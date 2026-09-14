 Insulele perfecte pentru vacanțe în luna octombrie. Prețurile sunt chiar și cu 20% mai mici
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Insulele perfecte pentru vacanțe în luna octombrie. Prețurile sunt chiar și cu 20% mai mici

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Vara este considerată a fi, în mod tradițional, perioada perfectă pentru vacanță. Însă, există nenumărați oameni care preferă să plece în concediu toamna, din diferite motive. Iar cei care urmează să meargă în vacanță în luna octombrie au la dispoziție patru insule superbe pe care le pot vizita.

Santorini este alegerea perfectă pentru vacanță
Santorini este alegerea perfectă pentru vacanță Foto: Pixabay

Chiar dacă vara este considerată a fi perioada tradițională de vacanță, există nenumărați oameni care preferă să-și ia concediu toamna. Indiferent dacă este vorba despre costurile mai mici din această perioadă sau, pur și simplu, de temperaturile mult mai acceptabile, vacanțele de toamnă sunt favoritele multor oameni.

Iar acum, o scurtă privire în calendar ne va arăta că deja urmează să intrăm în a doua jumătate a lunii septembrie. Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în toamnă, temperaturile vor deveni tot mai plăcute în Europa, iar vacanțele nu vor mai costa la fel de mult ca în toiul verii, conform Greek Reporter.

Sunt destinațiile perfecte în luna octombrie

Din fericire, cei care își doresc să meargă în vacanță în luna octombrie au la dispoziție mai multe destinații superbe. Hotelurile oferă prețuri la pachete chiar și cu 20% mai mici, iar vremea din octombrie este superbă în aceste insule.

De exemplu, în Santorini, temperatura medie este de 21 de grade, în timp ce apa ar trebui să aibă undeva în jur de 23 de grade. În același timp, în Mykonos, temperatura medie este de 19 grade, iar apa va ajunge la aproximativ 22 de grade.

Temperaturile din luna octombrie vor fi foarte plăcute

Turiștii care vor ajunge în insula Corfu în octombrie vor fi întâmpinați de maxime în timpul zilei de aproximativ 19 grade Celsius. În ce privește apa, temperatura medie de luna următoare va fi de 22 de grade.

Iar, nu în ultimul rând, temperatura medie din Kelafonia este de 18 grade în luna octombrie, în timp ce apa va avea aproximativ 23 de grade Celsius. Practic, luna octombrie este perfectă pentru o vacanță în luna octombrie.

Ghid de cumpărături

Madalina Apostol jpg
Mădălina Apostol a plănuit totul. Ultimele gesturi înainte de a-și lua viața. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte Vedete românești
madalina apostol si monica gabor
Mădălina Apostol ar fi plecat din casa Monicăi Gabor după o ceartă. Ce s-ar fi întâmplat între cele două Vedete românești
image
Biciclist lovit de o mașină și proiectat în afara șoselei, în Arad. Bărbatul a fost grav rănit adevarul.ro
image
Ce ofertă i-a făcut Grindeanu lui Bolojan. Numele dorit de PSD pentru șefia guvernului SURSE adevarul.ro

Parteneri

image
Notele lui Marcel Pușcaș după FCSB – Petrolul 2-2. Cine a fost omul meciului și ce jucător i-a propus lui Gigi Becali: „Era bun” www.fanatik.ro
image
Domeniul care a salvat economia ţării, în pericol. Germania vrea muncitori români: 200.000 de joburi observatornews.ro
image
Angajata unui magazin second-hand a descoperit o adevărată „comoară” printre obiectele donate: „Găsim des obiecte scumpe” www.antena3.ro
image
Nicușor Dan îl laudă pe Alexandru Nazare, la nunta căruia a participat. „A fost un ministru bun, este profesionist”. Ministrul Finanțelor, în cărți pentru a fi desemnat premier www.gandul.ro
image
Ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol despre familia ei. Mesajul care îi tulbură acum pe cei care au cunoscut-o: „Doar ea mi-a mai rămas. Copiii mei și ea” www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce avere are amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort. Ce s-a descoperit în conturile fostei sportive de la Steaua as.ro
image
Cât este ajutorul de deces în 2026 și în câte zile lucrătoare se obţine. Actele necesare pentru a primi banii playtech.ro
image
A fost sau nu penalty la Garita? Cristi Balaj a dat verdictul după cea mai controversată fază din FCSB – Petrolul! www.fanatik.ro
image
Ultimele zile din viața Mădălinei Apostol. Tatăl fiicei sale dezvăluie ce au vorbit cu doar câteva ore înaintea tragediei www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nepoata lui Grace Kelly se mărită după zece ani de iubire! Diamantul galben cu care Alexandra de Hanovra a eclipsat Monaco okmagazine.ro
image
Decese pe bandă rulantă și boli cumplite lovesc Familia Regală. Parcă un blestem nu le mai dă pace! Ce se întâmplă la Palatul norvegian? okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O scurtă istorie a mahmurelii și a remediilor sale: de la varză și cuișoare până la plămâni de capră historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cât de „groaznic” a fost Ivan cel Groaznic, primul țar al Rusiei? historia.ro
Regina Camilla și Regele Charles foto profimedia jpg
Regina Camilla ar fi pus piciorul în prag după întoarcerea lui Harry și Meghan. Ce l-ar fi sfătuit pe regele Charles Internațional
A fost semnat contractul pentru noul terminal al Aeroportului Otopeni
800 de locuri de parcare noi la Aeroportul Otopeni. Când ar trebui să fie gata noua parcare Național
Pensionară jpg
O bunică și-a lăsat averea de 800.000 de euro unui singur nepot. Ce au făcut celelalte rude Fapt divers
sare vecteezy jpg
De ce pun restaurantele boabe de orez în solnițe. Trucul simplu pe care îl poți folosi și acasă Fapt divers
generalului Dorin Ioniţă jpg
Prietenii generalului Dorin Ioniță știau despre relația lui secretă. Ce spune unul dintre foștii colegi Național
Sala de gimnastica - fitness- sport - tinere care alearga pe bandă FOTO Shutterstock
Două teste simple pe care le poți face acasă îți pot oferi indicii despre longevitate. Ce au descoperit cercetătorii Fapt divers
litoral iulie 2026, costinesti foto ovidiu oprea (1) jpeg
Litoralul nu s-a golit! Stațiunile unde hotelurile sunt ocupate în proporție de 75% și în septembrie Național
aragaz istock jpg
Cum cureți rapid butoanele aragazului pline de grăsime. Greșeala pe care o fac multe gospodine Fapt divers
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul actualitate.net