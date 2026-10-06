Ce se întâmplă în organism când iei zinc și vitamina C împreună. Recomandările importante ale medicilor

Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în luna octombrie iar temperaturile vor fi din ce în ce mai reci, nenumărați români se vor confrunta cu gripe sau cu răceală. Din acest motiv, mulți oameni apelează la diverse suplimente, cum ar fi zinc sau vitamina C. Iar experții spun care sunt consecințele dacă acești nutrienți sunt luați împreună.

Ambele suplimente sunt sănătoase Foto: EatingWell

Atunci când vine vorba despre nutrienți meniți să susțină sistemul imunitar și să protejeze sănătatea și aspectul tenului, zincul și vitamina C sunt mereu menționați împreună. Zincul sprijină imunitatea și abilitatea țesuturilor de a se regenera, în timp ce vitamina C susține producția de colagen și, desigur, imunitatea.

Cum acești nutrienți au efecte similare, mulți oameni se gândesc că, dacă îi vor lua împreună, efectele vor fi și mai spectaculoase. Despre acest lucru au vorbit mai mulți experți, potrivit EatingWell.

Cât de sănătoase sunt aceste suplimente dacă sunt luate împreună

„Studiile sugerează că administrarea de suplimente cu zinc la debutul unei răceli poate contribui la reducerea simptomelor acesteia, precum tusea și congestia nazală, cu o medie de 2,4 zile”, spune medicul Edwina Clark.

Vitamina C poate oferi, de asemenea, o oarecare ameliorare după instalarea unei răceli. Experta explică că există unele studii care arată că administrarea de suplimente cu vitamina C la primele semne ale unei răceli pare să reducă severitatea simptomelor cu aproximativ 15%.

Care este opinia experților

Deși există studii despre ambele tipuri de suplimente, nu există suficiente dovezi pentru a putea spune că administrarea zincului și a vitaminei C împreună oferă beneficii suplimentare față de administrarea separată a oricăruia dintre cele două suplimente.

Însă, zincul și vitamina C pot fi utile atunci când suferiți diverse tipuri de răni sau probleme legate de ten sau țesuturi.

„Vitamina C este esențială pentru producerea colagenului, o proteină structurală care conferă pielii rezistență și contribuie la repararea țesuturilor deteriorate, în timp ce zincul susține diviziunea celulară, sinteza proteinelor și alte procese implicate în vindecarea rănilor”, spune și experta Patricia Bannan.

„Pentru majoritatea adulților sănătoși, administrarea zincului și a vitaminei C împreună este, în general, sigură în dozele recomandate”, mai spune aceasta.

Cu toate acestea, administrarea unei cantități mai mari decât cea necesară poate veni cu anumite riscuri. Bannan avertizează că dozele mari de zinc pot provoca greață și tulburări stomacale, în timp ce excesul de vitamina C poate duce la crampe abdominale și diaree. Prin urmare, adulților li se recomandă să nu consume mai mult de 40 mg de zinc pe zi și nu mai mult de 2.000 mg de vitamina C, din toate sursele.