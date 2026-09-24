Cele mai căutate destinații de vacanță pentru finalul lui 2026 și începutul lui 2027. Ce preferințe noi au românii

Românii și-au schimbat modul în care își aleg vacanțele și țin cont de mai multe criterii, nu numai de preț. Aceștia se gândesc adesea la siguranța lor, la rutele de zvor, posibilitatea de modificare a rezervării și sprijinul în cazul unor probleme. Care sunt cele mai căutate destinații pentru finalul anului 2026 și începutul lui 2027.

Unde pleacă românii la sfârșitul anului 2026. Foto: magnific.com

Nu-i sperie nimic pe turiștii români, iar aceștia continuă să călătorească. Printre preferințele lor se numără destinații spectaculoase, departe de casă, cu peisaje ce nu pot fi întâlnite în Europa. În top pentru sfârșitul anului sunt Asia, Oceanul Indian și Africa.

Cum își aleg românii vacanțele

Românii își iau majoritatea informațiilor de pe internet. Și în cazul vacanțelor se întâmplă la fel. Caută destinații, compară prețurile și așa reușesc să-și facă o imagine per ansamblu înainte de a lua o decizie.

„Online-ul a devenit foarte important în etapa de inspirație și explorare. Clientul caută, compară, își face o idee despre destinație, buget și perioadă. Pe Circuiterra, de exemplu, vedem un volum mare de configurări și cotații generate de utilizatori care vor să înțeleagă ce variante au și cât ar costa o vacanță”, a declarat Sorin Stoica, CEO și fondator Eturia, pentru libertatea.ro.

În același timp, românii preferă să discute cu un consultant atunci când vine vorba de o destinație mai specială. Experții în turism sunt cei mai în măsură să ofere informații corecte și complete în legătură cu zborurile, ordinea destinațiilor, hoteluri, perioade și riscuri.

„Pentru noi, viitorul nu este exclusiv online sau exclusiv offline. Este un model hibrid. Online-ul oferă autonomie și rapiditate, iar consultantul adaugă experiență, siguranță și personalizare”, a mai spus Sorin Stoica.

Fricile românilor înainte de rezevarea unei călătorii

Înainte de a lua o decizie, turiștii români își pun multe întrebări cu privire la cum va decurge întreaga călătorie. Cele mai frecvente întrebări primite de experții în turism sunt legate de rutele de zbor. De cele mai multe ori, acestea sunt amânate sau chiar anulate.

„Cele mai frecvente întrebări sunt legate de siguranță, flexibilitate și predictibilitate. Clienții întreabă ce se întâmplă dacă apar modificări de zbor, dacă pot schimba perioada, care sunt condițiile de anulare, ce asigurări sunt recomandate și ce suport primesc în destinație. În contextul actual există și o atenție mai mare la rutele aeriene și la escale. Nu este vorba doar despre destinația finală, ci despre întregul traseu. Oamenii vor să știe că vacanța este bine gândită și că există alternative dacă apar schimbări”, a adăugat expertul.

Principalele destinații de vacanță pentru finalul acestui an

Românii sunt aventuroși și nu se limitează doar la destinații din Europa. Pentru finalul anului 2026 și începutul lui 2027 tot mai mulți aleg vacanțele pe alte continente. Asia și Africa rămân printre preferatele lor.

„Pentru restul anului 2026, cred că vom vedea în continuare o cerere mare pentru vacanțe complexe, dar cu o atenție mai mare la siguranță, flexibilitate și buget. Românii vor continua să călătorească, însă vor alege mai atent destinația, perioada, ruta și nivelul de servicii. Asia rămâne una dintre principalele regiuni de interes. Oceanul Indian va continua să atragă clienți interesați de vacanțe exotice de relaxare, iar Africa rămâne relevantă pentru safari și experiențe de natură. Circuitele de grup cu însoțitor vor continua să crească în relevanță, pentru că răspund foarte bine nevoii de siguranță, structură și comunitate.

Pentru 2027, cred că piața va merge și mai mult către personalizare și experiențe cu valoare adăugată. Clientul va fi și mai informat, iar agențiile vor trebui să ofere mai mult decât intermediere: consultanță reală, produse proprii, flexibilitate și încredere. Turismul nu va mai fi doar despre unde mergem, ci despre cât de bine este construită întreaga experiență”, a mai afirmat Sorin Stoica pentru sursa mețioantă.