici. Au rămas așa, și după ce el a părăsit această lume”, ne spunea Elena Ciobanu, mama lui, într-un interviu pentru Click!

În acest mic colț de Rai vi s-a pregătit un pachet special, de Crăciun, pentru 3 nopți de cazare, demipensiune și masă festivă. Iată și cât costă:

„Te întâmpinăm cu tradiție, ospitalitate și cu bucuria sărbătorilor: masă festivă cu bucate tradiționale, vin fiert aburind, pomana porcului ca la mama acasă și petreceri cu muzică până dimineața”. Preț total: 1.200 de lei, pentru o persoană.