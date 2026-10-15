Lovitură pentru AnimaWings! Cererea de intrare în insolvență a fost respinsă. Mesajul CEO-ului

Tribunalul București a respins solicitarea prin care operatorul aerian AnimaWings a cerut deschiderea procedurii de insolvență pentru a-și reorganiza activitatea și a-și reeșalona datoriile acumulate.

Instanța a respins intrarea în insolvență a companiei AnimaWings Foto: arhivă

Decizia instanței complică situația juridică a companiei, în condițiile în care creditorii importanți au propriile procese deschise împotriva transportatorului.

Presiunea marilor creditori și retragerea aeronavelor din flotă

Respingerea propriei cereri de protecție a legii nu închide frontul judiciar pentru AnimaWings.

Creditorii, printre care se numără Banca Transilvania, ROMATSA și Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), își vor susține separat pretențiile financiare în fața magistraților la termenul fixat pentru data de 11 noiembrie, când urmează să fie analizate cererile lor de insolvență.

Blocajul financiar vine pe fondul unei crize operaționale severe. În ultimele săptămâni, compania a fost nevoită să suspende toate cursele regulate programate până la data de 25 octombrie și a început retragerea treptată din exploatare a celor șase avioane Airbus A220-300 din flotă, decizie motivată de deficiențe tehnice repetate apărute la nivelul aparatelor de zbor.

Explicațiile CEO-ului Marius Pandel

Conducerea executivă susține că demersul inițial de solicitare a insolvenței reprezenta o cale legală responsabilă de salvare și stabilizare a afacerii în fața unor dificultăți generate de problemele tehnice ale flotei.

„Este o decizie dificilă, dar necesară pentru a proteja ceea ce am construit în ultimii ani și, mai ales, pentru a putea continua. Problemele tehnice repetate ale flotei au produs într-un timp relativ scurt efecte în lanț asupra întregii noastre activități, într-un context economic care a amplificat suplimentar această presiune. Am ales să acționăm noi, responsabil, și să accesăm cadrul legal care ne permite să protejăm compania, operațiunile și perspectiva AnimaWings.

Prioritatea imediată sunt pasagerii noștri și menținerea unui număr cât mai mare de zboruri. AnimaWings va continua operarea într-un format adaptat. Este o etapă dificilă pe care trebuie să o traversăm pentru a putea construi următoarea etapă a companiei pe baze sustenabile”, a declarat Marius Pandel, CEO-ul AnimaWings, potrivit Observator.