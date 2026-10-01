 Trucul de toamnă pe care puțini grădinari îl știu. De ce să pui un cearșaf în grădină
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Trucul de toamnă pe care puțini grădinari îl știu. De ce să pui un cearșaf în grădină

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja începem să facem primii pași în luna octombrie. Iar, potrivit grădinarilor cu experiență, există un lucru complet neobișnuit pe care trebuie să îl facem în grădină, pentru a ne proteja plantele în această perioadă a anului.

Este un truc important în luna octombrie
Este un truc important în luna octombrie Foto: AdobeStock Images

Luna octombrie deja a început, iar după o perioadă îndelungată cu vreme fierbinte și însorită, condițiile meteo din întreaga țară urmează să devină tot mai reci și mai instabile. Iar, potrivit grădinarilor cu experiență, există un detaliu neobișnuit care va proteja plantele din grădina noastră în luna octombrie.

Mai precis, potrivit express.co.uk, tot ce trebuie să facem este să întindem un cearșaf în grădină. Luna octombrie poate fi cea mai periculoasă din an pentru plante, datorită fluctuațiilor de temperatură din această perioadă. Iar David Denyer, care are o experiență în grădinărit de 35 de ani, spune că un cearșaf banal poate să ne scape de probleme.

Un simplu cearșaf poate să protejeze grădina

Luna octombrie este crucială pentru plante, iar experții spun cum putem să le protejăm de îngheț.

„Primele înghețuri de toamnă îi iau adesea prin surprindere pe grădinari, deoarece apar în timp ce grădina dumneavoastră încă pare plină de viață. Multe plante au continuat să se dezvolte după o vară călduroasă și un septembrie ploios, însă aceste creșteri sunt pline de apă și au pereții celulari moi.

Când sosesc temperaturile de îngheț, apa din interiorul plantelor îngheață și se dilată, rupând aceste celule și lăsându-le înnegrite și incapabile să-și revină”, spune Denyer.

Trucul trebuie folosit noaptea

Un simplu cearșaf poate fi de ajuns pentru a proteja plantele în luna octombrie. Acest truc trebuie folosit pe timpul nopții, atunci când temperaturile coboară la valori foarte scăzute.

„Nu uitați doar să îndepărtați din nou materialele de protecție dimineața, astfel încât aerul să poată circula, iar plantele să poată respira. Dacă lăsați plantele acoperite pe timpul zilei, umezeala se poate acumula dedesubt, ceea ce poate duce la putrezire și apariția mucegaiului”, spune expertul în grădinărit.

Ghid de cumpărături

Christa Pike
Christa Pike a vorbit în timpul execuției sale eșuate. Ce a simțit în momentul administrării injecției letale: „Ar trebui să se întâmple asta?” Vedete internaționale
horoscop martie iunie logo webp
Horoscop vineri, 2 octombrie. Zodiile sunt nevoite să facă alegeri importante. Ce le rezervă astrele Horoscop
image
Laura Vicol, din nou în vizorul DIICOT pentru dosarul Nordis. Procurorii o acuză că ar fi ascuns milioane de lei în declarațiile de avere adevarul.ro
image
Angajat concediat după 22 de ani de muncă pentru că îi era frică să zboare. Instanța obligă compania să-i plătească 52.000 de euro adevarul.ro

Parteneri

image
Cum este văzută naţionala României la Varşovia: „Nu aveţi niciun star, iar jucătorii voştri sunt necunoscuţi!” Exclusiv www.fanatik.ro
image
O femeie din Buzău a făcut credit şi i-a dat 90.000 de euro unei "vedete" coreene. Reacţia soţului observatornews.ro
image
Rușii au pierdut în Donețk moaștele cneazului care ar fi trebuit ”să îi încurajeze” pe front. Au fost atacați și le-au abandonat www.antena3.ro
image
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce premier a propus Gigi Becali pentru România: „E singura soluţie!” as.ro
image
Noutăți în cazul avionului Flydubai care zbura spre Israel. Copilotul ar fi vrut să preia controlul aeronavei și să o prăbușească într-un zgârie-nori. „Un scenariu de tipul celui din 11 septembrie” playtech.ro
image
Giovanni Becali, șocat după ce a auzit promisiunea lui Reghe la FCSB: “Bă, ăsta nu e sănătos!” www.fanatik.ro
image
Ispita Gabriella a rămas ÎNSĂRCINATĂ cu un concurent de la Insula Iubirii: 'Aș fi continuat toată viața alături de el' www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
Cum sa╠å faci cafea acasa╠å mai buna╠å deca╠ét la cafenele jpg
Pune acest ingredient banal în cafeaua solubilă. Trucul care îi schimbă complet gustul, va semăna cu cea de la cafenea Fapt divers
cerere in casatorie
Îl iubea, dar nu voia să se mărite cu el. Ce a făcut o tânără după ce a fost cerută în căsătorie întrece orice imaginație Fapt divers
loto istock jpg
Rezultate Loto, 1 octombrie 2026. Numerele care au adus câștig românilor norocoși Național
image png
O sculptură cumpărată cu 350 de euro s-a dovedit a fi o adevărată comoară pentru un bărbat din Anglia. Cât valorează, de fapt Internațional
casatorie nunta miri buchet de nunta jpeg
Căsătoria între minori, interzisă într-un stat american. Practica este încă legală în 32 de regiuni din SUA Internațional
image png
Tragedie în Galați! Patru persoane, printre care și o minoră, au murit după ce mașina lor a fost spulberată de un tren Național
profesor jpg
România, în criză de profesori. Sute de posturi au rămas neocupate la o lună de la începutul școlii Național
Smit Machchhar, pilotul erou de la bordul avionului FlyDubai jpg
Cine este pilotul care a evitat o posibilă tragedie la bordul unui avion Flydubai. A fost atacat de copilot Național
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net