Scântei la Asia Express în cursa pentru ultima șansă. Concurentul, la un pas să părăsească emisiunea

Miza uriașă și presiunea eliminării au declanșat o dispută aprinsă în cadrul competiției Asia Express. În timpul cursei pentru ultima șansă, echipa formată din Gabriel Torje și luptătorul Alin Alexuc a trecut prin momente de tensiune extremă, soldate cu reproșuri dure și replici tăioase.

Tensiuni între concurenții de la ultima șansă Foto: antena 1

Dorința fiecărei echipe de a rămâne în joc și de a ocupa primele poziții a transformat o probă decisivă, într-un moment tensionat între cei doi sportivi.

Gabriel Torje, blocaj complet din cauza fricii

Misiunea care a declanșat conflictul a presupus traversarea celei mai lungi tiroliene din traseu, o încercare pe care Gabriel Torje ar fi trebuit să o ducă la bun sfârșit. Confruntat cu o teamă paralizantă de înălțime, fostul fotbalist a refuzat categoric să execute coborârea, blocând astfel întreaga strategie a echipei.

Situația a devenit critică în condițiile în care Alin Alexuc s-a aflat în imposibilitatea de a-i lua locul coechipierului său.

Din cauza greutății corporale, care depășea limita maximă de kilograme impusă pentru siguranța echipamentului pe frânghie, luptătorul a fost legat de mâini și de picioare în fața regulamentului, neputând efectua el saltul.

Frustrarea acumulată pe fondul secundelor prețioase care se scurgeau a degenerat rapid într-un schimb aprins de replici.

Sub presiunea uriașă a eliminării și a neputinței de a debloca proba, cei doi sportivi și-au pierdut complet răbdarea. Au început să ridice tonul, să gesticuleze nervos și să își reproșeze reciproc fiecare ezitare din cursă, aruncându-și vorbe grele și reproșuri tăioase, într-un moment în care echilibrul și concentrarea echipei păreau complet spulberate pe traseu.

Blocajul psihic din timpul probei l-a adus pe fostul fotbalist în pragul renunțării, acesta ajungând să-și accepte soarta și să vadă eliminarea ca pe un deznodământ inevitabil.

Prietenia mai presus de presiunea jocului

În ciuda replicilor acide și a nervilor întinși la maximum pe traseu, cei doi concurenți au ținut să clarifice natura relației lor după consumarea incidentului.

Torje și Alexuc au subliniat că legătura lor de prietenie este mult mai trainică decât tensiunile de moment generate de formatul emisiunii și că nici vorbele grele spuse la furie, nici riscul unei eliminări din concurs nu vor reuși să le distrugă respectul reciproc.