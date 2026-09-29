 Experții în longevitate dezvăluie ce trebuie să faci pentru a trăi mai mult. „Genele nu sunt o profeție”
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Experții în longevitate dezvăluie ce trebuie să faci pentru a trăi mai mult. „Genele nu sunt o profeție”

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Cu toții ne dorim o viață cât mai îndelungată, pe care să o petrecem alături de cei dragi. Din fericire, în ziua de astăzi există experți care studiază intens problema longevității și încearcă să ofere oamenilor sfaturi care să-i ajute să-și mențină sănătatea pentru cât mai mult timp.

Un stil de viață sănătos este ușor de adoptat
Un stil de viață sănătos este ușor de adoptat Foto: Adobe Stock Images

Atunci când vine vorba despre longevitate, cei mai mulți dintre noi ne vom gândi că, pentru a trăi cât mai mult, este nevoie de dietă simplă, sănătoasă și de activitate fizică constantă. Și chiar dacă acest lucru este adevărat, nu trebuie să ignorăm faptul că există specialiști care ne vor oferi sfaturi mult mai complexe și personalizate.

De exemplu, „Fountain Life” este o clinică de longevitate care are sedii în mai multe orașe din Statele Unite. Iar experții de aici pot oferi detalii mult mai punctuale despre schimbările pe care trebuie să le facem în rutina noastră zilnică pentru o longevitate de invidiat, conform RealSimple.

Sfaturile ingenioase oferite de experți

Dr. Elizabeth Yuko, o jurnalistă și profesoară adjunctă de etică, a mers la această clinică pentru a primi sfaturi pentru longevitate. Iar un detaliu important pe care l-a învățat a fost să aibă o atitudine proactivă și să adopte schimbări sănătoase din timp.

„O mare parte din ceea ce ne modelează anii de viață sănătoasă se dezvoltă în tăcere, timp de ani și, uneori, chiar decenii. Rezistența la insulină. Depunerile de plăci în artere. Pierderea lentă a masei musculare și osoase. Deficitele de nutrienți. Chiar și anumite tipuri de cancer. Toate acestea pot evolua cu mult timp înainte să simțiți vreun simptom, iar până când organismul dumneavoastră începe să dea semnale mai puternice, adesea am pierdut deja cea mai bună fereastră”, avertizează medicul Dawn Mussallem.

Somnul este foarte important

La fel de importante sunt și testele genetice, dar experții spun că trebuie să avem în vedere faptul că realitatea poate devia de la rezultatele primite.

„Majoritatea rezultatelor genetice nu sunt o profeție. Sunt o probabilitate. Genele tale reprezintă o singură voce într-o conversație mult mai amplă, care include felul în care mănânci, faci mișcare, dormi, iubești și la ce ești expus. În cazul celor mai multe afecțiuni comune, genele împart cărțile. Dar felul în care joci mâna primită contează în continuare enorm”, mai spune dr. Mussallem.

Iar, nu în ultimul rând, nu trebuie să ignorăm importanța somnului, avertizează experta.

„Dacă faci toate celelalte lucruri cum trebuie, dar dormi prost, este ca și cum ai înota împotriva curentului”, spune dr. Mussallem.

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