Caserolele din plastic sunt printre cele mai folosite recipiente din bucătărie, mai ales pentru depozitarea resturilor de mâncare, păstrarea fructelor și legumelor sau transportul preparatelor gătite. De multe ori, după ce terminăm mâncarea comandată de la restaurant sau consumăm produsele cumpărate din supermarket, păstrăm recipientele și le folosim din nou, considerând că reprezintă o soluție practică și economică. Totuși, ceea ce pare un obicei inofensiv poate deveni problematic atunci când plasticul începe să se deterioreze.

Ai grijă ce caserole păstrezi în bucătărie! Când devin periculoase recipientele din plastic Foto: arhiva

Deși unele recipiente sunt concepute pentru utilizări repetate, altele sunt destinate exclusiv ambalării și transportului alimentelor, fără a fi recomandate pentru păstrarea îndelungată a mâncării. În timp, expunerea la temperaturi ridicate, spălările repetate, zgârieturile și contactul cu anumite preparate pot afecta materialul din care sunt fabricate.

Așadar, cât timp poți refolosi caserolele din plastic și cum îți dai seama că a venit momentul să le arunci? Există câteva semne pe care nu ar trebui să le ignori, mai ales atunci când recipientele sunt folosite pentru depozitarea alimentelor.

Cât timp pot fi refolosite caserolele din plastic fără riscuri?

Nu există o perioadă universal valabilă în care toate caserolele din plastic pot fi utilizate în siguranță, deoarece durata lor de folosire depinde de materialul din care sunt fabricate, de calitatea produsului și, mai ales, de modul în care sunt întreținute.

Recipientele realizate special pentru utilizări repetate pot rezista o perioadă îndelungată dacă sunt folosite conform indicațiilor producătorului și nu prezintă semne de deteriorare. În schimb, caserolele subțiri în care primim mâncare la restaurant sau cumpărăm diverse produse alimentare sunt, de regulă, destinate utilizării temporare și nu ar trebui transformate automat în recipiente permanente pentru bucătărie.

Un aspect important este că plasticul se poate uza chiar dacă schimbările nu sunt întotdeauna vizibile imediat. Spălarea frecventă, frecarea cu bureți abrazivi, expunerea la soare sau contactul cu alimente fierbinți pot modifica treptat suprafața recipientului.

Prin urmare, nu numărul de luni sau de ani reprezintă singurul criteriu după care trebuie să decizi dacă păstrezi o caserolă. Starea materialului și recomandările de utilizare oferite de producător sunt mult mai importante.

5 semne că trebuie să arunci caserolele din plastic

Chiar dacă par încă utilizabile, recipientele din plastic pot prezenta modificări care indică faptul că nu mai sunt potrivite pentru contactul cu alimentele. În loc să aștepți să se rupă sau să devină complet inutilizabile, verifică periodic starea lor și renunță la cele care prezintă deteriorări.

Iată care sunt cele mai importante semnale de alarmă:

1. Caserola și-a schimbat forma sau s-a deformat

Dacă observi că recipientul nu mai are forma inițială, capacul nu se mai închide corespunzător sau pereții au devenit ondulați, este mai bine să nu îl mai folosești pentru păstrarea alimentelor. Deformarea poate apărea după expunerea la temperaturi ridicate, mai ales atunci când recipientul nu este conceput pentru utilizarea în cuptorul cu microunde sau în mașina de spălat vase.

Potrivit informațiilor prezentate de publicația Tasting Table, temperaturile ridicate pot afecta anumite tipuri de recipiente din plastic, motiv pentru care instrucțiunile producătorului trebuie respectate.

2. Au apărut fisuri sau zgârieturi adânci

Un recipient care prezintă crăpături, margini deteriorate sau zgârieturi pronunțate ar trebui înlocuit. Aceste zone pot deveni mai dificil de curățat corespunzător, iar deteriorarea indică faptul că materialul nu mai este în starea inițială.

În plus, zgârieturile repetate pot favoriza acumularea resturilor alimentare, ceea ce face igienizarea mai dificilă.

3. Plasticul și-a modificat culoarea

Petele persistente de la sosurile de roșii, curry, ulei sau alte preparate pot rămâne în interiorul caserolelor chiar și după spălare. O ușoară colorare nu înseamnă automat că recipientul a devenit periculos, însă modificările accentuate, asociate cu o suprafață mată, aspră sau deteriorată, reprezintă un motiv să renunți la el.

Nu încerca să îndepărtezi petele prin frecare agresivă, deoarece poți deteriora și mai mult suprafața plasticului.

4. Caserola păstrează mirosuri neplăcute

Dacă recipientul continuă să miroasă a mâncare, usturoi, pește sau sosuri condimentate chiar și după o spălare atentă, este recomandat să îl înlocuiești. Plasticul poate reține mirosurile anumitor alimente, iar persistența acestora poate indica faptul că suprafața a absorbit compuși din preparatele depozitate anterior.

5. Capacul nu mai închide corect sau recipientul este fragil

Un alt semn de uzură este pierderea flexibilității materialului. Dacă marginile se rup ușor, capacul nu mai stă fix sau recipientul pare casant, nu îl mai folosi pentru depozitarea alimentelor. Un ambalaj deteriorat nu mai oferă protecția necesară împotriva contaminării și a scurgerilor.

Este important de reținut că aceste semne nu demonstrează automat că plasticul a eliberat substanțe periculoase, însă sunt suficiente pentru a justifica înlocuirea recipientului.

Ce înseamnă cifra 5 de pe caserolele din plastic și cât de sigură este?

