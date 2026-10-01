Ce a pățit Maurice Munteanu la Asia Express. Concurentul abia mai poate vorbi

Maurice Munteanu a ajuns să vorbească cu dificultate în ediția de joi seară a emisiunii Asia Express. Creatorul de modă a rămas fără voce după ce, în ediția precedentă, a strigat intens în timpul probelor.

Maurice Munteanu abia mai vorbește la Asia Express Foto: Facebook

Competiția devine tot mai dificilă pentru concurenții Asia Express, care luptă pentru a-și păstra locul în show. În ediția de joi seară, un detaliu nu a putut trece neobservat: Maurice Munteanu abia mai putea vorbi. Concurentul a rămas fără voce după o zi solicitantă pe traseu.

Maurice Munteanu a rămas fără voce după probele din Asia Express

Maurice Munteanu face echipă cu Connie Preda în acest sezon Asia Express. Cei doi au ieșit din zona lor de confort și au reușit să se adapteze provocărilor din competiție, fiind implicați în fiecare probă.

Efortul depus pe traseu pare să-și fi spus însă cuvântul. După ce în ediția de miercuri seară a strigat intens în timpul probelor, Maurice Munteanu a ajuns în ediția următoare să vorbească foarte greu.

Creatorul de modă a continuat totuși competiția și s-a implicat în probe alături de partenera sa, chiar dacă vocea i-a fost serios afectată.

Trei echipe luptă pentru a rămâne în competiție

Ediția de joi seară aduce și o nouă cursă pentru ultima șansă. Trei echipe au fost trimise să lupte pentru a-și păstra locul în Asia Express.

Primele două echipe ajunse în această situație sunt formate din Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, respectiv Mirela Retegan și fiica sa, Maya.

Ulterior, concurenții au votat cea de-a treia echipă care urma să intre în cursa pentru ultima șansă. În urma voturilor, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu au fost cei care s-au alăturat celorlalte două echipe.

La finalul cursei, una dintre cele trei echipe riscă să părăsească competiția

Tensiunile dintre Maurice Munteanu și Valeria Lungu au început încă din primele ediții

Între Maurice Munteanu și Valeria Lungu au existat tensiuni încă de la începutul competiției. Cei doi au ajuns să împartă aceeași iurtă, iar situația nu a fost una tocmai confortabilă.

Maurice a aflat ulterior de la Connie Preda că Valeria s-ar fi plâns în fața camerelor că nu a reușit să se odihnească din cauza sforăitului lui. Episodul pare să fi contribuit la răcirea relației dintre cei doi, iar tensiunile au reapărut acum, când Maurice a aflat că trebuie să joace alături de Valeria în cadrul unei probe.