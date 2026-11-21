Un nou cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea sâmbătă dimineață. Seismul a avut loc la ora 05:26:25 și, din fericire, a avut o intensitate redusă. Institutul Național de Fizică a Pământului a anunțat că seismul s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri.

Un nou cutremur a avut loc în România Foto: DepositPhotos

Activitatea seismică din țara noastră continuă iar în cursul dimineții de sâmbătă, un nou cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea. Din fericire, Institutul Național de Fizică a Pământului a anunțat că acest cutremur a fost unul de intensitate redusă și s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri.

Mai precis, cutremurul a avut o magnitudine de numai 3,4 iar epicentrul a fost în zona seismică Vrancea, la 34,3 km V de Focșani, 69,5 km N de Buzău, 76,2 km E de Sfântu-Gheorghe, 87,2 km SV de Bârlad, 89,1 km S de Bacău și, nu în ultimul rând, la 90,5 km E de Brașov.

Un nou cutremur a avut loc în România

„În ziua de 21 noiembrie 2026, la ora 05:26:25 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adâncimea de 140.0 km”, anunţă Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Acesta nu este singurul seism care a avut loc în ultima perioadă în zona seismică Vrancea. Miercuri, la ora 02:48, un seism mult mai puternic, cu magnitudinea de 5,7 a avut loc în zonă. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri.

Nu este singurul cutremur care a avut loc în zonă

După seismul de miercuri noapte, alte două cutremure au fost înregistrate în zonă. Din fericire, acestea au fost mult mai slabe, având o magnitudine de 2, respectiv 3,1. Anterior, pe data de 19 octombrie, un alt cutremur a avut loc în zonă, cu o magnitudine de 4,8.

Acum, în cursul dimineții de sâmbătă, un nou cutremur a avut loc în zona seismică Vrancea. Din fericire, acest nou seism a fost unul cu o intensitate mult mai redusă, de numai 3,4.