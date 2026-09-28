Orașul viitorului începe să prindă contur în Uruguay. O „națiune digitală” vrea să creeze o nouă civilizație

Un proiect desprins parcă dintr-un scenariu SF începe să prindă contur în Uruguay. Praxis, o comunitate online descrisă drept o „națiune digitală”, susținută financiar de capital din industria criptomonedelor, a semnat un acord pentru dezvoltarea unui oraș fizic în apropiere de Colonia del Sacramento.

+Colonia Foto: praxisnation.com

Proiectul poartă numele +Colonia și este prezentat drept un oraș destinat lumii de după era Inteligenței Artificiale. Lucrările au început deja în zona orașului Colonia del Sacramento, situat în sud-vestul Uruguayului, pe malul unui râu.

În spatele proiectului se află antreprenorul Eduardo Bastitta, unul dintre consilierii președintelui Argentinei, Javier Milei. Pentru Praxis, acordul reprezintă un pas important după ani în care fondatorii comunității au căutat un teritoriu în care să își transforme viziunea digitală într-un proiect fizic.

„Turul mondial s-a încheiat: noi am ales Uruguay. Este cel mai tare lucru din lume”, a declarat Dryden Brown, directorul executiv al Praxis, într-un interviu pentru The New York Times.

De la o comunitate online la un oraș în lumea reală

La doar 30 de ani, Brown spune că și-a propus încă de acum șapte ani să construiască o nouă civilizație. Înainte de această perioadă, el fusese surfer profesionist, iar ulterior și-a concentrat atenția asupra proiectului Praxis.

Fondatorii comunității au căutat mai multe zone ale lumii unde ar fi putut dezvolta orașul. Regiunea mediteraneană s-a numărat printre variante, însă a fost considerată prea apropiată de zone în care existau conflicte active.

Potrivit materialului, fondatorii Praxis au declarat inclusiv că au luat în calcul achiziționarea Groenlandei, însă ideea s-a lovit de opoziția opiniei publice.

În cele din urmă, alegerea s-a oprit asupra Uruguayului. +Colonia este planificat într-o zonă descrisă drept aridă, cu dune de nisip, aflată la aproximativ o oră de mers cu feribotul de Buenos Aires.

Până acum, acordul dintre Praxis și compania lui Eduardo Bastitta este în mare parte neobligatoriu. Prin urmare, rămân întrebări legate de amploarea proiectului și de posibilitatea ca promisiunea construirii unui oraș complet nou să fie dusă până la capăt.

Cu toate acestea, reprezentanții Praxis susțin că planurile avansează. Brown intenționează să se mute în Uruguay în luna decembrie, iar alți membri ai comunității ar urma să ajungă în primele clădiri din +Colonia anul viitor.

„Să ai un loc al tău este chiar super tare”, a spus Brown.

Comunitatea Praxis a existat până acum în principal în mediul online, deși membrii săi au organizat evenimente și petreceri la New York. Unii dintre ei au purtat chiar lănțișoare pe care era inscripționat mesajul: „întâlnește-mă în orașul etern”.

Conform acordului, Praxis ar urma să achiziționeze terenuri în +Colonia până la finalul anului următor.

Cum ar trebui să arate „orașul de după AI”

Planurile pentru noul oraș sunt ambițioase, chiar dacă detaliile concrete sunt încă limitate. Dryden Brown își imaginează +Colonia ca pe un laborator în care viitorii locuitori să experimenteze noi sisteme culturale, economice și de guvernare pentru o lume post-AI.

Brown îi descrie pe viitorii locuitori drept „cei mai talentați și isteți gânditori din lume”. Orașul ar urma să aibă o cultură inspirată de Grecia antică, Imperiul Roman și Renaștere.

La baza acestei viziuni s-ar afla trei concepte: adevărul, frumusețea și eroismul. În centrul esteticii comunității Praxis se află Apollo, zeul preferat al membrilor săi.

Proiectul face parte dintr-o inițiativă mai amplă a unor antreprenori din Silicon Valley care își imaginează comunități și paradisuri tehnologice construite după principii diferite de cele ale orașelor tradiționale.

Ideea are legătură cu conceptul de „stat-rețea”, popularizat de Balaji Srinivasan, fost director de tehnologie al platformei de schimb de criptomonede Coinbase. În această viziune, comunități formate online în jurul unor valori comune ar putea finanța cumpărarea unui teritoriu, apoi ar putea crea micronațiuni cu propriile reguli și, în cele din urmă, ar încerca să obțină recunoaștere diplomatică.

Astfel de proiecte au atras însă și critici. O parte dintre contestatari le consideră inițiative elitiste ale unor oameni foarte bogați din industria tehnologică, care ar încerca să se desprindă de societatea obișnuită. Alții consideră că asemenea proiecte sunt utopice și dificil de pus în practică.

În schimb, susținătorii conceptului, printre care Peter Thiel și Marc Andreessen, consideră că aceste comunități pot funcționa ca laboratoare pentru testarea unor noi forme de guvernare, cu potențialul de a reduce birocrația și de a accelera inovarea tehnologică.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple de astfel de proiecte este Prospera, din Honduras, un oraș-stat semiautonom administrat privat. Acesta a ajuns în centrul unui litigiu internațional de miliarde de dolari după ce autoritățile din Honduras au respins cadrul legal care îi permitea să existe.