Dacă ai întors vreodată o caserolă din plastic, probabil ai observat un simbol format din trei săgeți, în interiorul căruia apare o cifră. Acest marcaj oferă informații despre tipul de rășină plastică folosită la fabricarea recipientului și poate ajuta la identificarea materialului.

Multe caserole pentru alimente sunt realizate din polipropilenă, identificată prin cifra 5. Acest material este utilizat frecvent pentru recipiente alimentare datorită rezistenței sale și proprietăților care îl fac potrivit pentru numeroase aplicații de ambalare.

Totuși, prezența cifrei 5 nu înseamnă că recipientul poate fi utilizat în orice condiții, încălzit la temperaturi ridicate sau spălat în mașina de vase fără restricții. Marcajul indică tipul de plastic, nu toate caracteristicile de siguranță și nici numărul de utilizări recomandate.

De asemenea, nu trebuie presupus că toate caserolele din plastic conțin bisfenol A (BPA) sau ftalați. Aceste substanțe sunt asociate anumitor categorii de materiale și produse, iar prezența lor depinde de compoziția specifică a recipientului. Bisfenolul A și unii ftalați au atras atenția cercetătorilor din cauza efectelor endocrine care au fost investigate în diferite studii.

Pentru a folosi corect recipientele, verifică întotdeauna dacă sunt destinate contactului cu alimentele și dacă producătorul permite reutilizarea lor.

Pot ajunge microplasticele și substanțele chimice din caserole direct în alimente?

Una dintre preocupările tot mai frecvente legate de utilizarea recipientelor din plastic este posibilitatea ca particule foarte mici sau anumite substanțe chimice să ajungă în mâncare.

Cercetările din acest domeniu continuă să analizeze modul în care materialele plastice interacționează cu alimentele și în ce condiții pot elibera particule sau compuși chimici. Temperatura, durata contactului, tipul alimentului și gradul de uzură al recipientului sunt factori care pot influența acest proces.

De exemplu, încălzirea alimentelor într-un recipient care nu este conceput pentru temperaturi ridicate poate favoriza migrarea anumitor substanțe din material către mâncare. În același timp, zgârieturile și deteriorarea suprafeței pot contribui la desprinderea unor particule.

Microplasticele reprezintă un subiect important de cercetare, însă efectele exacte ale expunerii alimentare asupra sănătății umane nu sunt încă pe deplin stabilite. Din acest motiv, nu este corect să considerăm că orice caserolă din plastic provoacă automat probleme de sănătate.

Cea mai prudentă abordare este să folosești doar recipiente destinate contactului cu alimentele, să respecți instrucțiunile de utilizare și să înlocuiești produsele deteriorate.

Cum să folosești corect caserolele din plastic pentru a le prelungi durata de viață

Dacă obișnuiești să păstrezi recipiente din plastic în bucătărie, câteva măsuri simple te pot ajuta să eviți deteriorarea lor prematură și să reduci riscurile asociate utilizării necorespunzătoare.

În primul rând, nu introduce niciodată o caserolă în cuptorul cu microunde doar pentru că pare rezistentă. Verifică dacă producătorul menționează explicit compatibilitatea cu acest tip de încălzire și respectă eventualele limite de temperatură și instrucțiunile de utilizare.

De asemenea, nu toate recipientele din plastic pot fi spălate în mașina de vase. Temperaturile ridicate și ciclurile repetate de spălare pot deteriora produsele care nu sunt concepute pentru acest lucru.

Iată câteva reguli utile:

Verifică simbolurile de pe recipient: asigură-te că este destinat contactului cu alimentele și consultă indicațiile producătorului privind reutilizarea.

Evită contactul cu temperaturi ridicate: nu turna preparate fierbinți în caserole care nu sunt concepute pentru acest scop.

Folosește bureți moi: evită bureții metalici și produsele abrazive care pot zgâria suprafața interioară.

Nu folosi recipiente deteriorate: fisurile, deformările și zgârieturile adânci sunt motive suficiente pentru înlocuire.

Nu expune caserolele inutil la soare: radiațiile ultraviolete și căldura pot accelera degradarea anumitor materiale plastice.

Respectă instrucțiunile de spălare: dacă producătorul nu recomandă utilizarea mașinii de vase, spală recipientul manual.

Un alt obicei util este să nu depozitezi alimente pentru perioade foarte lungi în recipiente despre care nu știi dacă sunt reutilizabile. Pentru păstrarea îndelungată a mâncării, este preferabil să alegi recipiente special concepute pentru depozitarea alimentelor.

De ce recipientele din sticlă pot fi o alegere mai bună decât caserolele din plastic

Dacă vrei să reduci utilizarea plasticului în bucătărie, recipientele din sticlă reprezintă o alternativă practică, mai ales pentru păstrarea alimentelor pe termen mai lung. Acestea nu absorb la fel de ușor mirosurile și petele, iar suprafața lor este mai rezistentă la zgârieturile obișnuite produse în timpul spălării.

Un alt avantaj este că sticla nu se deformează la fel de ușor în condiții normale de utilizare și nu necesită aceeași atenție în privința uzurii suprafeței. În plus, recipientele din sticlă special concepute pentru alimente pot fi folosite pentru depozitare în frigider și, în funcție de specificațiile producătorului, în cuptor sau în cuptorul cu microunde.

Totuși, și în cazul acestora trebuie respectate anumite reguli. Nu orice recipient din sticlă este rezistent la temperaturi ridicate, iar schimbările bruște de temperatură pot provoca fisurarea sau spargerea materialului. Capacele din plastic sau silicon trebuie, de asemenea, utilizate conform indicațiilor producătorului.

Caserolele din plastic rămân utile pentru transportul alimentelor și depozitarea temporară, însă nu toate sunt potrivite pentru reutilizare repetată.