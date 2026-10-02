Gigantul german Varta a intrat în insolvență. Mii de oameni își pot pierde locul de muncă

Unul dintre cei mai cunoscuți producători de baterii din întreaga lume se confruntă cu o criză financiară profundă. Gigantul european Varta a deschis deja procedurile de insolvență pentru companii ale grupului. Acum, mii de angajați riscă să rămână fără loc de muncă.

Mii de angajați pot rămâne fără locul de muncă Foto: Arhivă

Gigantul german Varta, unul dintre cei mai cunoscuți producători de baterii din întreaga lume, a intrat oficial în insolvență. Chiar pe data de 1 octombrie, tribunalul din Stuttgart a deschis procedura pentru patru companii care aparțin grupului german.

Afectate de criza financiară sunt VARTA AG, compania-mamă a grupului german, VARTA Microbattery GmbH, VARTA Storage GmbH și, nu în ultimul rând, VARTA Micro Production GmbH. În total, undeva în jur de 2.300 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă.

Gigantul Varta a intrat în insolvență

În această vară, compania germană solicitase deja deschiderea procedurii de intrare în insolvență. Deja a fost început un proces structurat de vânzare, care s-ar putea finaliza peste câteva luni. Administratorul caută soluții pentru a permite continuarea companiei.

Cu toate acestea, unii angajați vor urma să-și piardă locul de muncă. Producția fabricii VARTA Microbattery din Nördlingen urmează să fie oprită după ce a fost pierdut cel mai important client. Undeva în jur de 350 de oameni angajați aici își vor pierde locul de muncă.

Mii de oameni își pot pierde locul de muncă

Cu toate acestea, publicul larg trebuie să știe că procedurile de insolvență nu includ și VARTA Consumer Batteries. Această companie este cea care produce bateriile pentru consumatorii obișnuiți, pe care le găsim în magazine.

Cum această divizie a grupului este separată juridic și operațional de celelalte patru societăți care au intrat acum în insolvență, consumatorii vor continua să găsească baterii Varta în magazine.

Acum, odată cu intrarea în insolvență, nu mai puțin de 2.300 de angajați riscă să-și piardă locul de muncă. La începutul lunii, pe data de 1 octombrie, tribunalul din Stuttgart a deschis oficial procedura pentru cele patru companii care aparțin grupului german. Intrarea în insolvență fusese solicitată încă din vară.