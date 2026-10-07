Aproape 1.000 de bombe din Al Doilea Război Mondial, descoperite pe fundul mării. Lucrările dintr-un port important sunt blocate

O descoperire neașteptată a dat peste cap lucrările de extindere ale portului din Salonic. Aproape 1.000 de bombe datând din perioada celui de-al Doilea Război Mondial au fost găsite pe fundul mării, chiar în zona în care se desfășoară lucrările pentru extinderea unuia dintre cheiuri.

Aproape 1.000 de bombe din al Doilea Război Mondial găsite pe fundul mării Foto: Pexels

Muniția a fost identificată în timpul unor verificări realizate înaintea continuării proiectului, iar cantitatea descoperită este una impresionantă. Greutatea totală estimată a bombelor se ridică la 15.000-20.000 de tone, iar acestea se află sub structurile de beton deja amplasate în zona extinderii.

Bombele au fost găsite sub structurile de beton

Muniția a fost descoperită în urma unei cercetări magnetice efectuate în zona celui de-al șaselea chei al portului din Salonic. Investigațiile au indicat prezența bombelor sub chesoanele din beton care formează suprafața extinderii.

O parte dintre acestea se află și în zona de intrare și ieșire a cheiului modernizat. Din cauza amplasării muniției, lucrările de extindere nu pot continua în condiții normale.

Autoritatea Portuară din Salonic, OLTH, a solicitat sprijinul instituțiilor competente pentru identificarea unei soluții privind îndepărtarea bombelor și reluarea proiectului, potrivit ekathimerini.com.

Muniția ar proveni din perioada ocupației germane

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, bombele ar fi fost abandonate în zonă de forțele germane de ocupație înainte de retragerea acestora din Salonic, în anul 1944.

Descoperirea vine la mai bine de opt decenii de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și ridică probleme importante în ceea ce privește continuarea lucrărilor din port.

Prezența unei cantități atât de mari de muniție sub structurile de beton reprezintă un obstacol pentru proiectul de extindere a celui de-al șaselea chei, iar autoritățile trebuie să stabilească modul în care bombele pot fi îndepărtate în condiții de siguranță.

Pentru moment, lucrările sunt afectate de această descoperire, iar intervenția autorităților competente este necesară înainte ca proiectul să poată continua.