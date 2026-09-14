Ce relație au, de fapt, Ștefan Bănică și Loredana Groza. Artistul a făcut dezvăluiri: „Ne vedeam 10 ore pe zi”

Invitat la „Furnicuțele”, Ștefan Bănică a vorbit despre anii de debut și legătura cu Loredana Groza. Artistul a mărturisit că petreceau multe ore pe zi împreună la repetiții și a lăudat energia colegei sale, care continuă să se reinventeze pe scenă după decenii de succes.

Loredana Groza l-a numit pe Ștefan Bănică Casanova al femeilor din România Foto: instagram

Prezent în platoul emisiunii „Furnicuțele”, Ștefan Bănică și-a amintit cu drag începuturile sale și colaborările care i-au marcat primii pași în lumina reflectoarelor. Punctul de plecare al discuției a fost un mesaj primit de la Loredana Groza, moment care a deschis seria unor amintiri din perioada în care amândoi își construiau ascensiunea în showbiz.

Declarația Loredanei și răspunsul lui Ștefan Bănică

Loredana Groza a ținut să-i transmită câteva gânduri colegului său de generație, amintind de primele lor întâlniri și de imaginea pe care acesta o avea în anii tinereții:

„Ne-am întâlnit prima dată pe holuri, la prima mea probă de film. Tu erai deja actor de cinema și, bineînțeles, toate fetele erau îndrăgostite de Ștefan Bănică Jr. (...) Să rămâi la fel de sexy, întotdeauna ai fost acest Casanova al femeilor din România”.

Ștefan Bănică a explicat că programul extrem de încărcat din acei ani îi aducea constant în același spațiu de lucru:

„Noi practic stăteam împreună, cred că ne vedeam 10 ore pe zi. Peste tot mergeam împreună, peste tot cântam și era o preocupare permanentă, fără să ne dăm seama”.

În plus, artistul a apreciat parcursul profesional al colegei sale: „Loredana este, fără dar și poate, probabil cea mai longevivă artistă din generația noastră, cu o putere de a se reinventa incredibilă. Merge în continuare, e ca o rachetă. Noi practic stăteam împreună, cred că ne vedeam 10 ore pe zi. Peste tot mergeam împreună, peste tot cântam și era o preocupare permanentă, fără să ne dăm seama” a spus Ștefan Bănică la „Furnicuțele”.

Prietenia de zeci de ani din spatele scenei

Relația dintre cei doi artiști a început în perioada adolescenței, când amândoi traversau etape decisive pentru carierele lor.

„Pe noi ne leagă o prietenie care a început când eram adolescenți (...) A urmat turneul din America, în care am trecut prin foc și pară, ne-a călit și ne-a întărit pentru toată viața, pentru că am descoperit că suntem mai puternici decât credeam. (...) Îți multumesc pentru toate sfaturile și clipele frumoase pe care le-am petrecut împreună. Ești un profesionist desăvârșit, ești un artist incredibil, ai reușit să fii întotdeauna clasic, dar și la modă.”

De-a lungul timpului, s-au susținut reciproc în proiecte de televiziune, spectacole și turnee solicitante, cum a fost și seria de concerte susținută în Statele Unite ale Americii, experiență care le-a consolidat colaborarea și i-a apropiat și mai mult dincolo de scenă.

Cum se menține Ștefan Bănică

Ștefan Bănică a vorbit despre felul în care reușește să se mențină în formă și să își păstreze energia, chiar și fără să urmeze diete stricte.

Artistul spune că preferă să fie atent la ceea ce mănâncă, să aleagă alimente cât mai naturale și să păstreze un echilibru în stilul său de viață.

Pentru el, moderația este esențială, motiv pentru care nu crede în interdicții alimentare sau regimuri drastice.