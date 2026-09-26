Restaurantul „Doi Cocoși” a fost demolat! Aurel Pădureanu: „Aici mâncau și bogatul și săracul!” Ce a construit în loc familia lui Cristi Borcea

Restaurantul cu meniu tradițional „Doi Cocoși”, din Străulești, vestit în anii comunismului pentru petrecerile de pomină, este deja istorie! Demolat, în urmă cu doi ani, familia lui Cristi Borcea a construit, aici, alături de alți investitori, un modern complex rezidențial. Exclusiv pentru Click!, solistul Aurel Pădureanu ne-a vorbit cu nostalgie despre vremurile în care el și regretata soție, Cornelia Catanga, le cânta mesenilor. Printre petrecăreți se afla, adesea, și Cristi Borcea.

1/3 Localul cu tradiție „Doi Cocoși”, unde adesea cântau Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu, a fost demolat. Pe acest teren, familia lui Cristi Borcea a înălțat un complex rezidențial Foto: click.ro

Cât costă un apartament în acest complex rezidențial?

În locul restaurantului cu tradiție „Doi Cocoși” a fost înălțat, în decurs de numai doi ani, un ansamblu rezidențial cu 102 apartamente, dar și un spațiu comercial de circa 1.000 de metri pătrați, la parterul clădirii.

Grandiosul proiect, care ar fi costat în jur de 15 milioane de euro, este aproape de finalizare. Deja au fost vândute în jur de 80% dintre apartamente, interesul pentru această zonă fiind foarte mare. Prețurile sunt cuprinse între 140.000 de euro și 162.000 de euro, la apartamentele cu două camere, și între 190.000 și 240.000 de euro, la cele cu trei camere.

Aurel Pădureanu: „Pe vremuri, aici se distrau, laolaltă, și bogatul și săracul”

Solistul Aurel Pădureanu regretă că restaurantul „Doi Cocoși”, cândva, plin-ochi de petrecăreți, și din lumea bună, nu mai există. Are amintiri de neuitat:

„Îmi amintesc de vremurile când eu și soția mea, Cornelia Catanga, veneam aici, seară de seară, și cântam. Erau mesele pline cu mâncare, era voie-bună, veneau și cei din lumea bună, politicieni, soliști, doctori, dar și oameni obișnuiți, fără mulți bani.

Prețurile nu erau foarte mari la mâncare, așa că își permiteau să mănânce aici și bogatul și săracul. Se distrau laolaltă. Acum, unde să te mai duci, dacă vrei să petreci? Localurile vechi s-au închis, mai sunt niște discoteci și niște cafenele, prin Centrul Vechi. Păcat, acele vremuri s-au dus, lumea e mai tristă!”, a menționat Aurel Pădureanu, exclusiv pentru Click!

Și Cristi Borcea petrecea la restaurantul „Doi Cocoși”: „Dădea bani la muzicanți”

Aurel Pădureanu ne-a vorbit însă și despre fostul acționar al Clubului Dinamo, renumitul Cristi Borcea, a cărui familie deține mare parte din această afacere imobiliară, din acest complex rezidențial:

„Apreciez că familia lui și alți oameni de afaceri au construit aici acest complex rezidențial, am auzit că arată foarte frumos, că e modern. Cristi Borcea a știut mereu în ce să investească banii, este un bun om de afaceri. Eu îl știu de la niște petreceri, venea și el aici, la „Doi Cocoși”, cu prietenii și petreceau până în zori, cu sărmăluțe, cu fripturi, era veselie la mesele lor!

Cristi Borcea este un om cu mult bun-simț. Îi place muzica, și cea românească veche, dar și cea internațională, îi cântam de toate, îi plac și romanțele. Adesea ne dădea, nouă, muzicanților, bani și ne aplauda, la sfârșitul recitalului, în semn de respect pentru munca noastră”, a mai menționat Aurel Pădureanu, exclusiv pentru Click!