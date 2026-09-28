 Cât costă să montezi panouri fotovoltaice la o casă de 100 de metri pătrați. În cât timp îți recuperezi investiția
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Cât costă să montezi panouri fotovoltaice la o casă de 100 de metri pătrați. În cât timp îți recuperezi investiția

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Facturile tot mai mari la energie îi determină pe români să caute soluții pentru reducerea cheltuielilor lunare. Panourile fotovoltaice și pompele de căldură se numără printre variantele luate în calcul de proprietarii de locuințe, iar interesul pentru aceste sisteme este în creștere. La un târg de profil organizat la Alba Iulia, furnizorii au prezentat echipamente și oferte, inclusiv sisteme fotovoltaice pentru case de 100 de metri pătrați, ale căror prețuri pornesc de la câteva mii de euro.

Cât costă un sistem cu panouri fotovoltaice pentru o casă de 100 de mp
Cât costă un sistem cu panouri fotovoltaice pentru o casă de 100 de mp Foto: arhiva Click!

Panourile fotovoltaice au devenit o opțiune tot mai căutată de românii care vor să reducă facturile la energie. Pentru o casă de 100 de metri pătrați, costul instalației depinde de consumul locuinței, de puterea sistemului și de bateriile de stocare.

Cât costă un sistem fotovoltaic

Prețurile diferă în funcție de echipamente și de capacitatea instalației. Pentru o locuință de 100 mp, specialiștii recomandă un sistem de aproximativ 6 kW, cu baterii de stocare de cel puțin 10 kWh.

Denis Moldovan explică: „Pentru o casă de 100 de mp cu mașini de spălat haine, vase, iluminat și un cuptor electric o instalație de 6 kw ar fi arhisuficientă cu o stocare începând cu 10kw/h cel mai mic sistem pe care îl comercializăm noi începe de la 33.000 de lei”, potrivit știrileprotv.ro.

Un client interesat de instalarea panourilor a declarat: „Sunt interesat de panouri fotovoltaice, cum stau la ultimul etaj m-ar ajuta foarte mult să economisesc curentul prețurile ok, sunt mai ieftine ca înainte, încep să scadă foarte mult”.

Tot mai mulți proprietari aleg să investească și în baterii, pentru a folosi energia produsă atunci când panourile nu generează suficient curent.

Claudiu Bătrânel afirmă: „Cererea există, în ultimii 3-4 ani a crescut chiar cu 50-60%, 90% din clienți pun baterii de stocare”.

Cât costă automatizarea locuinței

Pe lângă panouri, proprietarii pot opta și pentru sisteme inteligente care controlează iluminatul și prizele. Costurile variază în funcție de numărul de încăperi și de funcțiile dorite.

Octaviu Trif, inginer firmă, precizează: „Poate o casă de 100 de mp în care să controlezi totul iluminat, prizele, undeva la 3000-5000 de euro dacă vrei doar o cameră 200-300 de euro”.

În funcție de consum și de costul instalației, investiția în panouri fotovoltaice poate fi recuperată în aproximativ cinci ani, însă perioada diferă de la o locuință la alta.

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