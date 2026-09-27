Sylvester Stallone recunoaște că și-a abuzat corpul pentru filme: „A fost o obsesie”

Sylvester Stallone a vorbit deschis despre modul în care și-a tratat corpul în perioada în care a devenit unul dintre cei mai cunoscuți actori de filme de acțiune. Starul în vârstă de 80 de ani a recunoscut că dorința de a-și menține fizicul pentru rolurile din anii ’80 și ’90 a ajuns la un nivel extrem și că procesul a avut consecințe serioase asupra sănătății sale.

Sylvester Stallone Foto: Shutterstock

Actorul a povestit că pregătirea pentru rolul din „Rocky III”, lansat în 1982, l-a determinat să ajungă la un procent extrem de scăzut de grăsime corporală, de aproximativ 2,6%. Regimul pe care și l-a impus a devenit o adevărată obsesie, iar Stallone spune că a ajuns inclusiv să sufere de bulimie.

„A devenit o obsesie”

„A devenit o obsesie. Foarte rău. Am ajuns în punctul în care am devenit bulimic”, a povestit Sylvester Stallone în cadrul podcastului „The Interview”, realizat de The New York Times.

Actorul a explicat că ajunsese să nu mai poată păstra mâncarea și că, în anumite momente, nici nu își mai dorea să o păstreze, fiind complet preocupat de menținerea formei fizice. Stallone a descris perioada drept un proces „foarte masochist”, în care imaginea corpului său devenise o preocupare permanentă.

„Nu puteam să țin nimic în mine. Sau nu voiam să păstrez nimic în mine, pentru că devenisem atât de obsedat să rămân la acel nivel de fitness, literalmente un fel de cult obsesiv al corpului”, a spus actorul.

Stallone a vorbit și despre folosirea substanțelor pentru a putea susține acel nivel de pregătire fizică. Întrebat direct dacă lua steroizi în perioada respectivă, răspunsul său a fost categoric: „O, Doamne, trebuie să o faci”.

Actorul a explicat că, în cazul său, utilizarea era făcută în anumite perioade, urmate de pauze. „O faci într-un mod sensibil – șase săptămâni, apoi șase săptămâni pauză”, a declarat Stallone.

Starul din „Rocky” și „Rambo” a recunoscut însă că prețul plătit pentru cariera de actor de acțiune a fost unul foarte mare. De-a lungul timpului, el și-a supus corpul unor eforturi intense, inclusiv prin numeroase cascadorii și antrenamente.

Nouă operații la spate și alte intervenții

„Mi-am abuzat corpul. Am avut nouă operații la spate, două operații la umăr, trei fuziuni cervicale. Totul este ținut laolaltă cu sârmă de balotat, dar încă vreau să fiu într-o formă bună”, a mărturisit Stallone.

Actorul spune că, dacă ar putea să se întoarcă în timp, ar lua alte decizii în privința modului în care și-a construit cariera. „Dacă aș putea să o iau de la capăt, aș spune: «Lasă pe altcineva să poarte stindardul și nu-ți face singur cascadoriile»”, a afirmat el.

Stallone a mărturisit că nu înțelege nici acum de ce a simțit nevoia să se supună în permanență unor asemenea suferințe fizice. „Nu știu ce era în mine de voiam să mă rănesc tot timpul”, a spus actorul.

De-a lungul anilor, fizicul său a devenit una dintre caracteristicile definitorii ale personajelor interpretate. În seria „Rocky”, dar și în filmele „Rambo”, Stallone a apărut într-o formă fizică impresionantă, imagine care a contribuit la statutul său de star al filmelor de acțiune.

În anii ’90, actorul a făcut însă o schimbare importantă pentru rolul din „Cop Land”. Pentru a interpreta un polițist supraponderal și parțial surd, Stallone a renunțat la imaginea de luptător invincibil care îl consacrase.

Subiectul folosirii steroizilor de către vedetele filmelor de acțiune a fost discutat în repetate rânduri la Hollywood, mai ales pe măsură ce standardele fizice pentru anumite roluri au devenit tot mai solicitante. Stallone a recunoscut anterior că a folosit testosteron pentru a reveni în seria „Rambo” în 2008.