 Marilu Dobrescu s-a certat cu iubitul ei, Tom Healy. Ce a declanșat „dramoleta” din casa lor
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Marilu Dobrescu s-a certat cu iubitul ei, Tom Healy. Ce a declanșat „dramoleta” din casa lor

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Marilu Dobrescu le-a făcut urmăritorilor o mărturisire neașteptată despre relația sa. Influencerița a povestit că a avut parte de o ceartă cu iubitul ei, Tom Healy, iar motivul conflictului este unul pe cât de banal, pe atât de neașteptat: un păianjen apărut în locuința lor din Australia.

Marilu Dobrescu și Tom Healy.
Marilu Dobrescu și Tom Healy. Foto: Social Media

Vedeta s-a mutat în urmă cu câteva luni în Australia și, deși acomodarea nu a fost tocmai ușoară, a reușit treptat să își construiască o viață acolo. În același timp, Marilu Dobrescu spune că nu s-ar putea desprinde definitiv de România, motiv pentru care este fericită că se poate împărți între cele două țări.

De această dată, însă, viața de cuplu a venit cu o mică „telenovelă”, după cum a descris chiar ea situația. Totul a început în momentul în care influencerița a observat un păianjen în casă și a mers să îi povestească partenerului său.

Un păianjen a declanșat „dramoleta” din casa lor

Marilu Dobrescu a explicat că în Australia există o perioadă în care apar numeroase insecte, iar acest lucru a devenit motivul unei discuții între ea și Tom Healy. Influencerița a fost deranjată în momentul în care a aflat că iubitul ei văzuse păianjenul, dar nu îl omorâse.

„M-am certat cu iubitul meu. Ce dramoletă, ce telenovelă avem în casă. Și vă las aici un indiciu, dragă. Am văzut iar un păianjen cât capul meu de mare. Că, normal, a început sezonul păianjenilor, surpriză. Iar trebuie să chemăm pest control-ul să ne spreieze toată casa”, a povestit Marilu Dobrescu.

Influencerița a explicat că păianjenul dispăruse până când s-a întors ea, iar ulterior a mers la Tom pentru a-i spune ce văzuse. Răspunsul partenerului său a fost însă unul care a nedumerit-o.

„A plecat, nu l-am mai văzut, că până m-am întors... A plecat la neamul lui, în acoperiș, probabil. Și m-am dus la Tom și i-am zis (...) Ăștia aici, v-am zis, sunt anti-omorâri de insecte. Ok, noi omorâm, și eu m-am educat. Foarte frumos, îl pui pe mătură și îl dai afară”, a mai spus ea.

Tom i-a mărturisit că văzuse și el păianjenul, însă alesese să nu îl omoare. De aici au început întrebările lui Marilu, care nu a înțeles de ce acesta nu intervenise.

Și îmi zice Tom că și el l-a văzut, dar nu l-a omorât. <<Păi de ce? De ce?>> Am zis aproape în română: <<De ce? Why?>> Nu sună la fel cu patos, știți? Cu pasiune de... nu sună la fel”, a povestit influencerița.

În cele din urmă, Tom Healy i-a explicat că perioada respectivă este una în care moliile migrează și că în exterior pot fi întâlnite foarte multe insecte. Explicația nu a împiedicat însă mica ceartă dintre cei doi.

„În fine, deci, de ce? (...) E perioada în care migrează moliile. <<Cum adică?>> <<Adică afară, peste tot>>. O să vă filmez. Sunt molii, pentru că migrează moliile”, a transmis Marilu Dobrescu.

Marilu Dobrescu are probleme și cu animalele

Povestea păianjenului nu este singura situație în care animalele îi dau bătăi de cap lui Marilu Dobrescu. Deși spune că le iubește foarte mult, influencerița le-a mărturisit urmăritorilor că se confruntă și cu reacții alergice atunci când intră în contact direct cu anumite animale.

„Uneori dacă mă linge un animal pe față, am alergie de nu mai știu de mine care trece în câteva ore. În general, mă feresc să fiu bot în bot cu ele, că realmente nu știu când mă apucă, cert e încep să simt că am <<nisip>> în ochi, mi se umflă fața, lăcrimez și tot așa. E foarte nasol”, a scris Marilu Dobrescu.

Influencerița a recunoscut că, în cazul unei reacții mai puternice, situația poate deveni îngrijorătoare pentru ea.

