Nick Cannon a făcut un grup de WhatsApp cu cele șase mame ale copiilor lui. „N-a fost o idee prea bună!...”

Vedeta a vrut să simplifice lucrurile și să țină legătura mai ușor cu cele șase femei cu care are 12 copii. Așa că a avut ideea de a crea un grup de WhatsApp în care să le adune pe toate. Numai că planul nu a fost tocmai unul inspirat, după cum a recunoscut chiar el…

Foto: Instagram

Prezentatorul TV a povestit despre experiența sa în cadrul emisiunii „On Par with Maury Povich”, unde a fost întrebat dacă este o idee bună sau una complet ieșită de sub control să le adauge pe toate cele șase mame ale copiilor săi într-un singur grup de discuții, pentru a organiza inclusiv sărbătoarea de Ziua Recunoștinței.

Nick Cannon, în vârstă de 46 de ani, a zâmbit și a mărturisit că a încercat deja această variantă, însă experiența s-a dovedit a fi „un haos total”. Întrebat dacă cele șase femei se înțeleg între ele, Cannon a râs și a răspuns cu o altă întrebare: „Cum definești tu «a se înțelege»?”. Ulterior, a explicat că între ele există un oarecare respect și semne clare de civilizație, însă fiecare își vede de propria viață. „Dar să le pui pe toate într-un grup de WhatsApp?! Nu a fost cea mai bună idee!”, a recunoscut el.

Cele șase femei sunt Mariah Carey, fosta sa soție, Brittany Bell, Abby De La Rosa, Alyssa Scott, Bre Tiesi și LaNisha Cole.

De altfel, Cannon a mai vorbit în trecut despre dinamica familiei sale extinse. În 2022, acesta declara că mamele copiilor săi nu sunt obligate să fie prietene între ele, atât timp cât relația lor cu el funcționează. „Nu țin secrete. Ele știu cum mă organizez. Fac mai multe lucruri în același timp”, spunea prezentatorul, adăugând că toate se înțeleg cu el.

Bre Tiesi a pus o limită în privința numărului de copii

Într-o apariție recentă în podcastul „Lip Service”, Bre Tiesi, mama fiului său Legendary Love, în vârstă de patru ani, a dezvăluit că ar putea pune capăt relației cu Nick Cannon dacă acesta ar mai avea un copil cu altă femeie.

Foto: Instagram

„Dacă mai face un copil, eu plec. Gata, nu mai existăpentru mine!”, a spus vedeta din „Selling Sunset”, precizând că familia actuală este suficientă. „Avem deja «The Brady Bunch». Nu ajunge la 13 nici în ruptul capului!”, a glumit aceasta, făcând referire la familia numeroasă a lui Cannon.

Cine sunt cei 12 copii ai lui Nick Cannon

Nick Cannon a devenit tată pentru prima dată în 2011, când fosta sa soție, Mariah Carey, a adus pe lume gemenii Moroccan și Monroe, astăzi în vârstă de 15 ani. Cu Brittany Bell are trei copii: Golden, de 9 ani, Powerful Queen, de 5 ani, și Rise, de 4 ani. Abby De La Rosa este mama gemenilor Zion și Zillion, în vârstă de 5 ani, și a fiicei lor, Beautiful, de 3 ani.

Cu LaNisha Cole are o fiică, Onyx, de 4 ani, iar alături de Bre Tiesi îl are pe Legendary Love, în vârstă de 4 ani. Cu Alyssa Scott are doi copii: fiica Halo, de 4 ani, și pe fiul Zen. Din păcate, micuțul Zen a murit în decembrie 2021, la doar cinci luni, după ce a fost diagnosticat cu cancer cerebral.

Vă puteți imagine ce înseamnă să-i organizezi pe toți? Experiența grupului de WhatsApp pare să-i fi demonstrat celebrului tătic că, uneori, mai multă comunicare nu înseamnă neapărat și mai multă armonie.