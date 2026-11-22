Puține drumuri din lume au în spate o poveste atât de neobișnuită precum cea a tunelului Guoliang din China. Săpat manual în munte de un grup de localnici care își doreau o cale de acces mai sigură către sat, acesta a devenit în timp o atracție turistică impresionantă. Cele peste 30 de deschideri din stâncă îi oferă un aspect aparte și îl transformă într-un loc greu de uitat.

Tunelul Guoliang, drumul spectaculos de 1.200 metri, săpat de săteni cu ciocanul și dalta Foto: Pexels

Într-o zonă muntoasă din provincia Henan, China, se află un drum care pare desprins dintr-un film. Tunelul Guoliang traversează muntele pe o distanță de 1,2 kilometri și atrage atenția prin cele peste 30 de deschideri săpate în stâncă. În spatele construcției impresionante se află povestea a 13 săteni care au muncit ani întregi pentru a-și lega comunitatea de restul lumii.

Un drum construit din disperare, după ani în care localnicii coborau pe o scară periculoasă

Înainte de apariția tunelului, locuitorii satului Guoliang aveau la dispoziție o singură cale de acces: o scară îngustă, cu aproximativ 720 de trepte, cunoscută drept „Scara Cerului”. Traseul era dificil și periculos, iar deplasarea devenea o adevărată provocare.

Sătui de această situație, 13 localnici au hotărât să construiască un drum prin munte. Fără sprijin financiar din partea autorităților, aceștia au început lucrările în 1972, folosind ciocane și dălți. Pentru a-și procura uneltele și explozibilii necesari, au vândut capre și plante medicinale.

Cinci ani de muncă pentru un tunel cu peste 30 de deschideri

Proiectul a presupus un efort uriaș, iar sătenii au continuat să lucreze timp de cinci ani. Tunelul rezultat are aproximativ 1,2 kilometri lungime, patru metri lățime și cinci metri înălțime.

Cele peste 30 de „ferestre” realizate în peretele muntelui permit luminii să pătrundă în interior și oferă priveliști spectaculoase asupra împrejurimilor. Cei 13 constructori au rămas cunoscuți sub numele de „Cei 13 războinici”.

Drumul a fost inaugurat oficial la 1 mai 1977 și a schimbat complet accesul către sat.

De la soluția localnicilor la atracție turistică

În prezent, tunelul Guoliang este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din zonă și primește anual peste un milion de vizitatori. Pe traseu circulă inclusiv autobuze turistice, însă accesul cu autoturismele personale este restricționat.

Există o excepție pentru oaspeții înregistrați la pensiunile din sat. Pietonii care traversează tunelul sunt sfătuiți să rămână cât mai aproape de peretele interior, pentru a evita apropierea de vehicule.