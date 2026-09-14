Insulele perfecte pentru vacanțe în luna octombrie. Prețurile sunt chiar și cu 20% mai mici

Vara este considerată a fi, în mod tradițional, perioada perfectă pentru vacanță. Însă, există nenumărați oameni care preferă să plece în concediu toamna, din diferite motive. Iar cei care urmează să meargă în vacanță în luna octombrie au la dispoziție patru insule superbe pe care le pot vizita.

Santorini este alegerea perfectă pentru vacanță Foto: Pixabay

Chiar dacă vara este considerată a fi perioada tradițională de vacanță, există nenumărați oameni care preferă să-și ia concediu toamna. Indiferent dacă este vorba despre costurile mai mici din această perioadă sau, pur și simplu, de temperaturile mult mai acceptabile, vacanțele de toamnă sunt favoritele multor oameni.

Iar acum, o scurtă privire în calendar ne va arăta că deja urmează să intrăm în a doua jumătate a lunii septembrie. Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în toamnă, temperaturile vor deveni tot mai plăcute în Europa, iar vacanțele nu vor mai costa la fel de mult ca în toiul verii, conform Greek Reporter.

Sunt destinațiile perfecte în luna octombrie

Din fericire, cei care își doresc să meargă în vacanță în luna octombrie au la dispoziție mai multe destinații superbe. Hotelurile oferă prețuri la pachete chiar și cu 20% mai mici, iar vremea din octombrie este superbă în aceste insule.

De exemplu, în Santorini, temperatura medie este de 21 de grade, în timp ce apa ar trebui să aibă undeva în jur de 23 de grade. În același timp, în Mykonos, temperatura medie este de 19 grade, iar apa va ajunge la aproximativ 22 de grade.

Temperaturile din luna octombrie vor fi foarte plăcute

Turiștii care vor ajunge în insula Corfu în octombrie vor fi întâmpinați de maxime în timpul zilei de aproximativ 19 grade Celsius. În ce privește apa, temperatura medie de luna următoare va fi de 22 de grade.

Iar, nu în ultimul rând, temperatura medie din Kelafonia este de 18 grade în luna octombrie, în timp ce apa va avea aproximativ 23 de grade Celsius. Practic, luna octombrie este perfectă pentru o vacanță în luna octombrie.