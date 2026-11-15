Incident grav pe aeroportul din Miami! Două avioane s-au ciocnit pe pistă: „Lipsește vârful aripii stângi!”

Un incident aviatic a avut loc pe Aeroportul Internațional din Miami, după ce două aeronave ale companiilor Copa Airlines și UPS s-au ciocnit în timp ce rulau pe pistă. Accidentul s-a produs în jurul orei 21:15 și s-a soldat cu rănirea a două persoane, potrivit CNN. Informația a fost confirmată de Greg Chin, directorul de comunicare al aeroportului.

Una dintre aeronavele de pe pistă. Foto: Platforma X

Incidentul are loc într-un moment în care aeroporturile din întreaga țară încearcă să revină la programul normal de zbor, după ce Administrația Federală a Aviației (FAA) a dispus vineri suspendarea curselor aeriene. Decizia a provocat numeroase întârzieri și anulări, iar unii pasageri au fost nevoiți să își petreacă noaptea pe podelele terminalelor, în așteptarea reprogramării zborurilor.

Cum s-a produs coliziunea dintre cele două avioane

Potrivit Administrației Federale a Aviației, vârful aripii unui avion Boeing 737 al companiei Copa Airlines a lovit partea frontală a unei aeronave Boeing 767 aparținând companiei UPS, în timp ce ambele avioane se aflau pe pistă.

„Vârful aripii unui Boeing 737 al companiei Copa Airlines a lovit botul unui Boeing 767 al companiei UPS în timp ce avioanele rulau pe pistă”, a transmis Administrația Federală a Aviației.

„Am auzit zgomotul din jurul meu devenind tot mai puternic”

Unul dintre pasagerii aflați la bordul aeronavei Copa Airlines a povestit pentru CNN cum s-a produs incidentul și ce a simțit în momentul impactului.

„Rulam după aterizare cu o viteză normală când, dintr-o dată, am auzit zgomotul din jurul meu devenind tot mai puternic, urmat de un țipăt colectiv și apoi de impactul cu o altă aeronavă care a lovit-o pe a noastră”, a declarat Cesar Ferreira, pasager al companiei Copa Airlines.

Compania aeriana a transmis un comunicat

FAA a precizat că membrii echipajului aeronavei UPS primiseră instrucțiuni din partea controlorilor de trafic aerian să acorde prioritate avionului Copa Airlines. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea.

La rândul său, compania UPS a transmis că membrii echipajului său sunt în siguranță și că este hotărâtă să colaboreze cu autoritățile pentru a clarifica împrejurările incidentului.

Copa Airlines a transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, că regretă neplăcerile provocate pasagerilor și a subliniat că siguranța acestora și a echipajului reprezintă principala sa prioritate.

„Ne cerem scuze pentru neplăcerile pe care acest incident le-ar putea cauza pasagerilor noștri. Siguranța pasagerilor și a echipajului nostru este prioritatea noastră principală și vom coopera cu autoritățile pe parcursul anchetei”, a transmis compania aeriană.

Ce au discutat piloții cu turnul de control după impact

Înregistrările convorbirilor dintre piloți și controlorii de trafic aerian surprind momentele de după coliziune. Pilotul aeronavei Copa Airlines a anunțat turnul de control că avionul fusese lovit, în timp ce controlorul verifica dacă aeronava UPS intrase în contact cu aceasta.

„Am fost loviți de cineva”, a transmis pilotul Copa Airlines.

„Da, am mers prea departe, iar apoi el... ne-a atins cu aripa”, a răspuns pilotul aeronavei UPS, potrivit înregistrării.

Ulterior, pilotul avionului Copa Airlines a semnalat o altă problemă: „Se pare că ne lipsește vârful aripii stângi”.

Ferreira a povestit că, la aproximativ 10 minute după producerea incidentului, comandantul aeronavei i-a anunțat pe pasageri că nu exista niciun pericol imediat și că urma să fie adus un tractor pentru a tracta avionul.

Potrivit comunicatului companiei aeriene, toți cei 166 de pasageri și cei șase membri ai echipajului au coborât din aeronavă, care a fost ulterior transportată înapoi la terminal.

O fotografie realizată după incident arată avariile suferite de avionul UPS. Partea frontală a aeronavei era îndoită, iar în panourile exterioare se putea observa o gaură de mari dimensiuni.

În momentul coliziunii, avionul Copa Airlines tocmai aterizase pe aeroportul din Miami, după un zbor din Panama City, Panama. În același timp, aeronava UPS se pregătea să decoleze spre Bogotá, Columbia.

Cele două persoane rănite au suferit leziuni ușoare și au primit îngrijiri medicale la fața locului, din partea echipajelor de pompieri și salvare, a precizat Greg Chin.