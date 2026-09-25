 Loredana Groza, mesaj plin de dragoste pentru un artist îndrăgit din România. „Nu se va rupe niciodată lanțul de iubire”
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Loredana Groza, mesaj plin de dragoste pentru un artist îndrăgit din România. „Nu se va rupe niciodată lanțul de iubire”

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Loredana Groza are numai cuvinte de laudă la adresa unui cunoscut cântăreț din România. În trecut, a existat și o frumoasă colaborare între cei doi. Puțini știu că îi leagă o frumoasă prietenie.

Loredana Groza.
Loredana Groza. Foto: Instagram

Dan Ciotoi, solistul trupei Generic, a primit un mesaj emoționant din partea Loredanei Groza. Între cei doi există o relație foarte apropiată și a existat, la un moment dat, și o colaborare. Mesajul artistei.

Loredana Groza, mesaj plin de iubire la adresa solistului

Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, Dan Ciotoi a primit un mesaj emoționant din partea Loredanei Groza. Aceasta a avut numai cuvinte de apreciere la adresa solistului de la Generic. Artista îl consideră pe acesta un om aparte, cu un caracter rar întâlnit în industria muzicală din zilele noastre.

„Despre Dan Ciotoi am numai cuvinte frumoase. Un artist cu un caracter old-school, de care ne e dor să-l regăsim printre mulți muzicieni din generațiile noi și de asta vreau să-i transmit toată dragostea”, a spus Loredana Groza, într-un mesaj special adresat lui Dan Ciotoi.

În același timp, Loredana Groza a amintit despre un moment din cadrul unui spectacol pe care l-a avut la Sibiu, în care Dan Ciotoi i-a făcut o surpriză și a urcat alături de ea pe scenă. 

„Vreau să îi transmis toată dragostea mea și să îi mulțumesc că odată eram la Sibiu și a apărut, fără să știu, în timp ce cântam, și am cântat ca o surpriză pentru cei prezenți, <<S-a rupt lanțul de iubire>>, dar între noi, Dan, nu se va rupe niciodată lanțul de iubire. Tu știi asta. Te iubesc și îți doresc multă, multă sănătate”, i-a mai transmis artista.

Cu cine mai are artista o legătură specială

Și Ștefan Bănică a călcat pragul emisiuni „Furnicuțele”. Și în cazul său, Loredana Groza a ținut să-i transmită un mesaj. Artista a povestit pe scurt faptul că s-a întâlnit cu acesta atunci când dădea prima sa probă pentru film.

Ne-am întâlnit prima dată pe holuri, la prima mea probă de film. Tu erai deja actor de cinema și, bineînțeles, toate fetele erau îndrăgostite de Ștefan Bănică Jr. (...) Să rămâi la fel de sexy, întotdeauna ai fost acest Casanova al femeilor din România”, i-a transmis Loredana Groza lui Ștefan Bănică.

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