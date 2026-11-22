Este un detaliu pe care mulți oameni îl subestimează, dar pe micile crăpături dintre plăcile de faianță din baie se poate acumula foarte mult mucegai și igrasie. Din acest motiv, devine foarte important să știm precis ce trebuie să facem pentru a curăța cât mai eficient baia.

Faianța poate fi curățată foparte ușor Foto: Shutterstock

Atunci când vrem să facem curat în baie, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să verificăm ce fel de faianță avem, de fapt.

„Ceramica și porțelanul pot fi curățate cu o soluție preparată din 50% suc de lămâie sau oțet alb și 50% apă”, explică experta în curățenie Sabrina Fierman, potrivit Southern Living. Alte materiale sunt mult mai dificile, spune specialista.

„Marmura sau piatra se deteriorează ușor în contact cu acizii și necesită un produs special de curățare pentru marmură sau piatră ori un săpun delicat, diluat cu apă”, mai spune aceasta. Dacă avem mai multe suprafețe și nu suntem siguri în ce fel să le curățăm, trebuie să folosim doar apă și săpun.

Cât de des trebuie curățată baia

Atunci când vine vorba despre cât de des trebuie curățată baia, poate fi suficient să facem acest lucru doar o dată pe lună. Curățenia poate fi și mai rară atunci când baia este doar pentru oaspeți.

„În cazul băii pentru oaspeți, care nu este folosită frecvent, ar trebui să fie suficientă o curățare o dată la trei luni sau înainte de sosirea unui musafir, în funcție de care dintre aceste situații apare mai des”, explică Fierman.

Cum se curăță eficient faianța

Atunci când vrem să facem curat în baie și nu suntem siguri de unde să începem, primul pas este să curățăm rosturile. Mai departe, vom aplica o pastă din bicarbonat de sodiu sau, în cazul petelor mai închise la culoare ori persistente, o pastă preparată din bicarbonat de sodiu și oțet alb.

Această soluție trebuie lăsată vreme de câteva minute, după care vom putea să ștergem spațiul cu o periuță mai veche de dinți.

Pentru faianță, trebuie să începem din partea de sus, din locul în care aceasta se întâlnește cu tavanul. Acolo, vom pulveriza soluția de curățare. Putem prepara o astfel de soluție în casă, din 50% detergent de vase și 50% apă sau din 25% oțet alb, 25% suc de lămâie și 50% apă.

Toate ingredientele trebuie puse într-o sticlă cu pulverizator, iar soluția se va aplica pe faianță. După câteva minute, vom șterge cu un burete, după care clătim și ștergem din nou, cu o cârpă uscată.