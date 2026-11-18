Un incident neobișnuit a avut loc pe Aeroportul Internațional Salgado Filho din Porto Alegre, Brazilia, unde un copil în vârstă de aproximativ 7 ani a fost uitat la bordul unui avion după ce familia sa a coborât din aeronavă.

O familie și-a uitat copilul la bordul avionului Foto: arhivă

Cine a găsit copilul

Potrivit publicației braziliene Globo, situația a fost observată de echipajul zborului LA3420, operat de LATAM Airlines Brazil, care efectua cursa dintre São Paulo/Guarulhos și Porto Alegre. Pilotul a raportat imediat incidentul către turnul de control, descriindu-l drept unul neobișnuit.

„Avem o situație destul de inedită aici. O familie a debarcat și și-a uitat copilul la bord. Are aproximativ 7 ani. Vă rog să trimiteți un agent aici, dacă se poate”, a transmis pilotul.

Potrivit informațiilor furnizate de compania aeriană, minorul nu a coborât împreună cu restul familiei după aterizare și a rămas în aeronavă fără ca părinții să observe imediat acest lucru.

După descoperirea situației, personalul companiei a intervenit rapid și a rămas alături de copil până la identificarea și localizarea mamei sale.

LATAM Airlines Brazil a confirmat incidentul printr-un comunicat oficial, precizând că minorul a fost în permanență supravegheat de angajații companiei.

„Un copil a rămas la bordul zborului LA3420 (São Paulo/Guarulhos - Porto Alegre) după debarcarea familiei sale. Copilul a fost însoțit de echipa companiei și predat în siguranță mamei sale aproximativ 15 minute mai târziu, după confirmarea legăturii de rudenie”, au transmis reprezentanții operatorului aerian.

Reîntâlnirea cu mama sa a avut loc după 15 minute

Compania a precizat că întregul incident a fost rezolvat rapid și fără consecințe pentru copil. După verificările necesare și confirmarea identității familiei, minorul a fost reunit cu mama sa la aproximativ un sfert de oră de la descoperirea situației.

Deși cazul a stârnit numeroase reacții în presa braziliană, reprezentanții companiei au subliniat că siguranța copilului nu a fost pusă în pericol, acesta fiind supravegheat în permanență de personalul aflat la bord și de angajații aeroportului.