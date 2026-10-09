 Când se deschid Târgurile de Crăciun din România în 2026. Ce orașe dau startul sărbătorilor încă din noiembrie
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Când se deschid Târgurile de Crăciun din România în 2026. Ce orașe dau startul sărbătorilor încă din noiembrie

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Mai sunt câteva săptămâni până când marile orașe din România se vor transforma în decoruri de poveste, cu luminițe, căsuțe decorate festiv și miros de vin fiert și turtă dulce. Târgurile de Crăciun reprezintă una dintre atracțiile principale ale sezonului rece, iar cei care vor să se bucure din timp de atmosfera sărbătorilor își pot planifica deja escapadele de toamnă târzie și de iarnă.

Târgurile de Crăciun și-au anunțat datele pentru iarna 2026
Târgurile de Crăciun și-au anunțat datele pentru iarna 2026 Foto: arhiva Click!

Potrivit calendarului prezentat, primele târguri își vor deschide porțile la jumătatea lunii noiembrie, în timp ce alte orașe vor intra în atmosfera festivă spre finalul lunii sau chiar în decembrie. Diferențele sunt importante și pentru cei care vor să viziteze mai multe destinații, deoarece unele evenimente se încheie imediat după Crăciun, iar altele continuă până la începutul anului 2027.

Craiova și Sibiu deschid sezonul târgurilor de Crăciun

Craiova și Sibiu se numără printre primele destinații care vor intra în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Potrivit datelor prezentate, Târgul de Crăciun din Sibiu se va deschide pe 13 noiembrie 2026, iar cel din Craiova, pe 14 noiembrie. Ambele evenimente ar urma să rămână deschise până pe 3 ianuarie 2027.

Craiova atrage an de an vizitatori prin decorurile spectaculoase și instalațiile luminoase, în timp ce Sibiul este una dintre destinațiile consacrate ale sezonului, datorită târgului organizat în Piața Mare.

La Cluj-Napoca, startul este programat pentru 21 noiembrie 2026. Târgul din Piața Unirii ar urma să poată fi vizitat până la 1 ianuarie 2027.

Când se deschid târgurile din Brașov, Oradea și București

Spre sfârșitul lunii noiembrie, atmosfera festivă ajunge și în alte mari orașe ale țării. La Brașov, târgul organizat în Piața Sfatului ar urma să se deschidă pe 27 noiembrie și să rămână deschis până pe 3 ianuarie 2027.

Oradea își va primi vizitatorii începând cu 28 noiembrie 2026, însă târgul este programat să se încheie pe 26 decembrie, potrivit calendarului prezentat.

În București, deschiderea este prevăzută pentru 29 noiembrie 2026, iar evenimentul ar urma să se desfășoare până pe 28 decembrie. Astfel, Capitala se numără printre orașele în care târgul se încheie la scurt timp după Crăciun.

Cei care preferă orașele cu patrimoniu istoric pot include pe lista de călătorii și Alba Iulia. Târgul de Crăciun de aici ar urma să se deschidă pe 5 decembrie 2026 și să se încheie în ultima zi a anului.

Sighișoara intră mai târziu în atmosfera sărbătorilor. În cetatea medievală, deschiderea este programată pentru 14 decembrie, iar evenimentul ar urma să continue până pe 3 ianuarie 2027.

Calendarul Târgurilor de Crăciun din România în 2026

  • Sibiu: 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027
  • Craiova: 14 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027
  • Cluj-Napoca: 21 noiembrie 2026 – 1 ianuarie 2027
  • Brașov: 27 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027
  • Oradea: 28 noiembrie – 26 decembrie 2026
  • București: 29 noiembrie – 28 decembrie 2026
  • Alba Iulia: 5 decembrie – 31 decembrie 2026
  • Sighișoara: 14 decembrie 2026 – 3 ianuarie 2027

Târgurile oferă ocazia perfectă pentru plimbări în decoruri de poveste, degustări de preparate tradiționale și descoperirea produselor realizate de meșteșugari locali. Pentru cei care vor să evite aglomerația, planificarea din timp a vizitelor poate face diferența, mai ales în weekendurile din apropierea Crăciunului.

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