 Adina Buzatu, mesaj emoționant pentru fiica ei în ziua nunții: „Mă alege în continuare”
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Adina Buzatu, mesaj emoționant pentru fiica ei în ziua nunții: „Mă alege în continuare”

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Este o zi plină de emoții pentru Adina Buzatu. Designerul se pregătește să fie soacră mică, după ce fiica sa, Sara, s-a cununat civil și religios în urmă cu două săptămâni. Astăzi are loc petrecerea de nuntă, iar familia și apropiații sunt pregătiți să sărbătorească până în zori.

Adina Buzatu
Adina Buzatu Foto: Instagram

Adina Buzatu a început pregătirile încă de la primele ore ale zilei. Pentru ea, evenimentul are o însemnătate aparte, mai ales datorită relației apropiate pe care o are cu fiica sa. Cu o zi înainte de petrecere, designerul a transmis un mesaj în care a vorbit despre schimbarea pe care o aduce acest moment în viața familiei.

Mesajul emoționant transmis de Adina Buzatu

Adina Buzatu a mărturisit că, de-a lungul anilor, a încercat să o învețe pe Sara să fie independentă și să își construiască singură propriul drum. Acum, când fiica sa și-a întemeiat propria familie, designerul spune că se bucură că legătura dintre ele a rămas la fel de puternică.

„Mâine e nunta Sarei. Sau, mai exact, partea care a mai rămas din ea. Și abia acum realizez cu adevărat ce înseamnă. Mi-am petrecut jumătate din viață învățând-o să nu aibă nevoie de mine. Să fie liberă, sigură pe ea, să-și construiască singură viața”, a scris Adina Buzatu.

Designerul spune că, deși Sara își începe o nouă etapă alături de soțul ei, rolul său în viața fiicei nu dispare.

„Iar acum, când nu mai are nevoie de mine ca să-i conduc pașii, bucuria mea cea mai mare este că mă alege în continuare. Știu că nimic esențial nu se schimbă. Sara își continuă viața, acum alături de soțul ei, iar eu le voi fi alături amândurora. Singura diferență e că familia noastră a crescut”, a mai transmis ea.

Pentru Adina Buzatu, emoțiile au devenit tot mai puternice pe măsură ce pregătirile pentru eveniment s-au încheiat.

„Până acum m-a ținut adrenalina pregătirilor. Acum, când totul e gata, parcă mă ajung din urmă toate emoțiile”, a mărturisit designerul.

Mesajul său s-a încheiat cu un gând adresat lui Luca, soțul Sarei.

„Bine ai venit în familia noastră, Luca. Deși adevărul e că erai deja aici de mult.”

Sara a ales o biserică importantă pentru familie

Cununia religioasă a Sarei și a lui Luca a avut loc în urmă cu două săptămâni, la Biserica Popa Nan. Alegerea lăcașului de cult are o semnificație specială pentru familia Adinei Buzatu, deoarece fiica designerului a ajuns acolo încă din copilărie alături de bunicul ei.

Adina Buzatu a povestit că tatăl său o însoțea pe Sara atunci când era mică, iar cei doi se opreau la biserică înainte ca ea să ajungă la grădiniță.

„Pentru cununia religioasă Sara a ales Biserica Popa Nan, un loc foarte apropiat sufletește de familia noastră. Când era copil, tatăl meu o ducea la grădiniță și se opreau împreună aici să spună o rugăciune și să aprindă o lumânare”, a povestit designerul.

Locul are o valoare aparte pentru familia lor și datorită altor momente importante care au avut loc acolo de-a lungul timpului.

„Este și biserica în care au avut loc de-a lungul anilor momente importante pentru familia noastră”, a mai spus Adina Buzatu.

După cununia civilă și cea religioasă, Sara și Luca își sărbătoresc căsătoria printr-o petrecere alături de familie și prieteni.

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