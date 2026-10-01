Trucul de toamnă pe care puțini grădinari îl știu. De ce să pui un cearșaf în grădină

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja începem să facem primii pași în luna octombrie. Iar, potrivit grădinarilor cu experiență, există un lucru complet neobișnuit pe care trebuie să îl facem în grădină, pentru a ne proteja plantele în această perioadă a anului.

Este un truc important în luna octombrie Foto: AdobeStock Images

Luna octombrie deja a început, iar după o perioadă îndelungată cu vreme fierbinte și însorită, condițiile meteo din întreaga țară urmează să devină tot mai reci și mai instabile. Iar, potrivit grădinarilor cu experiență, există un detaliu neobișnuit care va proteja plantele din grădina noastră în luna octombrie.

Mai precis, potrivit express.co.uk, tot ce trebuie să facem este să întindem un cearșaf în grădină. Luna octombrie poate fi cea mai periculoasă din an pentru plante, datorită fluctuațiilor de temperatură din această perioadă. Iar David Denyer, care are o experiență în grădinărit de 35 de ani, spune că un cearșaf banal poate să ne scape de probleme.

Un simplu cearșaf poate să protejeze grădina

Luna octombrie este crucială pentru plante, iar experții spun cum putem să le protejăm de îngheț.

„Primele înghețuri de toamnă îi iau adesea prin surprindere pe grădinari, deoarece apar în timp ce grădina dumneavoastră încă pare plină de viață. Multe plante au continuat să se dezvolte după o vară călduroasă și un septembrie ploios, însă aceste creșteri sunt pline de apă și au pereții celulari moi.

Când sosesc temperaturile de îngheț, apa din interiorul plantelor îngheață și se dilată, rupând aceste celule și lăsându-le înnegrite și incapabile să-și revină”, spune Denyer.

Trucul trebuie folosit noaptea

Un simplu cearșaf poate fi de ajuns pentru a proteja plantele în luna octombrie. Acest truc trebuie folosit pe timpul nopții, atunci când temperaturile coboară la valori foarte scăzute.

„Nu uitați doar să îndepărtați din nou materialele de protecție dimineața, astfel încât aerul să poată circula, iar plantele să poată respira. Dacă lăsați plantele acoperite pe timpul zilei, umezeala se poate acumula dedesubt, ceea ce poate duce la putrezire și apariția mucegaiului”, spune expertul în grădinărit.