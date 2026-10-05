 Panourile solare roz, noua soluție pentru agricultură. Cum pot fi produse energie și cultivate plante pe aceeași suprafață
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Panourile solare roz, noua soluție pentru agricultură. Cum pot fi produse energie și cultivate plante pe aceeași suprafață

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O nouă tehnologie ar putea revoluționa complet modul în care ne gândim la panourile solare. Este vorba despre panouri solare semitransparente, de culoare roz, care nu numai că pot produce electricitate, dar lasă o parte din lumină să ajungă la plante cultivate dedesubt.

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Foto: AdobeStock Images

Noul tip de panouri solare roz a fost testat de cercetătorii de la Universitatea Malarden din Suedia. În cadrul experimentului, culturile de broccoli de sub panourile semitransparente au avut producții similare cu cele crescute în condiții obișnuite, în lumina directă a Soarelui, potrivit informațiilor de la Science Alert.

Însă, deși recolta de la final a fost similară, legumele cultivate sub panourile solare au ajuns la maturitate cu 25 de zile mai târziu. Panourile solare semitransparente care au fost testate au o culoare roz și permit anumitor lungimi de undă ale luminii să ajungă la plante.

Noile panouri solare pot deveni utile de-a lungul globului

Rezultatele studiilor efectuate de experții din Suedia au fost publicate în Cell Reports Physical Science.

„Conceptul de bază este destul de simplu. Panourile solare folosesc o parte din lumina solară incidentă pentru a genera energie electrică din surse regenerabile, permițând în același timp unei părți din lumină să treacă prin ele și să ajungă la culturile agricole de dedesubt”, a explicat Silvia Ma Lu, experta care a condus echipa de cercetători.

Legumele s-au dezvoltat în condiții normale

În ciuda rezultatelor încurajatoare, aceste noi panouri solare sunt doar un prototip. Nuanța lor filtrează lumina din spectrul verde dar, în acest moment, energia nu este captată efectiv de către celulele solare.

Pentru a stabili dacă aceste panouri pot fi montate deasupra legumelor, a fost cultivat broccoli pe trei parcele, în condiții naturale, dar și sub panouri cu o transparență de 50% și 70%.

Producțiile au fost similare în toate cazurile, dar cele de sub panouri solare au ajuns la maturitate cu 25 de zile mai târziu.

Panourile solare devin tot mai populare, iar în Germania, peste un milion de oameni le-au instalat direct pe balustrada balconului. Puterea maximă permisă pentru aceste panouri este de 800 de wați, suficient pentru un frigider și un laptop.

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