Loredana Groza nu se lasă definită de vârstă și nici de opiniile celor care îi critică stilul vestimentar sau aparițiile publice. La 40 de ani de carieră, artista transmite un mesaj ferm despre libertate, discriminare, autenticitate și respectul pentru talent, indiferent de generație. Într-un interviu pentru Viva.ro, vedeta a vorbit și despre energia care o menține pe scenă, oamenii care i-au influențat parcursul și lecțiile pe care le-ar da Loredanei de la începutul carierei.

Loredana Groza, replică acidă pentru cei care îi spun cum ar trebui să se comporte la vârsta ei Foto: Facebook

La 56 de ani, Loredana Groza continuă să surprindă, să se reinventeze și să provoace discuții. Artista a demonstrat, încă o dată, că nu intenționează să renunțe la personalitatea sa puternică, la ținutele îndrăznețe sau la pasiunea pentru muzică, indiferent de comentariile celor din jur.

Prezentă la filmările pentru programul de Revelion de la PRO TV, cântăreața a oferit un interviu în care a abordat inclusiv prejudecățile legate de vârstă, dar și tendința societății de a-i judeca pe oameni după aparențe. Mesajul său este unul cât se poate de clar: talentul, experiența și dreptul de a te exprima nu au termen de expirare.

Loredana Groza, spectacol la filmările pentru Protevelion. Cum reușește să se reinventeze după 40 de ani de carieră

După concertul aniversar susținut la Sala Palatului, pe 7 noiembrie, Loredana Groza a revenit pe platourile de filmare, unde a pregătit momente speciale pentru Revelionul PRO TV. Artista a purtat unele dintre ținutele spectaculoase care au făcut furori și în show-ul aniversar și a demonstrat că energia sa pare de neoprit.

În spatele vitalității și al dorinței permanente de a experimenta se află, spune ea, pasiunea pentru muzică și disciplina pe care a învățat-o încă din copilărie.

Cum reușește să se reinventeze fără să-și piardă autenticitatea?

„Îmi place la nebunie sa cânt, să bucur oamenii și cred că de la această dorință vine totul de la sine. Nu cred că mă reține nimic atunci când vreau să mă dăruiesc și să dăruiesc ce am mai bun.”

Artista consideră că performanța presupune mult mai mult decât talent și că ambiția, perseverența și mentalitatea de învingător sunt esențiale într-o carieră construită în timp.

De unde își ia energia pentru proiectele sale și pentru spectacolele solicitante?

„Este ca un sport de performanță, într-adevăr. Nu degeaba m-am născut la Onești, un oraș al performanței. Am învățat de mică ce înseamnă performanța. Cred că, fără să ai acest spirit de campion, de performer, nu ai cum să depășești obstacolele care sunt în viață în această profesie.”

Loredana, despre discriminarea pe criterii de vârstă: „Ar trebui să fie mai puțină discriminare pe lumea asta”

Concertul aniversar de la Sala Palatului a fost gândit și ca o întâlnire simbolică între generații. Loredana i-a adus alături de ea pe oameni care au contribuit la formarea sa artistică, printre care mentorul Marius Țeicu și prezentatorul Octavian Ursulescu, și a readus în atenție momente importante din istoria sa muzicală.

Inclusiv celebra rochie roz, asociată debutului de la Festivalul Mamaia, a făcut parte din povestea spectacolului. Pentru artistă, toate aceste momente au avut o semnificație dincolo de nostalgie: aceea de a arăta că experiența și tinerețea pot conviețui și se pot completa.

Loredana respinge categoric ideea că oamenii ar trebui limitați, marginalizați sau judecați în funcție de vârstă.

„Da, am vrut să aduc un show în care să aduc lângă mine toate generațiile, pentru că eu nu cred în oamenii care pun la o parte… Vreau să spun în sensul că, dacă ai depășit o vârstă, trebuie să stai într-un sertar sau dacă ești prea tânăr trebuie să stai într-un sertar.

Cred că toți ar trebui să ne unim, să facem și să ne recunoaștem experiența și talentul, pentru că fiecare are ceva de spus, indiferent de vârstă, indiferent de culoare, indiferent de sex. Și ar trebui să fie mai puțină discriminare pe lumea asta. Și, de aceea, eu vreau să fiu un exemplu pentru toți oamenii care pun la zid alți oameni din cauza acestor prejudecăți, că ești într-un fel sau altul.”

Declarația vine în contextul în care aparițiile sale sunt frecvent comentate în mediul online, mai ales atunci când artista alege ținute provocatoare sau abordări vestimentare neconvenționale. Loredana nu pare însă dispusă să-și schimbe stilul pentru a se conforma unor așteptări impuse de societate.

Loredana Groza, recunoștință pentru mentorii care i-au marcat cariera

Dincolo de mesajul despre libertate și combaterea prejudecăților, artista a vorbit și despre oamenii care au contribuit la drumul său profesional. Marius Țeicu ocupă un loc special în povestea Loredanei, fiind unul dintre mentorii care au crezut în talentul său încă de la început.

Cântăreața și-a exprimat recunoștința și față de personalitățile care au influențat primele etape ale carierei sale, dar și față de cei care i-au fost alături de-a lungul anilor.

„Da. Și vreau să le mulțumesc, cu ocazia aceasta, chiar dacă nu mai sunt printre noi… lui Ion Caramitru, Adrian enescu, Lucian Avrămescu, cei care au fost practic, care au stârnit scânteia cu primul meu album și tuturor celor care au venit pe drum alături de mine. Și nu în ultimul rând vreau să le mulțumesc fanilor mei, pentru că ei sunt motorul, sunt cei cărora le cânt; și o să le cânt până la moarte. Sexy până la moarte și voi cânta până la moarte.”

Ce mesaj i-ar transmite Loredana Groza celei care era la început de drum

Patru decenii de carieră au însemnat pentru Loredana atât momente de glorie, cât și provocări, schimbări și reinventări constante. Dacă ar avea ocazia să vorbească cu versiunea sa de la începuturi, artista ar încuraja-o să nu renunțe la visuri și să aibă încredere în propriile forțe.

Vedeta privește viața ca pe o călătorie în care fiecare etapă aduce noi oportunități, iar experiențele, indiferent cât de dificile, contribuie la evoluția personală.

„Să aibă curaj, să creadă în continuare în ea, pentru că va fi mai mult decât a visat ea vreodată. Mai frumos, dar și mai greu; că lumea e într-o continuă schimbare și că niciodată nu poți să pui punct. Și întotdeauna o altă ușă se deschide, o altă idee și o altă lume, pe care trebuie să o exploreze. Viața este cea mai frumoasă experiență și merită trăită deplin, în fiecare clipă.”

Pentru Loredana Groza, vârsta nu reprezintă o limită, ci doar o etapă a unei povești care continuă. Iar mesajul transmis de artistă este că nimeni nu ar trebui să renunțe la ceea ce îl definește doar pentru a se încadra în prejudecățile celor din jur.