Influencerița Christie Miller a lăsat în urmă un mesaj video emoționant, înregistrat înainte de moarte, în care și-a anunțat plecarea și le-a transmis urmăritorilor un ultim îndemn: să trăiască fără teamă, să caute bucuria în fiecare zi și să nu-și mai consume viața preocupându-se de opiniile celorlalți.

O influenceriță și-a anunțat propria moarte printr-un videoclip înregistrat Foto: Christie Miller/Instagram

Christie Miller, diagnosticată în iunie 2022 cu cancer de sân în stadiul 4, de tip HER2-pozitiv, a murit luni, 23 noiembrie 2026, la vârsta de 60 de ani. Mesajul său de adio a fost publicat pe Instagram, unde comunitatea sa online număra aproximativ 50.000 de urmăritori, scriu cei de la People.

„Dacă vedeți acest videoclip, înseamnă că am murit”

În clipul preînregistrat, Christie apare îmbrăcată într-un hanorac colorat, cu coarne de unicorn, și își începe mesajul într-un stil caracteristic personalității sale:

„Hei, hei, hei, sunt Christie Miller. Iar dacă vedeți acest videoclip, înseamnă că am murit. Ceea ce înseamnă, de asemenea, că m-am reunit...”

În acel moment, videoclipul se întrerupe și continuă cu o serie de fotografii în care apare alături de soțul său, Mark, alături de melodia „Reunited”, interpretată de Peaches & Herb.

Mark a murit în iunie 2025, în urma unui cancer pancreatic, după 36 de ani de căsnicie.

În mesajul său, influencerița a vorbit despre reîntâlnirea cu soțul, cu Mikey, cu tatăl său și cu ceilalți oameni dragi pe care i-a pierdut.

„Da, am trecut dincolo de văl. Sunt alături de iubitul meu, de Mikey, de tatăl meu și de toți cei dragi, simțind o fericire absolută, fără niciun regret legat de felul în care am jucat jocul vieții și de faptul că am câștigat”, a spus ea.

Christie Miller suferea de cancer de sân în stadiul 4

Christie fusese diagnosticată în 2022 cu cancer de sân HER2-pozitiv în stadiul 4, o formă de cancer asociată cu o dezvoltare mai rapidă a celulelor tumorale.

Potrivit Cleveland Clinic, cancerul HER2-pozitiv apare atunci când celulele canceroase prezintă niveluri ridicate ale receptorului HER2, o proteină care contribuie la creșterea și multiplicarea celulelor.

Acest tip de cancer nu are simptome distincte față de alte forme ale cancerului mamar. Printre semnele care pot apărea se numără modificările dimensiunii sau formei sânului, apariția unui nodul, schimbări ale aspectului pielii, retracția mamelonului sau secreții mamelonare, inclusiv cu sânge.

„Nu fiți triști că s-a terminat. Fiți bucuroși că s-a întâmplat”

În mesajul său de adio, Christie a vorbit și despre durerea celor care îi vor simți lipsa, spunând că tristețea este firească și nu trebuie ascunsă.

„Dr. Seuss are o vorbă despre care eu cred că nu este chiar corectă. Sună așa: «Nu fi trist că s-a terminat, fii fericit că s-a întâmplat». Așadar, dacă vă este dor de mine, vă rog să fiți triști”, a transmis ea.

„Este normal să fii trist. Dar fii și fericit că am avut ocazia să petrecem timp împreună. Fie că am fost prieteni în viața reală, că ne-am întâlnit întâmplător sau că ne cunoaștem de o eternitate.”

Christie a descris viața drept ceva extraordinar, care depinde, în mare măsură, de felul în care alegem să o trăim. Ea a făcut referire și la Harta conștiinței a lui David Hawkins, un sistem folosit de unii oameni pentru introspecție și explorarea emoțiilor, a atitudinilor și a nivelului de conștiință spirituală.

„Am petrecut atât de mulți ani trăind în partea de sus a scalei conștiinței lui David Hawkins. Și ce se află acolo? Iubire. Pace. Recunoștință. Bucurie. Și nu mă las să cobor din aceste stări”, a spus Christie.

„Da, poți simți bucurie și, în același timp, durere. Poți avea pace sufletească știind că mori. Totul este în regulă. Este vorba despre alegerea emoției pe care vrem să o simțim în timpul pe care îl avem.”

Ultimul mesaj pentru cei 50.000 de urmăritori: „Trăiți-vă viața!”

Christie Miller a spus că a trăit o viață frumoasă, fără regrete, și le-a lăsat urmăritorilor un ultim sfat, încurajându-i să-și urmeze dorințele chiar și atunci când le este teamă.

„Am trăit această viață frumoasă, fără regrete. Ieșiți acolo și trăiți-vă viața, simțiți frica și faceți-o oricum. Nu vă mai pasă atât de mult de ceea ce cred ceilalți. Sunt prea ocupați cu propriile vieți ca să se preocupe de voi. Ieșiți, găsiți bucuria în fiecare zi și cumpărați-vă un clopoțel al bucuriei, exact ca acesta”, a transmis ea.

Mesajul video a fost însoțit de o descriere emoționantă, prin care apropiații au anunțat că Christie a plecat în pace, înconjurată de iubire.

„Draga noastră Christie a absolvit Școala Pământului în această dimineață, în pace și absolut înconjurată de iubire. Vă mulțumim tuturor pentru valul imens de iubire!”

Povestea sa rămâne una despre iubire, pierdere, curaj și despre felul în care o persoană poate alege să privească viața chiar și în cele mai dificile momente. În ultimul său mesaj, Christie nu le-a cerut oamenilor să uite durerea, ci să o accepte și să nu renunțe la bucuria de a trăi.