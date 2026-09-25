Ele nu dorm cu soții-n pat! Verdictul psihologului Radu Leca: „În spate sunt mai multe motive” Când apar, de fapt, problemele?

Mai multe vedete, printre care solista Daniela Gyorfi și vedeta tv Octavia Geamănu, au menționat că nu dorm cu partenerii de viață în pat. E bine sau nu? Decizia dăunează grav relației sau, dimpotrivă, e benefică? Iată explicația lor, dar și a psihologului Radu Leca, exclusiv prin intermediul Click!

1/4 Psihologul Radu Leca explică ce se întâmplă cu aceste cupluri care aleg să doarmă în paturi separate Foto: foto: arhiva personala

Daniela Gyorfi: „George sforăie, avem camere separate, nu dormim împreună”

Daniela Gyorfi (57 de ani) a recunoscut că, după o relație de aproape 20 de ani, nu doarme cu partenerul ei de viață, George Tal, în același pat:

„Noi nu dormim împreună. Eu am mai multe camere. Eu dorm cu Maria şi el doarme separat. George sforăie. Noi avem camere separate, nu dormim amândoi. Noi nu trebuie să ne culcăm niciodată certați și când, indiferent cine ce face, vine la mine în cameră și îmi spune „Noapte bună!”, a menționat Daniela Gyorfi, la Antena 1.

Octavia Geamănu: „Somnul este sfânt pentru mine!”

Și vedeta tv Octavia Geamănu (41 de ani) a dezvăluit că preferă să doarmă singură, nu cu soțul ei, Marian Ionescu, chitaristul trupei „Direcția 5”, cu care s-a căsătorit în urmă cu 11 ani, dintr-o mare dragoste:

„Eu țin foarte mult la spațiul meu personal. Somnul este sfânt pentru mine. Nu vreau să se chinuie cineva lângă mine dacă nu pot dormi”, a menționat aceasta într-un interviu.

Radu Leca, psiholog: „Când ajungi să dormi în camere diferite, în spate sunt mai multe motive”

Renumitul psiholog Radu Leca a dorit să precizeze, exclusiv pentru Click!:

„Sforăitul e doar vârful icebergului. De obicei, când un cuplu ajunge să doarmă în camere separate, în spate sunt mai multe motive: sforăitul (care poate semnala probleme de sănătate, nu e doar un moft), programul diferit de somn, unul e pasăre de noapte, celălalt se trezește cu noaptea-n cap, temperatura diferită în cameră, mișcările, tabieturile de culcare, copiii care intră în pat, chiar și simplele obiceiuri, precum televizorul sau telefonul.

Multe cupluri recunosc că „sforăitul" e doar motivul declarat, mai ușor de explicat decât „pur și simplu dormim mai bine fiecare în patul lui".

„Conflictul din cauza nopților nedormite poate eroda o relație mai mult decât dormitoarele separate”

Radu Leca mai susține că, din punct de vedere psihologic, nu există o rețetă universală de funcționare într-un cuplu:

„De pildă, pentru unii, patul comun e esențial: reprezintă intimitate, siguranță, conexiune chiar și simpla prezență a celuilalt ajută la reducerea stresului și la eliberarea de oxitocină. Pentru alții somnul separat nu înseamnă că relația e pe butuci.

Dimpotrivă, un om odihnit e mai răbdător, mai empatic, mai dispus la afecțiune. Conflictul din cauza nopților nedormite poate eroda o relație mai mult decât dormitoarele separate”.

„Problema apare când distanța din dormitor vine la pachet cu lipsa vieții intime”

Iată însă când trebuie să ne punem un semn de întrebare, când apar, de fapt, problemele reale în cuplu:

„Problema apare când distanța din dormitor devine distanță afectivă, când culcarea separată vine la pachet cu lipsa conversației, atingerii, vieții intime. Concluzia specialiștilor în cuplu? Contează nu „unde” dormiți, ci de ce dormiți separat.

Dacă e o alegere practică, comunicată și înțeleasă de amândoi, e sănătoasă. Dacă e o fugă de celălalt sau o barieră nespusă, atunci semnalul de alarmă e relația, nu patul”, a mai menționat psihologul Radu Leca, exclusiv pentru Click!