Marilu Dobrescu s-a certat cu iubitul ei, Tom Healy. Ce a declanșat „dramoleta” din casa lor

Marilu Dobrescu le-a făcut urmăritorilor o mărturisire neașteptată despre relația sa. Influencerița a povestit că a avut parte de o ceartă cu iubitul ei, Tom Healy, iar motivul conflictului este unul pe cât de banal, pe atât de neașteptat: un păianjen apărut în locuința lor din Australia.

Marilu Dobrescu și Tom Healy. Foto: Social Media

Vedeta s-a mutat în urmă cu câteva luni în Australia și, deși acomodarea nu a fost tocmai ușoară, a reușit treptat să își construiască o viață acolo. În același timp, Marilu Dobrescu spune că nu s-ar putea desprinde definitiv de România, motiv pentru care este fericită că se poate împărți între cele două țări.

De această dată, însă, viața de cuplu a venit cu o mică „telenovelă”, după cum a descris chiar ea situația. Totul a început în momentul în care influencerița a observat un păianjen în casă și a mers să îi povestească partenerului său.

Un păianjen a declanșat „dramoleta” din casa lor

Marilu Dobrescu a explicat că în Australia există o perioadă în care apar numeroase insecte, iar acest lucru a devenit motivul unei discuții între ea și Tom Healy. Influencerița a fost deranjată în momentul în care a aflat că iubitul ei văzuse păianjenul, dar nu îl omorâse.

„M-am certat cu iubitul meu. Ce dramoletă, ce telenovelă avem în casă. Și vă las aici un indiciu, dragă. Am văzut iar un păianjen cât capul meu de mare. Că, normal, a început sezonul păianjenilor, surpriză. Iar trebuie să chemăm pest control-ul să ne spreieze toată casa”, a povestit Marilu Dobrescu.

Influencerița a explicat că păianjenul dispăruse până când s-a întors ea, iar ulterior a mers la Tom pentru a-i spune ce văzuse. Răspunsul partenerului său a fost însă unul care a nedumerit-o.

„A plecat, nu l-am mai văzut, că până m-am întors... A plecat la neamul lui, în acoperiș, probabil. Și m-am dus la Tom și i-am zis (...) Ăștia aici, v-am zis, sunt anti-omorâri de insecte. Ok, noi omorâm, și eu m-am educat. Foarte frumos, îl pui pe mătură și îl dai afară”, a mai spus ea.

Tom i-a mărturisit că văzuse și el păianjenul, însă alesese să nu îl omoare. De aici au început întrebările lui Marilu, care nu a înțeles de ce acesta nu intervenise.

„Și îmi zice Tom că și el l-a văzut, dar nu l-a omorât. <<Păi de ce? De ce?>> Am zis aproape în română: <<De ce? Why?>> Nu sună la fel cu patos, știți? Cu pasiune de... nu sună la fel”, a povestit influencerița.

În cele din urmă, Tom Healy i-a explicat că perioada respectivă este una în care moliile migrează și că în exterior pot fi întâlnite foarte multe insecte. Explicația nu a împiedicat însă mica ceartă dintre cei doi.

„În fine, deci, de ce? (...) E perioada în care migrează moliile. <<Cum adică?>> <<Adică afară, peste tot>>. O să vă filmez. Sunt molii, pentru că migrează moliile”, a transmis Marilu Dobrescu.

Marilu Dobrescu are probleme și cu animalele

Povestea păianjenului nu este singura situație în care animalele îi dau bătăi de cap lui Marilu Dobrescu. Deși spune că le iubește foarte mult, influencerița le-a mărturisit urmăritorilor că se confruntă și cu reacții alergice atunci când intră în contact direct cu anumite animale.

„Uneori dacă mă linge un animal pe față, am alergie de nu mai știu de mine care trece în câteva ore. În general, mă feresc să fiu bot în bot cu ele, că realmente nu știu când mă apucă, cert e încep să simt că am <<nisip>> în ochi, mi se umflă fața, lăcrimez și tot așa. E foarte nasol”, a scris Marilu Dobrescu.

Influencerița a recunoscut că, în cazul unei reacții mai puternice, situația poate deveni îngrijorătoare pentru ea.

„De data asta, credeam că o să chem ambulanța, mă simțeam rău”, a mai transmis Marilu Dobrescu.