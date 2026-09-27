 Melek Mincă și-a dezvăluit cel mai mare regret. Mărturisirea care i-a emoționat pe urmăritori: „Dacă aș da timpul înapoi...”
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Melek Mincă și-a dezvăluit cel mai mare regret. Mărturisirea care i-a emoționat pe urmăritori: „Dacă aș da timpul înapoi...”

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Melek Mincă a vorbit deschis despre unul dintre cele mai personale regrete ale sale. Tiktokerița, mamă a doi băieți, a mărturisit că și-ar fi dorit să aibă o familie mai numeroasă și că, dacă ar putea întoarce timpul, ar fi ales să aibă cinci sau chiar șase copii.

Melek
Melek Foto: social media

Melek Mincă și-ar fi dorit mai mulți copii

Melek Mincă este cunoscută în mediul online, unde are o comunitate numeroasă de urmăritori. Viața sa personală a ajuns de-a lungul timpului în atenția publicului, mai ales după moartea soțului ei, Dani Vicol.

Dani Vicol și-a pierdut viața într-un accident rutier, după ce a fost lovit de mașina condusă de Mario Iorgulescu. Tragedia a fost intens mediatizată, iar Melek Mincă a continuat să vorbească în spațiul public despre soțul său și despre momentele dificile prin care a trecut.

Recent, tiktokerița a făcut o dezvăluire despre viața de familie. Deși are doi băieți, aceasta a recunoscut că și-ar fi dorit să aibă mai mulți copii și, în special, o fiică.

Melek Mincă a spus că, dacă ar putea da timpul înapoi, ar avea între cinci și șase copii. Totodată, aceasta a precizat că, în prezent, nu ia în calcul să devină din nou mamă, dar speră ca fiul ei cel mare să își întemeieze o familie și să îi ofere un nepot sau o nepoțică.

Dacă aș da timpul înapoi, jur că aș avea cel puțin 5-6 copii. Dar, cum timpul nu se dă înapoi, ne mulțumim cu ce avem. Am doi băieți, să îmi trăiască, să fie sănătoși. Dar regret. Ăsta este regretul meu cel mai mare. În primul rând, că nu am o fată. Cea mai mare bogăție pe lumea asta sunt copiii. Într-adevăr, când sunt mici te chinui cu ei. Că așa e normal. Până la 3-4 ani. În câțiva ani, îmi face Melek. A zis că el nu vrea fete, vrea băieți. Ce o vrea Dumnezeu”, a declarat Melek Mincă, pe TikTok.

Ce spune Melek Mincă despre iubire și destin

În cadrul unei alte discuții cu urmăritorii săi, Melek Mincă a vorbit și despre iubire și despre felul în care își privește propria viață.

Tiktokerița a primit un comentariu în care i se atrăgea atenția că, indiferent de situația financiară, dragostea nu poate fi înlocuită de bani. Melek Mincă nu a negat acest lucru, însă a explicat că consideră că destinul fiecărui om este stabilit de Dumnezeu.

Aceasta a vorbit și despre pierderea soțului său și despre faptul că, până la vârsta de 28 de ani, consideră că a avut parte de mai mult noroc din punct de vedere financiar decât în plan sentimental.

Viața și soarta omului ... nu și-o face singur. Dumnezeu, eu așa consider, de când a stat mama mea în chinuri, în travaliu să nască, Dumnezeu scria acolo ce se va întâmpla. Până la 28 de ani eu nu am avut parte de iubire și de dragoste cu adevărat. Nu am avut. Mai mult am avut de bani decât de dragoste, ăsta e adevărul”, a mărturisit bruneta.

Mărturisirile sale au atras reacții din partea urmăritorilor, mai ales prin sinceritatea cu care Melek Mincă a vorbit despre familie, copii, iubire și regretele pe care le poartă.

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