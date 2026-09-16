 Orașul pierdut de 700 de ani, descoperit sub mare. Ce au găsit scafandrii
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Orașul pierdut de 700 de ani, descoperit sub mare. Ce au găsit scafandrii

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Nu mai puțin de 25 de structuri misterioase au fost fotografiate și cartografiate de către scafandri. Aceste clădiri spectaculoase se află pe fundul mării, într-o zonă în care se crede că ar exista rămășițele unui oraș britanic care ar fi dispărut acum 700 de ani.

Orașul a dispărut acum 700 de ani
Orașul a dispărut acum 700 de ani Foto: Jam Press

Rămășițe construite din silex au fost găsite de către experți la numai câteva sute de metri de plajele Cromer, în Norfolk, Marea Britanie. Potrivit informațiilor de la Daily Mail, structurile găsite de către scafandri ar face parte din Shipden, o așezare medievală care a fost înghițită de valurile Mării Nordului acum aproximativ 700 de ani.

Încă de la primele ore ale dimineții, mai mulți scafandri voluntari au ajuns în zonă după un efort intens, pentru a intra în apă în căutarea structurilor orașului. Iar datorită condițiilor meteo favorabile, fundul mării a putut fi observat mai clar.

Orașul ar fi dispărut acum 700 de ani

Datorită faptului că structurile au putut fi observate mult mai ușor decât în mod obișnuit, scafandrii au reușit să documenteze siturile mult mai eficient. În condiții normale, este foarte posibil ca multe dintre aceste clădiri să nu fi putut fi observate de către experți.

Chesoanele descoperite aici au atras atenția experților, care spun că ar putea face parte dintr-o încercare mult mai veche a oamenilor de a proteja zona împotriva înaintării mării.

Au apărut mai multe legende locale despre acest loc

Cândva, Shipden ar fi fost un mare oraș pe coasta regiunii Norfolk, iar un document din 1086 arată că în așezare ar fi locuit nu mai puțin de 117 oameni. Cu toate acestea, numele de „Shipden” a fost abandonat treptat și uitat de întreaga lume, fiind înlocuit în cele din urmă cu „Cromer”.

Iar de-a lungul timpului, eroziunea solului a dus la dispariția completă a așezării orginale. Acest lucru a dus la apariția mai multor legende locale, cum ar fi faptul că turnul Bisericii Sfântul Petru ar fi supraviețuit sub ape, pe o formațiune stâncoasă cunoscută drept Church Rock.

Cei dintre noi care am crescut în Cromer am știut dintotdeauna povestea despre Church Rock, așa că este un pas important să spunem că legenda ar putea fi greșită”, a spus Peter Stibbons, președintele Friends of Cromer Museum.

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