„De data asta, credeam că o să chem ambulanța, mă simțeam rău”, a mai transmis Marilu Dobrescu.

Ghid de cumpărături

elena udrea si fiica ei, eva jpg
Cât de fericită e Elena Udrea că s-a mutat la țară. Imagini cu fiica ei, Eva. „Nu m-aș muta înapoi la oraș!” Vedete românești
elena carstea jpeg
Elena Cârstea renunță la o afacere care îi aducea mii de dolari. Ce se întâmplă acum cu pisicile sale Vedete românești
image
Peiu, despre cei peste 280 de parlamentari care l-au demis pe Bolojan: „Guilfoyle nu se află printre ei” adevarul.ro
image
LIVE TEXT Fritz le-a cântat Imnul Național la orgă celor care au participat la petrecerea sa de adio. Sala a scandat „Timișoara! Timișoara!” adevarul.ro

Parteneri

image
Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, a renunțat la o excursie la Disney pentru antrenamente suplimentare www.fanatik.ro
image
A crezut că îşi trăieşte ultimele clipe de viaţă. O bucureşteancă, bătută cu bestialitate ore întregi de iubit observatornews.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări” www.antena3.ro
image
Grindeanu reacționează în scandalul presupuselor declarații ale ambasadoarei SUA în Grecia și condamnă manipularea din spațiul public în privința unei legături între PSD, ambasadoare și dărâmarea Guvernului Bolojan www.gandul.ro
image
Iancu Sterp, dezvăluiri despre accidentul în care era să își piardă viața alături de frații săi: „Era să murim atunci” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Cum a încercat femeia înşelată de soţul milionar cu cea mai bună prietenă a ei să se răzbune pe acesta! Tot el a câştigat as.ro
image
Ai pornit centrala pentru prima dată după vară? Ce trebuie să verifici în primele 30 de minute ca să nu ai probleme la iarnă playtech.ro
image
Reghecampf a văzut o mare problemă în echipă încă de la primul antrenament. Cum a trăit revenirea la FCSB www.fanatik.ro
image
BREAKING! După Valentina, o altă femeie de 27 de ani din Vrancea a fost uc!să de soț. Ce s-a întâmplat între cei doi www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43 okmagazine.ro
image
Kate Middleton, în sfârșit într-o rochie nouă! Prințesa a purtat o piesă într-o nuanță de prună, care i-a venit ca turnată okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Strania căsătorie a lui Ludovic al XIII-lea. Regele care a trebuit dus cu forța în patul reginei historia.ro
Andreea Esca și copiii ei, Aris și Alexia jpg
Andreea Esca, dezvăluiri despre relația cu Alexia și Aris. În ce situații le cere ajutorul copiilor săi Vedete românești
dana rogoz jpg
Dana Rogoz a împlinit 41 de ani și a făcut un anunț neașteptat. „Familia noastră s-a mărit!” Vedete românești
melek jpg
Melek Mincă și-a dezvăluit cel mai mare regret. Mărturisirea care i-a emoționat pe urmăritori: „Dacă aș da timpul înapoi...” Vedete românești
ema uta
Ema Uta a cerut ordin de protecție împotriva lui Andrei Barbu. Ce s-ar fi întâmplat după despărțirea celor doi Vedete românești
elena carstea jpeg
Elena Cârstea renunță la o afacere care îi aducea mii de dolari. Ce se întâmplă acum cu pisicile sale Vedete românești
jeff bezos lauren sanchez afp jpg
Soția lui Jeff Bezos, colier de 10.000.000 $! Lauren Sánchez a participat la un dineu la Casa Albă Vedete internaționale
Andreea Marin, foto Instagram jpg
FotoAndreea Marin, fotografie de pe vremea când era elevă. Cum arăta vedeta acum 40 de ani. „Într-o altă viață, dar cu același suflet” Vedete românești
banner runceanu si mihalea jpg
#Exclusiv Click!
Sfârșitul lor a îngrozit România! Mihaela Runceanu și Ioan Luchian Mihalea și-au presimțit moartea? Ce scrie pe mormintele lor, îți dă fiori! Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Adrian Veștea și George Scripcaru, la inaugurarea unei clinici private de 5,8 milioane de euro. La câțiva kilometri, pavilioanele Spitalului Județean Brașov așteaptă investiții majore actualitate.net