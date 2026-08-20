 Daniela Gyorfi, umilită la începutul carierei: „Ești prea urâtă, nu te putem filma”
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VideoDaniela Gyorfi, umilită la începutul carierei: „Ești prea urâtă, nu te putem filma”

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Daniela Gyorfi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică de petrecere și manele din România, cu o carieră de succes și o prezență constantă la evenimente, concerte și petreceri importante din viața românilor care o aleg să le fie alături în momente speciale. La 57 de ani, artista se menține într-o formă fizică de invidiat și continuă să fie apreciată de publicul său. Recent, Daniela Gyorfi a făcut dezvăluiri despre începuturile carierei sale și despre momentele în care s-a confruntat cu prejudecăți legate de aspectul fizic.

Daniela Gyorfi. Foto: Arhiva Click!
Daniela Gyorfi. Foto: Arhiva Click!

Cu ce s-a confruntat artista la începutul carierei sale 

Daniela Gyorfi a făcut dezvăluiri neașteptate despre începuturile sale în lumea muzicală și despre momentele în care s-a lovit de prejudecăți. Artista și-a amintit un episod dureros petrecut în perioada în care încerca să se afirme și a povestit cum a fost respinsă de la filmările pentru Revelion.

În cadrul podcastului Ioanei Ginghină, Daniela Gyorfi a rememorat perioada de început a carierei sale, când, deși obținuse un premiu la Festivalul de la Mamaia, nu a fost tratată ca o artistă care își câștigase deja locul în lumea muzicală.

Daniela Gyorfi: „Și m-au dat acasă, înțelegi? Și veneam plângând la mama...”

Cântăreața a povestit că a așteptat ore întregi la televiziune pentru a filma pentru programul de Revelion, însă, la finalul zilei, a fost trimisă acasă, în timp ce alte artiste cunoscute erau filmate. Daniela a mărturisit că acele cuvinte au afectat-o profund, mai ales la vârsta la care încă își construia încrederea în propriile calități.

„Mă duceam la televiziune, îți dau un exemplu, da? Pentru Revelion, țin minte, am luat și eu în ’91 premiul 2 la Mamaia și a trebuit... În mod normal, eram lansată și eu, nu? Da, și să filmez și eu pentru Revelion. Și am venit de dimineață, de la șase, și la 12 noaptea m-au trimis acasă, că am stat după Mădălina Manole, după Loredana Groza, după toată lumea, și la mine mi-au zis: «Băi, ești prea urâtă, nu te putem filma». Și m-au dat acasă, înțelegi? Și veneam plângând la mama... Mă uitam așa, știi, și plecam dezamăgită. La un moment dat, când ești tânăr și îți spun mai mulți, tu chiar crezi”, a povestit Daniela Gyorfi în podcastul Ioanei Ginghină.

Daniela Gyorfi și secretul taliei de invidiat

La 57 de ani, Daniela Gyorfi continuă să acorde o atenție deosebită felului în care arată și spune că este mulțumită de rezultatele pe care le-a obținut. Artista se mândrește cu silueta sa și cu talia bine definită, iar în spatele formei fizice se află atât grija pentru alimentație, cât și anumite proceduri estetice la care a apelat de-a lungul timpului. Vedeta vorbește deschis despre aceste intervenții și nu ascunde faptul că își dorește să se simtă cât mai bine în propria piele.

Recent, Daniela Gyorfi a dezvăluit, într-un interviu exclusiv pentru Click!, că a trecut printr-o intervenție de lifting pentru ridicarea sprâncenelor. Cântăreața a explicat că a ales această procedură în locul unei blefaroplastii clasice, după ce a discutat cu medicul care i-a recomandat varianta potrivită pentru ea. Intervenția a fost realizată cu anestezie locală, iar la două săptămâni după operație, artista spunea că recuperarea decurge foarte bine.

Am grijă la ce mănânc! Sunt bine și o să arăt și mai bine! Mi-am făcut un lifting de ridicare a sprâncenelor. Nu am mai mers pe blefaroplastie clasică, m-am dus la Constanța, am vorbit cu doamna doctor Luminița Chivu și mi-a spus că asta îmi recomandă, un lifting de ridicare a sprâncenelor.

Mă bucur tare mult că, în sfârșit, am avut și curajul, dar și doctorul care m-a convins, știe ce trebuie să facă și sunt foarte mulțumită! A fost cu anestezie locală, am avut emoții, sunt operată de două săptămâni și aproape m-am recuperat total. Intervenția a durat puțin, cred că nici măcar două ore. Mai mult au durat măsurătorile!”, ne-a povestit Daniela Gyorfi care își mai dorește apoi un lifting facial și o piele frumoasă la nivelul feței, a gâtului și decolteului.

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