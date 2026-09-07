 Emoții puternice pentru Loredana Groza! Mama artistei a împlinit 81 de ani. Mesajul care spune totul despre relația lor
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FotoEmoții puternice pentru Loredana Groza! Mama artistei a împlinit 81 de ani. Mesajul care spune totul despre relația lor

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Leonida Groza, femeia care i-a dat viață Loredanei Groza, una dintre cele mai nonconformiste și iubite artiste din România, cu o carieră de succes în lumea muzicală, a împlinit frumoasa vârstă de 81 de ani.

Loredana și Leonida Groza.
Loredana și Leonida Groza. Foto: Instagram

Loredana Groza a marcat ziua de naștere a mamei sale printr-un mesaj emoționant, publicat pe rețelele de socializare, așa cum și-a obișnuit fanii în ultimii ani. Artista a postat și o fotografie în care apare alături de cea care i-a dat viață.

Mama Loredanei Groza a împlinit 81 de ani 

În mesajul său, cântăreața a vorbit cu emoție și dragoste despre importanța mamei în viața oricărui om, dar mai ales în propria sa viață. Pentru Loredana, mama sa nu este doar un simplu cuvânt, ci reprezintă o lume întreagă, fiind omul care i-a fost alături încă de la primii pași și care a învățat-o, printre altele, să scrie, să citească, să cânte și să fie om.

„Astăzi e ziua ta, mamă!

Mama… Primul cuvânt pe care l-am rostit vreodată… Prima îmbrățișare pe care am primit-o… M-ai învățat să scriu, să citesc, să cânt, să fiu om…

Mă bucur că ești lângă mine în fiecare dimineață și îmi spui noapte bună în fiecare seară…

Ești o forță a naturii, ești un munte de energie, ești un munte de iubire…

Sunt binecuvântată să fiu fiica ta!

Îți doresc să fii sănătoasă și să ne bucurăm de fiecare clipă împreună. La mulți ani, Leo!

Te iubesc”, a scris Lore, pe rețelele de socializare. 

Leonida Groza și-a dedicat viața formării noilor generații, fiind învățătoare în Onești, județul Bacău. Printre elevii săi s-a numărat chiar fiica ei, Loredana, fiind și cea care i-a observat talentul muzical și a avut un rol important în dezvoltarea sa artistică.

„Ai fost și rămâi învățătoarea mea! N-ai încetat să mă inspiri și să-mi arăți ce e bun și ce cale să urmez în viață”, spunea, în urmă cu mai mult timp, Loredana despre mama ei, potrivit Libertatea.

Loredana Groza și-a pierdut tatăl în urmă cu câteva luni 

Vasile și Loredana Groza.
Vasile și Loredana Groza. Foto: Facebook

Loredana Groza a avut dintotdeauna o relație excepțională cu părinții ei, care i-au fost mai mult decât atât: prieteni, mentori și cel mai mare sprijin. Însă o parte din lumea vedetei s-a zdruncinat în urmă cu câteva luni, odată cu moartea tatălui ei, Vasile Groza.

Bărbatul s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, la începutul anului 2026, după ce a petrecut mai multe săptămâni pe patul de spital, din cauza unor probleme de sănătate.

„Am sperat ca momentul acesta să nu vină niciodată, pentru că părinții nu mor niciodată… Dar iată că timpul nu a mai avut răbdare. Tata a plecat în lunga călătorie a eternității!”, a scris artista pe rețelele de socializare, dărâmată după moartea tatălui ei.

„Te-ai luptat cu suferința până la ultima suflare!”

Tot în mesajul său, Loredana și-a descris tatăl în cuvinte pline de emoție, evidențiind calitățile și rolul important pe care acesta l-a avut în viața ei:

„Ai fost un luptător, un visător, bunicul tuturor copiilor, prieten de nădejde, un erou! Te-ai luptat cu suferința până la ultima suflare!”

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