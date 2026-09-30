Nu mai pune carnea dezghețată direct în congelator! În ce situație este, de fapt, sigur să o recongelezi

Cu toții am fost în situația de a dezgheța o bucată de carne, dar, atunci când am început să gătim, ne-am dat seama că, de fapt, aveam mult prea multă carne. În această situație, o întrebare pe care ne-am pus-o imediat este dacă putem să punem resturile rămase înapoi în congelator.

Carnea recongelată își poate pierde calitatea Foto: IStock

Este o problemă destul de comună să decongelăm carne iar, atunci când începem să gătim, să ne dăm seama că am scos mult prea multă. În astfel de situații, soluția evidentă este să punem resturile rămase înapoi în congelator. Însă o întrebare comună în astfel de situații este dacă acest obicei este sau nu unul sănătos.

Iar, în general, răspunsul este mult mai simplu decât am crede. Mai precis, potrivit marthastewart.com, dacă carnea a rămas îndeajuns de rece, în interiorul frigiderului, ea poate fi recongelată. Însă, dacă a fost decongelată în apă sau la microunde, ar trebui gătită.

Cât de sigură este carnea recongelată

Atunci când temperatura este undeva între 4 și 60 de grade Celsius, bacteriile pot începe să se înmulțească, lucru care poate afecta calitatea cărnii.

„Recongelarea nu va cauza probleme legate de siguranța alimentară dacă pe tot parcursul procesului este menținută temperatura corespunzătoare. Problema ar apărea dacă scoți carnea și o decongelezi; din acel moment începe, ca să spunem așa, să curgă termenul de valabilitate”, spune William Eck III, expert în carne.

Calitatea cărnii va fi afectată

Pe lângă posibila apariție a bacteriilor, recongelarea cărnii va afecta și calitatea acesteia.

„Congelarea cărnii face ca umezeala din carne să se dilate, formând cristale de gheață care străpung celulele cărnii. La decongelare, acele celule străpunse eliberează umezeala din interior.

Repetarea acestui proces de mai multe ori provoacă din nou deteriorarea celulelor. Cu cât procesul este repetat de mai multe ori, cu atât deteriorarea este mai mare, iar rezultatul va fi o carne mai uscată”, mai spune Eck.

În cele din urmă, este important să știm că dacă scoatem carnea din congelator pentru a o decongela sau chiar o decongelăm la microunde, cel mai bine este ca ea să fie gătită.