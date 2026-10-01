Acoperământul Maicii Domnului, sărbătorit pe 1 octombrie. Este una dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja facem primii pași în luna octombrie. Iar chiar în prima zi a acestei luni are loc o sărbătoare religioasă importantă, Acoperământul Maicii Domnului.

Este o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Foto: Ștefan Cojocariu

Cu ocazia acestei sărbători există nenumărate tradiții și obiceiuri pe care credincioșii din țara noastră au grijă să le respecte. Acoperământul Maicii Domnului este o sărbătoare importantă în calendarul religios, iar tradițiile și obiceiurile populare sunt asociate cu această zi de sărbătoare.

Ce este Acoperământul Maicii Domnului

Această sărbătoare își are originea într-o vedenie pe care Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos a avut-o în secolul X. Alături de ucenicul său, Epifanie, el a văzut-o pe Maica Domnului în timpul unui priveghi nocturn în Biserica Vlaherne din Constantinopol.

Tradiția spune că Maica Domnului ar fi apărut în cer, alături de sfinți și îngeri și se ruga pentru credincioși. Conform tradiției, ea și-ar fi întins omoforul asupra creștinilor din biserică, iar această imagine a devenit emblematică pentru ocrotirea și mijlocirea Maicii Domnului.

Tradiții și obiceiuri pe 1 octombrie

Această sărbătoare este una cu cruce roșie în calendarul ortodox și există nenumărate tradiții asociate cu această zi.

În tradiția populară, această sărbătoare este cunoscută și ca Pocroave sau Procoave. În unele sate din țară, vitele din ogradă erau stropite cu apă sfințită, pentru a le proteja de-a lungul sezonului rece. O altă tradiție spune că nu ar trebui să ne tundem pe 1 octombrie, iar fetele care se roagă în această zi vor avea un păr frumos.

Acatistul care se citește pe 1 octombrie

Începând din data de 1 octombrie, acatistul Acoperământul Maicii Domnului se poate citi vreme de 14 zile. Potrivit doxologia.ro, în acest acatist se găsesc și alte rugăciuni începătoare, care trebuie rostite înainte.

Potrivit tradiției din țara noastră, acest acatist este foarte important și ar trebui citit de către credincioșii din țara noastră în perioada următoare. Practic, luna octombrie începe cu o sărbătoare foarte importantă pentru credincioșii din România.