Alertă în supermarketurile din România! Frigiderele din șase magazine ale aceluiași lanț au ajuns la temperaturi extreme. DNSC investighează un posibil atac cibernetic

Șase magazine din România, aparținând aceluiași lanț de supermarketuri, ar fi fost afectate de un posibil atac informatic care a vizat sistemele de refrigerare. În noaptea de 2 noiembrie, temperaturile din frigidere au crescut brusc, ajungând la valori neobișnuit de mari. Incidentul a fost semnalat Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), în contextul unor atacuri similare raportate în mai multe țări europene.

Frigiderele din șase magazine ale aceluiași lanț au ajuns la temperaturi extreme. Foto: Profimedia

Un nou incident care ridică semne de întrebare privind securitatea informatică a supermarketurilor a fost raportat în România. Șase magazine ale aceluiași retailer s-au confruntat cu probleme la instalațiile frigorifice, după ce temperatura din echipamentele de răcire a crescut brusc în timpul nopții.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, situația a fost observată abia în dimineața zilei de 2 noiembrie, la câteva ore după apariția problemei. Există suspiciunea că sistemele informatice care controlau frigiderele ar fi putut fi accesate de la distanță.

Cazul a atras atenția specialiștilor în securitate cibernetică, mai ales că incidente asemănătoare au fost raportate recent în supermarketuri din mai multe state europene.

Șase magazine din România, afectate de creșterea bruscă a temperaturii din frigidere

Incidentul s-ar fi produs în jurul orei 1:30, în noaptea de 1 spre 2 noiembrie. Echipamentele frigorifice din șase magazine ale aceluiași lanț comercial au înregistrat creșteri importante de temperatură, iar problema a fost descoperită abia în jurul orei 8:00.

Dan Cîmpean, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, a explicat pentru Libertatea cum au fost afectate sistemele și de ce există suspiciunea unei intervenții informatice.

„Pe 2 noiembrie, în jurul orei 1.30, echipamentele frigorifice din 6 magazine au urcat la temperaturi foarte mari. Problema a fost observată abia la 8.00. S-a raportat incidentul către DNSC ca un posibil atac cibernetic asupra controllerelor ce gestionau frigidere. Controllerele erau legate prin routere GSM cu IP fix, accesibile direct din internet şi rulau versiuni de software destul de vechi”, a declarat oficialul.

Un element important în investigarea cazului îl reprezintă faptul că echipamentele de control erau conectate la internet și utilizau versiuni mai vechi de software. Aceste aspecte sunt analizate de specialiști pentru a stabili dacă sistemele au fost compromise și cum s-a produs incidentul.

Deocamdată, autoritățile tratează situația ca pe un posibil atac cibernetic, iar cauza exactă urmează să fie stabilită.

Atacuri similare în supermarketuri din Europa. Frigiderele și congelatoarele au ajuns la 50 de grade Celsius

Incidentul din România apare într-un moment în care mai multe lanțuri comerciale europene se confruntă cu probleme asemănătoare.

Supermarketuri din Suedia, Belgia și Luxemburg au raportat creșteri neobișnuite ale temperaturilor din frigidere și congelatoare, unele echipamente ajungând chiar la 50 de grade Celsius.

Potrivit informațiilor publicate de BBC, aproximativ 40 de magazine Delhaize din Belgia și Luxemburg au fost afectate. Probleme au fost semnalate și într-un număr mai mic de unități comerciale din Suedia, Irlanda, Olanda, Estonia și Finlanda.

Situația amintește de un incident produs în Franța, unde sistemele frigorifice ale unor supermarketuri au fost compromise, iar cantități importante de alimente au trebuit aruncate. Pagubele au fost estimate la milioane de euro.

Repetarea unor astfel de evenimente în mai multe țări europene a alimentat temerile privind o posibilă campanie de atacuri informatice îndreptate împotriva infrastructurii comerciale.

Mega Image, în centrul atenției după incidentele raportate în Europa

Un nume important în acest context este Ahold Delhaize, grupul olandez care deține și rețeaua Mega Image din România.

Compania a anunțat că un incident IT a afectat sistemele frigorifice din zeci de supermarketuri ale sale din Belgia și Luxemburg. Frigiderele și congelatoarele au înregistrat creșteri ale temperaturilor, iar situația a intrat în atenția specialiștilor.

Sarah De Meester, purtătoare de cuvânt a companiei, a confirmat că incidentul este investigat.

Grupul raportase și luna trecută un incident de securitate informatică autorităților din Olanda.

În Belgia, presa locală a relatat că problemele au afectat și alte unități comerciale, printre care magazine Spar, Shop & Go și Proxy Delhaize.

În România, cele șase magazine în care au fost semnalate problemele sunt descrise de DNSC ca aparținând aceluiași lanț comercial. Identitatea retailerului nu a fost precizată în declarația citată de Libertatea, astfel că nu există, în acest moment, confirmarea că magazinele afectate fac parte din rețeaua Mega Image.

Tehnicienii au intervenit în timpul nopții pentru izolarea echipamentelor

În Belgia, amploarea problemelor a impus mobilizarea rapidă a echipelor tehnice pentru verificarea instalațiilor frigorifice și limitarea efectelor incidentului.

Stephan Moelans, directorul executiv al companiei Sabcobel, specializată în instalarea sistemelor de refrigerare, a descris intervenția echipelor sale.

„Am început să mobilizăm tehnicieni la ora 1 dimineaţa”, a spus acesta pentru publicația Le Soir.

El a explicat și ce măsuri au fost luate pentru a împiedica extinderea problemelor:

„Am petrecut toată noaptea şi dimineaţa deconectând instalaţiile afectate de la reţea”, a declarat Stephan Moelans.

Intervenția a urmărit izolarea echipamentelor care prezentau probleme și reducerea riscului ca acestea să fie afectate în continuare.

Uniunea Europeană avertizează asupra repetării atacurilor cibernetice

Incidentele din supermarketurile europene au atras atenția și la nivelul instituțiilor Uniunii Europene.

Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, a criticat repetarea unor astfel de evenimente, într-un context în care infrastructura alimentară și lanțurile de aprovizionare depind tot mai mult de sisteme informatice interconectate.

„Repetarea acestor atacuri cibernetice este extrem de îngrijorătoare”, a transmis oficialul european într-un comunicat.

Autoritățile europene urmăresc evoluția incidentelor, în condițiile în care compromiterea sistemelor frigorifice poate avea consecințe importante atât pentru comercianți, cât și pentru siguranța produselor alimentare.

În cazul magazinelor din România, specialiștii DNSC trebuie să stabilească dacă a fost vorba despre un atac informatic și care au fost vulnerabilitățile exploatate.

Dacă suspiciunile se confirmă, incidentul ar putea reprezenta un nou semnal de alarmă privind riscurile la care sunt expuse sistemele inteligente utilizate în infrastructura supermarketurilor.