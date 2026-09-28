 Căștile pot afecta grav sănătatea dacă sunt purtate prea des. Ce spun medicii despre acest fenomen
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Căștile pot afecta grav sănătatea dacă sunt purtate prea des. Ce spun medicii despre acest fenomen

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Tinerii din întreaga lume obișnuiesc să poarte căști de la vârste tot mai fragede, pentru a asculta muzică sau pentru a viziona filme. Însă, acest obicei aparent inofensiv, poate fi mult mai periculos decât pare la prima vedere.

Căștile pot afecta sănătatea tinerilor
Căștile pot afecta sănătatea tinerilor Foto: Pexels

Purtatul căștilor pentru perioade mult prea îndelungate poate cauza diverse probleme de sănătate, printre care se numără și scăderea „frecvenței de conversație”. Practic, este vorba despre faptul că persoana afectată nu mai aude ușor sunete banale, precum cele din cadrul unei conversații obișnuite sau dialogul de la televizor.

„Pacientul sesizează că sunt afectate frecvențele de conversație pentru că nu aude la televizor. Într-o conversație, începe să nu audă. E vorba de ce înțelegem printr-o conversație, mulți pacienți aud zgomote, dar nu reușesc să înțeleagă”, a explicat prof. univ. dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar ORL, potrivit informațiilor de la PRO TV.

Purtatul căștilor poate fi foarte periculos

Potrivit expertei, procesul de deteriorare a auzului este unul de durată, dar care va produce, în cele din urmă, probleme ireversibile. Iar atunci când se ajunge la momentul în care nu mai înțelegem o conversație obișnuită, înseamnă că nervul deja are nevoie de aparat auditiv.

„Expunerile repetate la nivel de zgomot mare pot afecta auzul în timp. Să folosim protecție auditivă, dacă e nevoie, să luăm pauze și, la apariția primelor semne că ar scădea auzul, să mergem să facem o audiogramă. După vârsta de 50 de ani, trebuie să facem un test de auz de control, să ne asigurăm că totul e în regulă cu auzul nostru”, a spus și audiologul Laura Mihale.

Problema devine tot mai comună

Peste un miliard de tineri din întreaga lume riscă să aibă probleme legate de auz, motiv pentru care protecția și prevenirea devin mai importante ca oricând.

„Dacă acum 10-15 ani vedeam rar pacienți sub 30 de ani cu afectare auditivă legată de zgomot, astăzi întâlnim frecvent tineri de 20-28 de ani care vin pentru țiuit în urechi, senzația că aud mai greu în restaurante sau dificultăți de înțelegere a conversațiilor în medii aglomerate”, a spus și dr. Daniela Ionescu, medic primar ORL.

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