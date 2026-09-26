 Adina Buzatu, în lacrimi la nunta fiicei sale, Sara. „Am dat apă la șoricei”
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FotoAdina Buzatu, în lacrimi la nunta fiicei sale, Sara. „Am dat apă la șoricei”

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Adina Buzatu a trăit momente unice și a recunoscut că a plâns. După ce fiica ei, Sara, a avut cununia civilă și religioasă cu partenerul ei, Luca, urmează o petrecere grandioasă. Evenimentul este unul cu totul special, iar designerul a început pregătirile încă de la 7 dimineața.

Adina Buzatu și fiica ei, Sara.
Adina Buzatu și fiica ei, Sara. Foto: Instagram.

Adina Buzatu a arătat urmăritorilor ei că a început să se pregătească de la 7 dimineața. Aceasta se afla deja pe scaunul pentru make-up, după care a fugit să-și facă păru. În același timp, a mărturisit că a fost copleșită de emoții, nu a reușit să doarmă cu o noapte înainte și a plâns în această zi specială.

Adina Buzatu este soacră mică

Adina Buzatu i-a fost Sarei alături în fiecare moment de pregătire a nunții, inclusiv pentru alegerea rochiei de mireasă. Designerul a mărturisit că a plâns la fiecare probă până la alegerea finală. Emoțiile unei mame care își vede fiica în rochie de mireasă nu pot fi exprimate în cuvinte.

„Emoționată maxim, nedormită deloc, fericită pentru Sara și Luca, este o zi excepțională, vin oameni din toată lumea. Am plâns la fiecare probă a rochiei de mireasă. Am dat apă la șoricei”, a declarat Adina Buzatu la România TV.

Cât despre eveniment în sine, Adina Buzatu a dezvăluit că Sara și Luca au optat pentru o atmosferă relaxată, în mijlocul naturii. „Ei și-au dorit o nuntă relaxată, castel, natură”, a mai spus aceasta.

Imagini de la nunta Sarei, fiica Adinei Buzatu.
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Imagini de la nunta Sarei, fiica Adinei Buzatu. Foto: InstaStory Adina Buzatu

Mireasa Sara a spus că și ea are mari emoții înainte de petrecere. Dorința ei e ca invitații să se distreze. Sara a menționat că rochia de la petrecere este diferită de cea purtată la cununia religioasă, fiind semnată de Nicoleta Negură.

„Am emoții, că vrei să fie bine toată lumea, să se distreze. Mi s-a spus că sunt o mireasă liniștită”, a spus tânăra, conform sursei citate.

Unde a avut loc cununia religioasă

Fiind un moment unic în viața celor doi miri, ei au optat pentru un loc cu o semnificație specială pentru întreaga familie. Acest eveniment a avut loc în urmă cu două săptămâni, la Biserica Popa Nan. Designerul a menționat că sunt multe amintiri din copilăria Sarei la acest lăcaș de cult. Acela era locul în care tânăra mergea cu bunicul ei pentru a spune o rugăciune și pentru a aprinde o lumânare.

„Pentru cununia religioasă Sara a ales Biserica Popa Nan, un loc foarte apropiat sufletește de familia noastră. Când era copil, tatăl meu o ducea la grădiniță și se opreau împreună aici să spună o rugăciune și să aprindă o lumânare. Este și biserica în care au avut loc de-a lungul anilor momente importante pentru familia noastră”, a relatat Adina Buzatu pentru sursa menționată.

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