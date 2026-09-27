 Andreea Marin, fotografie de pe vremea când era elevă. Cum arăta vedeta acum 40 de ani. „Într-o altă viață, dar cu același suflet”
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FotoAndreea Marin, fotografie de pe vremea când era elevă. Cum arăta vedeta acum 40 de ani. „Într-o altă viață, dar cu același suflet”

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Andreea Marin și-a surprins recent fanii cu o fotografie de colecție, realizată în urmă cu aproximativ patru decenii. Vedeta avea doar câțiva ani în momentul în care a fost făcută imaginea, iar fotografia originală, realizată alb-negru, a fost colorizată în prezent.

Andreea Marin
Andreea Marin Foto: Instagram

Imaginea a fost realizată la școală și o înfățișează pe Andreea Marin în perioada copilăriei. Vedeta a ales să împărtășească fotografia cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare, însoțind-o de un mesaj în care vorbește despre trecerea timpului și despre lucrurile care au rămas neschimbate.

„În caz că vă întrebați cine e adolescenta lungă și slabă de altădată din fotografia în original alb-negru de acum vreo 40 ani, dar colorizată astăzi, ei bine… e subsemnata”, a scris Andreea Marin.

Vedeta a transmis că, deși fotografia aparține unei perioade îndepărtate, consideră că sufletul și valorile sale au rămas aceleași. Mesajul a fost și unul despre importanța rădăcinilor și a lucrurilor care ne definesc de-a lungul timpului.

„Într-o altă viață, dar cu același suflet și aceleași valori care mă ghidează pe drumul meu. Să nu ne uităm rădăcinile. Duminică binecuvântată, dragii mei!”, a mai transmis aceasta.

Andreea Marin vorbește despre disciplina care o ajută să se mențină

Fotografia din copilărie vine într-o perioadă în care Andreea Marin a vorbit și despre schimbările pe care le-a făcut în ceea ce privește stilul său de viață. Vedeta a reușit să slăbească 20 de kilograme în decurs de doi ani, iar ulterior a explicat că menținerea rezultatelor presupune consecvență.

Andreea Marin spune că nu a mizat pe diete drastice, ci pe un echilibru între alimentație și mișcare. Pentru ea, disciplina este importantă chiar și atunci când pleacă în vacanță sau când programul de lucru o poartă în diferite locuri.

Vedeta a mărturisit că rutina nu este întotdeauna ușor de respectat și că există momente în care simte că nu are chef să facă efort. Cu toate acestea, spune că își impune să continue, deoarece știe cum se va simți după.

„Disciplina și respectul față de mine și în deplasările de lucru de oriunde în lume, chiar și în vacanțe? Da, negreșit! Trebuie. Uneori mi-e lene, dar… îmi impun!”, a declarat Andreea Marin la începutul acestui an.

Moderația, regula pe care o urmează vedeta

După transformarea prin care a trecut, Andreea Marin spune că își dorește să păstreze rezultatele fără să recurgă la restricții extreme. Stilul de viață pe care îl urmează se bazează pe consecvență și pe găsirea unui echilibru între perioadele în care face efort și cele în care se odihnește.

Vedeta recunoaște că menținerea unei rutine zilnice nu este întotdeauna simplă, însă consideră că pauzele sunt importante și că un ritm echilibrat trebuie să includă atât mișcare și disciplină, cât și momente de relaxare.

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