Un incendiu devastator a afectat una dintre cele mai populare destinații turistice din întreaga lume. Mai multe hoteluri au fost arse din temelii în Zanzibar, după ce un incendiu puternic a izbucnit pe plaja Nungwi, în nordul insulei Unguja.

Flăcările au mistuit și magazine de suveniruri, iar autoritățile din Tanzania încă nu au comunicat care este amploarea exactă a pagubelor. Flăcările au izbucnit pe plaja Nungwi, în nordul insulei Unguja, iar mai multe hoteluri au fost arse din temelii, potrivit informațiilor de la Tanzania Times.

Șase hoteluri au fost cuprinse de flăcări, iar atunci când au văzut incendiul, turiștii aflați în zonă au fugit. Unii dintre ei nici nu au mai avut timp să se îmbrace înainte de a fugi cât mai departe de foc. La acest moment nu au fost raportate victime.

Un incendiu devastator a izbucnit în Zanzibar

Pe lângă cele șase hoteluri, flăcările au afectat și mai multe magazine de suveniruri și artizanat. De asemenea, mai multe restaurante au fost afectate de incendiul care s-a extins rapid în zonă. Multe dintre aceste afaceri au suferit pagube materiale semnificative.

Riziki Daniel, comisarul districtului Unguja de Nord, a explicat că focul a izbucnit sâmbătă seara și a continuat să ardă până târziu în noapte.

Un alt incendiu puternic a avut loc în 2023

Printre hotelurile afectate de flăcări se numără Nungwi Inn, Baobab Sandies Beach și Makofi Zanzibar, toate fiind foarte populare printre turiștii care ajung în Zanzibar. Încă nu au fost făcute publice numele celorlalte locații afectate de flăcări.

De asemenea, cauza precisă a incendiului nu este, pe moment, cunoscută. Comisarul districtului a dat asigurări că Departamentul de Pompieri și Salvare al insulelor se află la fața locului și face tot posibilul pentru a stinge flăcările. Cu toate acestea, martorii au spus că localnicii au fost, de fapt, cei care s-au ocupat de acest lucru.

În iulie 2023, un alt incendiu puternic a afectat zone precum Paje și Nungwi, în Zanzibar. La acel moment, proprietăți de lux precum Cristal Resort, Merak, Maisha Matam, Drifters și The Nest Boutique Resort au fost distruse.